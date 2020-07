Posible prisión para personal de F1 que rompa burbuja en Hungría

Intentando limitar la posible propagación del coronavirus, el gobierno húngaro ha confirmado que el personal de la F1, especialmente los habitantes de Reino Unido y los países no pertenecientes a la Unión Europea, deberán cumplir severas restricciones en el GP de Hungría que se disputa del 17 al 19 de julio.

En una nota enviada a los equipos de F1 este sábado por la mañana, se dejó claro que los asistentes al gran premio desde Reino Unido tienen que permanecer dentro de los límites de su alojamiento, o en el circuito, en todo momento, y no se les permitirá salir de ninguno de esos dos lugares.

"Los asistentes del Reino Unido u otra nacionalidad no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo no deben abandonar el lugar del gran premio o su alojamiento bajo ningún motivo, ni para otra cosa que no sea desplazarse entre los dos lugares o para la llegada y salida de Hungría", dice el comunicado al que ha podido acceder Motorsport.com.

"Los asistentes del Reino Unido u otra nacionalidad no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo no pueden utilizar el transporte público ni los taxis".

"Deben comer en el circuito o en su alojamiento, y el tiempo libre se debe pasar dentro de los límites del lugar de alojamiento".

"El incumplimiento de estas restricciones adicionales será sancionado por las autoridades húngaras y puede acabar en encarcelamiento y/o multas de hasta aproximadamente 15.000 euros".

Siete de los equipos actuales de la F1 son británicos, y las restricciones probablemente cubrirán a la mayoría de las 2.000 personas presentes en la carrera.

Si bien las restricciones solo se aplican para los ciudadanos del Reino Unido y de fuera de la Unión Europea, se ha recomendado que todo el personal cumpla con las medidas impuestas.

La nota a los equipos añadía que: "para demostrar claramente la disposición de todas las partes interesadas y asistentes en respetar las medidas que el gobierno húngaro ha establecido para la celebración del evento, y para evitar cualquier posible confusión dentro de la comunidad local, es muy recomendable que todos los asistentes cumplan con las restricciones".

Repasa las mejores fotos del sábado del GP de Estiria: