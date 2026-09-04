Por qué solo Bearman tiene el nuevo motor Ferrari en Haas para el GP de Italia

Ayao Komatsu ha explicado el razonamiento detrás de que Oliver Bearman sea el único piloto de Haas en utilizar la unidad de potencia de Formula 1 actualizada de Ferrari en el Gran Premio de Italia.

La Scuderia introduce su segunda mejora del tren motriz del año en su carrera de casa, gracias a las últimas disposiciones ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities para fabricantes de motores).

Ferrari está obligada por el reglamento a suministrar las nuevas piezas a sus clientes —concretamente Haas y Cadillac—, pero no necesariamente está obligada a proporcionar suficientes para todos los coches; solo hay una unidad disponible para cada escudería estadounidense.

En Haas, el jefe del equipo Komatsu decidió que Bearman obtendría el beneficio del nuevo tren motriz, porque Esteban Ocon recibió mejoras antes que su compañero de equipo en dos ocasiones recientes. Se espera que esto suponga un enorme factor diferenciador de rendimiento, dada la importancia de la potencia del motor en las largas rectas de Monza.

Preguntado si Bearman había sido elegido por delante de Ocon porque va por delante en el campeonato de pilotos, con 18 puntos frente a tres, Komatsu explicó que la situación era más compleja que eso.

"Por supuesto, eso forma parte de la consideración", admitió el japonés. "Pero, de nuevo, los dos últimos elementos que tuvimos [fueron], como, frenos Carbone Industrie. Esteban en realidad estaba sufriendo más con los bloqueos de frenos, etc.

Ayao Komatsu, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Así que, teniendo en cuenta que recibimos la mejora de Montreal primero en Ollie; decidimos darle la mejora de frenos primero a Esteban; y también en cuanto a la dirección asistida, tuvimos otra mejora en la dirección asistida antes del parón, en Budapest. De nuevo, decidimos dársela a Esteban porque fue más insistente al respecto, y estaba sufriendo más en el ámbito de la dirección asistida. Así que las dos últimas mejoras se las dimos a Esteban. Así que esta vez, le vuelve a tocar a Ollie."

Komatsu también admitió cierto elemento de frustración con las reglas, ya que Ferrari no tiene que proporcionar trenes motrices para ambos coches y ahora ha tenido que elegir a un piloto.

"La vez anterior no hicimos eso", señaló. "Esperamos hasta tener suficientes motores para introducirlos a ambos pilotos juntos. Pero esta vez, obviamente Monza es un circuito muy sensible a la potencia. Así que es una pena tener rendimiento parado en un garaje, ¿verdad? Pero, por supuesto, lo hace muy complicado.

"Sí, habría sido mejor si hubiera al menos dos motores disponibles. Pero, de nuevo, Ferrari está apretando al máximo para obtener el mayor rendimiento posible del motor. Por supuesto quieren introducirlo en Monza, ¿verdad? Por las razones que acabo de decirte. Así que eso significa que tienen la cantidad mínima. Solo para cumplir el reglamento."

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Preguntado por Motorsport.com cómo le dio la noticia con tacto a Ocon, Komatsu añadió: "No tiene sentido andar con rodeos, ¿verdad? Así que, exactamente lo que he dicho, ese es el proceso de pensamiento para decidir quién lo va a recibir. Así que simplemente hay que ser transparente al respecto. Porque, de nuevo, desde el primer día, operamos de una manera transparente y lo más justa posible.

"Ahora, por supuesto, no puedes complacer a todo el mundo todas las veces. Pero no tenemos ninguna agenda oculta. No tenemos ninguna agenda personal para un piloto u otro. Hemos estado construyendo esa relación.

"Por supuesto, Esteban no estará contento de no recibir la PU número cuatro de inmediato. Pero esto es lo mejor para el equipo, y esta es la forma más justa en que podemos hacerlo. Pero nada es completamente justo, ¿verdad? Así que lo único que puedes hacer es ser transparente desde el principio al respecto. Pero, de nuevo, ese tipo de confianza no surge de la noche a la mañana. Así que simplemente hay que ser constante en eso."

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