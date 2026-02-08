El equipo McLaren de Fórmula 1 presentará su diseño para 2026 el lunes 9 de febrero.

La escudería de Woking organizará un evento en Baréin, dos días antes de que comiencen las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin, del 11 al 13 de febrero y de nuevo del 18 al 20 de febrero.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver la presentación de McLaren F1.

¿Cuándo es el evento de presentación del McLaren F1 2026?

Lunes 9 de febrero de 2026

México: 09:00 horas

Argentina: 12:00 horas

Cómo ver el evento de presentación del McLaren 2026 F1

Los aficionados podrán ver el evento de presentación del McLaren 2026 F1 en directo en el canal oficial de YouTube del equipo o a continuación.

¿Quién estará presente en el evento de presentación del McLaren 2026 F1?

Los pilotos Lando Norris y Oscar Piastri estarán acompañados por el director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, y el director del equipo, Andrea Stella, en el evento de presentación en Baréin.

Pruebas de McLaren en Barcelona

McLaren, junto con todos los demás equipos excepto Williams, participó en unas pruebas privadas en Barcelona del 26 al 30 de enero. Esto es lo que Norris y Piastri dijeron tras el tercer y último día de pruebas.

Lando Norris

"Hoy ha sido un día muy valioso en el que he aprendido mucho, y me ha encantado volver a subirme al coche. Estoy muy agradecido a todo el equipo por su duro trabajo y su apoyo. Es un placer volver a pilotar un McLaren este año, y conducir el n.º 1 por primera vez ha sido un momento especial para todos nosotros durante el shakedown.

Hemos identificado oportunidades y áreas de mejora, y estamos deseando ver qué podemos hacer en Woking mientras nos preparamos para Baréin. Tenemos muchas cosas más que aprender esta semana en el simulador, junto con nuestros pilotos de simulador y desarrollo, y estoy deseando ponerme a trabajar en ello. Estos coches requieren sin duda una nueva forma de pensar y de conducir, y cuanto más tiempo dediquemos a ello, mejor preparados estaremos para el inicio de la temporada.

"Gracias a a todos los que han participado en para hacer de este un día de carreras y cerrar la semana. Ahora es el momento de tomarse unos días de descanso antes de volver a la acción al comienzo de la próxima semana, antes de que volvamos a subirnos al coche en Baréin. Estoy deseando volver a correr la próxima vez".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Oscar Piastri

"Hoy ha sido un día mucho más tranquilo que los dos primeros. Ha sido bueno completar un buen número de vueltas y y coger ritmo. Empiezo a sentir cómo es realmente el coche, y ya hemos probado varias configuraciones y ajustes para entender cómo se comporta durante un fin de semana de carrera . En general, la prioridad de esta semana ha sido clara: entender el coche y mejorarlo.

"Todavía hay mucho que aprender, especialmente en lo que respecta a la unidad de potencia. Junto con HPP, estamos trabajando para profundizar en nuestro conocimiento y sacar el máximo rendimiento. Los comentarios tanto míos como de Lando están resultando muy valiosos. También hemos identificado algunas diferencias con respecto al año pasado en el chasis, ya que el coche tiene más carga aerodinámica, por lo que acostumbrarnos a ese equilibrio ha sido un objetivo clave.

De cara a Baréin, nos sentimos bien preparados. No ha habido muchas sorpresas importantes en cuanto a cómo tengo que conducir y nuestro principal objetivo sigue siendo garantizar que todo funcione según lo previsto. Revisaremos lo que ha cumplido nuestras expectativas, lo que no y cualquier cosa interesante que hayamos descubierto hasta ahora.

En general, ha sido un paso acertado en la dirección correcta para empezar el año, así que gracias a todo el equipo por trabajar duro para preparar el coche y hacerlo posible".