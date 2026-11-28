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Por qué Williams infringió el límite de costos de la Fórmula 1

Williams recibió una multa y una sanción en las pruebas aerodinámicas después de que la FIA detectara un exceso de gasto de £600.000 en los informes financieros de 2025

Jake Boxall-Legge

Publicado: 28 nov 2026, 11:30

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La infracción de Williams de las regulaciones del límite presupuestario de la Fórmula 1 para la temporada 2025 se debió a una diferencia de interpretación entre su propio equipo financiero y los adjudicadores de la FIA, relacionada con la reestructuración de la compañía cuando el equipo trasladó activos a una nueva sociedad de responsabilidad limitada.

La escudería de Grove fue declarada responsable de una "infracción menor por exceso de gasto" de £627,000 en el límite presupuestario de 2025, aunque la FIA concedió que no fue intencional dada su interpretación de los costos involucrados.

Williams aceptó posteriormente la infracción, que conlleva una penalización del 1,5% en su asignación de pruebas aerodinámicas y una multa no revelada.

Según el jefe del equipo, James Vowles, Williams creía que una reestructuración de la compañía contaría como una actividad financiera y legal, ambas clasificadas como exenciones bajo las regulaciones del límite presupuestario de 2025. La FIA no estuvo de acuerdo.

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"Lo hemos revisado exactamente ahora y qué deberíamos haber hecho de manera diferente. Y claramente, deberíamos haber hecho algo diferente como resultado de ello", afirmó Vowles.

"Y aunque las regulaciones no son claras en blanco y negro en su interpretación, la FIA es muy clara en su perspectiva, que es la siguiente: como trasladaron contratos de una empresa a otra, eso efectivamente para ellos es contratación, que es una actividad incluida.

"Para nosotros, lo definimos como una actividad financiera y legal porque es literalmente tomar un contrato y cambiarle un nombre. Puedo entender su interpretación, por eso hemos aceptado la infracción.

Alexander Albon, Williams

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Pero espero que eso les ayude a entender por qué se trata de sutilezas, no de claridad, realmente, en esa circunstancia".

Tal como se ve en sus registros en Companies House, el escenario es que Williams —que operaba como Williams Grand Prix Engineering Ltd desde 1977— había creado una nueva LLP: Williams Grand Prix Engineering Services LLP, y trasladó activos y pasivos por valor de £27.8m a la nueva compañía.

WGPE Ltd es el socio del 99% en la LLP, con BCE GP LLC —una sociedad holding que se entiende que está gestionada por Dorilton Capital— registrada como socia minoritaria del 1%. Al hacer esto, WGPE Ltd cuenta con cierto grado de separación legal y, por ejemplo, normalmente no será responsable de ninguna deuda acumulada por la LLP.

Vowles dice que esto busca asegurar cierto grado de preparación futura para el equipo, y es otro de una larga serie de gastos involucrados en poner a Williams al día. Como tal, la mayor parte del exceso de gasto de £627,000 ha estado vinculada a la incorporación de la nueva LLP y al traslado de cualquier documento legal y contrato de suministro a la nueva compañía.

"La estructura corporativa de Williams permanecía en gran medida sin cambios desde 1977 y no era realmente adecuada para el mundo moderno", explicó.

"Entramos en esto con toda la intención de ser abiertos y transparentes con la FIA, que es lo que mantuvimos durante todo el proceso, pero creíamos que esos costos, al tratarse de una reestructuración de la compañía, no eran un gasto sujeto al límite presupuestario.

"Esta es una reestructuración corporativa puntual que se está llevando a cabo. Para quienes estén realmente interesados, pueden verla en nuestro informe de Companies House. Uno no reestructura su compañía cada año. Lo hace una vez cada... bueno, idealmente, lo hace de forma puntual. Es simplemente una compañía de 50 años que no era del todo adecuada en ese sentido.

"Fundamentalmente, lo que había antes era una estructura vertical única, y hay muchas desventajas en tener básicamente eso.

Carlos Sainz, Williams, James Vowles, Williams

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Así que verán que se han creado varias otras compañías alrededor. Es simplemente más eficiente, pero los costos involucrados son bastante significativos.

"Si piensas en lo que tienes que hacer como empresa, probablemente tienes —quiero decir, en nuestro caso, eran cerca de 2,000 contratos con varios proveedores y demás que tienes que migrar de una compañía a otra como resultado de ello. Es una tarea muy dolorosa y larga.

"Hay algo legal que va con ello. También hay algo de cumplimiento que tienes que hacer según la ley del Reino Unido como resultado, al mismo tiempo. Al final fue un proceso que llevó... lo iniciamos probablemente alrededor de seis meses, lo que probablemente les da una idea de lo largo que es.

"Pero implicó usar personal financiero y legal durante un período en el que tuvimos que reforzarnos para atravesar esa etapa".

Vowles explicó que el equipo no supo de la infracción hasta que la FIA contactó al equipo "hace unas tres, cuatro semanas" para señalar el posible exceso de gasto; de nuevo, se sentían satisfechos de haber cumplido hasta que el organismo rector explicó su postura.

Dice que Williams no debería verse demasiado perjudicado por la penalización aplicada, señalando que la reducción del 1,5% en pruebas aerodinámicas (que equivale a unas seis horas de ocupación del túnel de viento, 1,2 horas de tiempo con 'viento encendido', 5 pasadas en el túnel de viento y 30 pruebas de geometría CFD en un período de dos meses) es "poca cosa".

"Para poner las cosas en perspectiva, una posición en la parrilla equivale al 5% del ATR, y nosotros tenemos una diferencia del 1,5%. Así que es menos de un tercio de una posición.

"Y tengo bastantes esperanzas de que hagamos un mejor trabajo el año que viene y volvamos a subir en la parrilla. Y eso sería un 15%, algo en ese rango. Así que la realidad es que va a ser poca cosa en el panorama general".

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