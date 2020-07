¿Para qué regresa Fernando Alonso a la Fórmula 1?

Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1, y a Renault por segunda vez. Como Nigel Mansell, en su primer regreso a Williams en 1991, seguido de otro puntual en 1994, volvió a cruzar dos veces por la misma puerta por la que antes había pasado de salida. El británico de hecho consiguió su última victoria en su última carrera con ellos en Adelaida a sus 41 años.

Alonso tendrá 39 cuando inicie la temporada 2021. Habrán pasado 20 desde su debut, dos décadas, casi 15 años desde que se convirtió en bicampeón del mundo. Desde entonces, ha estado ad portas de ser tricampeón junto a Ferrari, ha ganado carreras y ha regresado a McLaren para vivir tal vez el período más frustrante y difícil de su carrera, el cual acabó por llevarlo al retiro en 2018. Eso y sus victorias en Le Mans con Toyota, su segundo intento frustrado a la triple corona y se estreno dakariano.

Suficiente se ha discutido en el pasado sobre las decisiones que ha tomado en su carrera deportiva y cómo, en retrospectiva, no han estado a la altura de lo que ha hecho dentro de la pista. En realidad, a mi modo de ver al menos, desde que dejó McLaren al final de 2007, la única decisión cuestionable deportivamente hablando, fue la de regresar al equipo de Woking en 2015.

Desde entonces el ahora equipo naranja ha conseguido dos podios, se ha situado como el mejor de la media parrilla y tras el impredecible inicio de temporada 2020 se ubica segundo en el mundial de constructores, no necesariamente su posición real en cuanto a rendimiento.

Ha quedado la impresión de que la salida de Alonso fue para McLaren como quitarse de encima un lastre. Si que es cierto que el ambiente del equipo cambió por completo desde su salida, pues ya dejó de ser el McLaren que decepcionaba a Alonso cada fin de semana. McLaren no daba la talla del bicampeón. Esa era la lectura.

Casi 20 meses después, la realidad de McLaren es otra y el futuro se ve prometedor junto a Mercedes, su proveedor de motor a partir de 2021. Su reemplazo en McLaren, Carlos Sainz, ha tenido tal impulso con su año de naranja que vestirá de rojo y será el compañero de equipo de Charles Leclerc en Ferrari.

Dentro de las razones que Alonso expuso en su momento para retirarse, mencionó que ya no tenía nada más por lograr en la Fórmula 1, que todo lo que podía lograr en la máxima categoría, lo había conseguido. También dijo, igual que cuando ficho por McLaren por segunda ocasión, que lo hacía porque quería, no forzado por las circunstancias o por no tener una mejor oferta.

¿Ha cambiado algo de esto desde entonces? Me parece que no. Pero Alonso es libre de cambiar de opinión, o en últimas, de hacer lo que le dé la gana. Dudo que pasar horas encima de la bici, o su nuevo enganche con el sim racing, sean suficiente para llenar el vacío competitivo que otros campeones han tenido después del retiro.

"He estado haciendo esto toda la vida, quizás el próximo año en abril estoy desesperado en mi sofá, así que tal vez encuentre la manera de volver. No es la idea inicial, pero si vuelvo es más por mí mismo, no por ninguna razón o fecha particular o algo que tenga que suceder", fueron las palabras de Alonso en el previo de Gran Premio de Abu Dhabi 2018, a la fecha su última carrera en la F1.

En mi opinión, ha ocurrido justo lo que él ha dicho. Su calendario de carreras actual, que este año de momento solo ha tenido el Dakar y tendrá la Indy 500, tal vez ya no es suficiente. El ajetreo que conoce muy bien, tal vez mejor que cualquier de sus rivales, no es en definitiva lo que lo alejó de la F1. Tampoco tiene una familia, hijos que lo hagan contemplar una vida diferente.

Estar pilotando, compitiendo, incluso si no llega a tener entre sus manos material de primera, como probablemente será el caso, es lo que todavía lo mueve. El ego de los pilotos es tan grande como sus ambiciones o incluso más, y sin duda Alonso se ve capaz de ganar un tercer título mundial.

Que lo consiga tras dos (¿o menos?) temporadas fuera ya es otra cosa. Pero la única posibilidad de probarlo es intentándolo y si Renault es ahora mismo su único camino para hacerlo, ¿porqué no intentarlo? Tal vez un camino puede llevar a otro, o Renault pueda dar en 2022, con la llegada de la nueva reglamentación técnica de la F1, el salto que le permita acercarse más a ese objetivo.

Y si resulta siendo otro fracaso, nadie le va a quitar lo que ha conseguido y siempre podrá volver a intentar su anhelada triple corona, si se le niega la posibilidad este año.

Para Renault y sus actual directiva, en especial Cyril Abiteboul, necesitados de buenas noticias después de una difícil temporada 2019 y la pérdida de Daniel Ricciardo ante McLaren para 2020, esto es positivo. Digamos que Alonso y Renault vuelven a tener intereses en común, aunque es difícil pensar que haya sido el equipo quien haya llevado la voz cantante en las negociaciones.

Tal vez Esteban Ocon no sabe exactamente lo que está por venir para él, aunque ha hablado positivamente de la posibilidad de tener a Alonso como compañero de equipo. Si logra darle la talla, para lo cual tendrá que ser tan fuerte fuera como dentro de la pista, sería un impulso para su carrera.

¿Podría producirse el regreso de Alonso antes de lo pensado? No es descabellado, en lo más mínimo, empezando porque la relación de Sebastian Vettel con Ferrari está resquebrajada y claramente sus intereses ya no son los mismos. Una cosa puede llevar a otra y que se anticipen los movimientos de los fichajes que ya están hechos no es un escenario fantasioso.

Potencialmente sin Vettel y Kimi Raikkonen en 2021, la llegada de Alonso supliría de alguna manera la posible ausencia de dos campeones de la generación anterior para la F1, aunque esto signifique cerrar la puerta de momento a un joven talento. Sin embargo, Renault está cambiando efectivamente un piloto ganador por otro, Alonso por Ricciardo.

Sin duda, su presencia, le dará un punto de interés adicional a la categoría, como ha sido el caso con sus presencias en Le Mans, Indy o el Rally Dakar. Si será un éxito o no, dependerá de muchos factores, aunque como me lo decía Juan Pablo Montoya semanas atrás en una charla en Instagram, en principio Alonso tendrá en Renault lo que tenía en McLaren en 2018.