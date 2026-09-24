El presidente de la FIA defiende a Pierre Gasly tras recibir amenazas en redes sociales

El tema del abuso en línea señalado por el piloto francés Pierre Gasly tras lo sucedido en el Gran Premio de España con Franco Colapinto, ha sido un tema que ha llegado al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien recordó que este tipo de comportamientos no pueden existir.

El tema surgió en el trazado de Madring, donde el competidor francés —quien giraba con neumáticos notablemente desgastados antes de ingresar a los pits— mantuvo su posición frente a Colapinto, quien estaba en la misma estrategia de sus rivales y presionado por el McLaren de Oscar Piastri quien le recortaba distancia peligrosamente.

Aunque Franco Colapinto logró cruzar la meta en la séptima posición y la escudería gestionó internamente el incidente, la reacción de un sector de la afición en redes sociales derivó en hostigamiento directo a Gasly según señaló el propio competidor.

Este miércoles, durante el día de medios del Gran Premio de Azerbaiyán, Gasly dijo haber sido víctima de mensajes de odio, hostigamiento sistemático y amenazas dirigidas hacia su persona, su pareja y diversos integrantes de su familia.

"Creo que personalmente me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece un poco, bueno, incluso completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia, etc. Hay una determinada línea que no debería cruzarse simplemente porque estás detrás de una pantalla", aseveró Gasly.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto respaldó de forma pública a su compañero en Alpine y enfatizó la importancia de erradicar los insultos en el deporte motor y trabajar con respeto para hacer crecer al equipo.

Asimismo, el asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, lanzó un llamado directo a los fanáticos para mantener el espíritu deportivo y advirtió que, en caso de no suceder, el equipo podría recortar la interacción con medios si continúan los ataques en las plataformas digitales.

El comunicado del presidente de la FIA

La agresiones reportadas por el piloto francés motivó la intervención directa del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, quien emitió una postura.

"El abuso en línea dirigido a Pierre Gasly y a su familia es completamente inaceptable. Pierre cuenta con todo mi apoyo y condeno firmemente este comportamiento. Ningún piloto, oficial, voluntario o aficionado debería tener que soportar esto.

“Incidentes como este son la razón por la cual fundé la iniciativa 'Unidos Contra el Abuso en Línea' (United Against Online Abuse). Simplemente no podemos aceptar el odio en línea dentro de nuestro deporte y todos tenemos una responsabilidad; órganos rectores, equipos, pilotos, aficionados y plataformas de redes sociales; de desafiar este comportamiento y crear un entorno basado en el respeto.

“La competición y la pasión están en el corazón del automovilismo, pero el abuso no tiene espacio. Debemos mantenernos unidos y tomar medidas significativas para proteger a todos en nuestra comunidad deportiva”, finalizó.