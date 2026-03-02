Porque Melbourne será una de las pruebas más extremas para la nueva F1 2026

Una breve pausa invernal, tres sesiones de pruebas y, por fin, la Fórmula 1 está lista para volver a la pista e inaugurar un campeonato mundial que ya tiene mucho que contar. En los albores de una de las revoluciones técnicas más profundas de su historia, el campeonato se presenta cargado de interrogantes, sobre todo en lo que respecta a la gestión energética.

Dudas que encontrarán una primera respuesta este fin de semana que, casi como una broma del destino, coincide con una de las pruebas de resistencia más extremas y críticas de toda la temporada. Y es precisamente por eso que en la F1 hay curiosidad (y aprensión) por lo que pueda surgir en Melbourne: es cierto que los equipos ya han completado tres sesiones de pruebas, pero lo han hecho en pistas menos exigentes desde el punto de vista energético.

En este sentido, Sakhir era uno de los circuitos más favorables para las nuevas unidades de potencia: las numerosas frenadas permitían una recuperación eficaz y las zonas de baja velocidad permitían incluso bajar a primera marcha para mantener alto el régimen y hacer trabajar al MGU-K. Barcelona, aunque más exigente que Baréin, ofrecía una única recta larga en la que se podía utilizar gran parte de la energía.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Es uno de los circuitos en los que se pasa más tiempo con el acelerador a fondo

Melbourne, por el contrario, representa un reto mucho más complejo, aunque será uno de los circuitos con mayor número de zonas dedicadas a la aerodinámica activa: de hecho, la FIA ha autorizado el uso del alerón móvil en cinco puntos, uno más que el año pasado y que en Baréin. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que la gestión de la energía sea tan exigente?

La pista australiana tiene una de las medias de velocidad más altas de la temporada, estimada en torno a los 253 km/h en la pole del año pasado, cuando, sin embargo, los coches disponían de más carga aerodinámica y podían tomar las curvas a velocidades más altas. No obstante, lo cierto es que en Melbourne se pasa una gran parte de la vuelta con el acelerador a fondo.

Si observamos la lista de Grandes Premios en los que se pasa más tiempo con el acelerador totalmente abierto, Melbourne ocupa el tercer lugar, con casi el 70 % de la vuelta recorrida a toda velocidad. Se trata de una estimación basada en los datos del año pasado, pero, tras la remodelación de 2022, que ha aumentado el número de secciones rápidas, no es de extrañar que Albert Park sea una de las citas más exigentes de todo el mundial.

Pos Circuito Tiempo con el acelerador a fondo 1 Monza 74 2 Arabia Saudí 73 % 3 Australia 68 4 Reino Unido 66 5 Bélgica 66 6 Qatar 66 7 Austria 66 % 8 Las Vegas 66 9 Japón 65 % 10 Canadá 65

Se superan los 300 km/h en cuatro zonas

Si observamos los datos del año pasado, vemos que Melbourne es también uno de los circuitos en los que se pasa más tiempo por encima de los 300 km/h: esto ocurre en cuatro zonas diferentes, siendo el tramo entre las curvas 7 y 9 uno de los más exigentes. El problema es que, una vez finalizado ese segmento, solo queda una frenada útil para recargar la batería antes de la recta hacia la curva 11.

Esta será la zona que más estresará a las nuevas unidades de potencia, sobre todo en carrera, donde la batería nunca parte al 100 % como en la clasificación. Por lo tanto, no debería sorprender que, como ya se vio en Baréin, los coches se enfrenten no solo al derating, la fase en la que la centralita reduce la potencia del MGU-K, sino también a episodios de superclipping.

Este último es uno de los nuevos términos que han entrado en el vocabulario de la F1 y se refiere al momento en el que el piloto tiene el acelerador completamente abierto, normalmente en la parte final de una recta, pero el MGU-K trabaja contra el motor térmico como una especie de dinamo, recuperando energía para introducirla en la batería.

Detalle de la pista de Melbourne Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Se trata de un proceso complejo que ralentiza el coche, pero permite acumular energía para gastarla en la siguiente fase de la vuelta. Esto es precisamente lo que hace que la gestión «extrema» de la energía en Melbourne sea tan preocupante para la F1: si bien habrá pistas en las que las nuevas unidades de potencia podrán expresar al máximo sus cualidades, con aceleraciones superiores a las del pasado, otros circuitos, como el australiano, pondrán de manifiesto sus límites, sobre todo en una fase aún «embrionaria» como la actual.

En Melbourne se pasa poco tiempo frenando

Sin embargo, el problema de Melbourne es doble. Al ser uno de los circuitos en los que se pasa más tiempo con el acelerador a fondo, también es uno de los que menos se frena: solo el 10 % de la vuelta se pasa frenando, lo que limita las posibilidades de recargar la batería. Este dato sitúa al Albert Park entre los cinco circuitos más críticos en este aspecto.

Afortunadamente, hay algunas frenadas importantes, como las de la curva 4 y la curva 11, donde, gracias a las altas velocidades alcanzadas y a la menor carga aerodinámica de estos coches, el espacio de frenada aumentará con respecto a la temporada pasada, lo que ofrecerá a los pilotos más oportunidades de recuperar energía. No obstante, sigue siendo evidente que Melbourne sigue siendo uno de los retos más complejos del año.

Durante la carrera, no debería sorprender ver a los pilotos aumentar las fases de «lift and coast» para ahorrar energía y, sobre todo, para recargar la batería aprovechando al máximo la potencia del motor-generador eléctrico. Sin embargo, por el momento, esto no está permitido en la fase de superclipping, ya que el reglamento impone, por razones de seguridad, una recuperación máxima de 250 kW, frente a los 350 kW potencialmente disponibles.

Pos Circuito Tiempo dedicado a la frenada 15 España 11 16 Abu Dabi 11 % 17 Austria 11 % 18 Bélgica 11 % 19 Reino Unido 11 20 Australia 10 21 Monza 10 22 Japón 9 23 Qatar 9 24 Arabia Saudita 9

«Creo que en algunos circuitos tendremos muchas más limitaciones a la hora de recuperar energía que aquí en Baréin. Aquí, dependiendo de cómo configures la optimización, no tienes que hacer mucho superclipping ni mucho lift and coast, mientras que en Melbourne, si no quisieras hacer nada de eso, te quedarías sin energía muy, muy rápido», explicó Oscar Piastri.

«En Baréin fue relativamente sencillo porque pasas tanto tiempo frenando que prácticamente toda la recuperación se hace en esa fase. No tienes que hacer nada especial en términos de elevación, por ejemplo, para aumentar el tiempo en el que recuperas energía. Ahora vamos a Australia, y allí volvemos a un circuito en el que será un poco más difícil», añadió el australiano.

De hecho, en Baréin se pasa alrededor del 15 % del tiempo de la vuelta frenando y hay varias frenadas muy violentas en las que es posible maximizar la recarga, además de todas las zonas lentas del trazado. Ahora, sin embargo, el calendario plantea inmediatamente a la F1 uno de los retos más difíciles, al igual que ocurrirá en Arabia Saudí a mediados de abril: pistas caracterizadas por muchas zonas rápidas y pocas frenadas, que pondrán a prueba las nuevas unidades de potencia.