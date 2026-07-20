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Fórmula 1 GP de Bélgica

Por qué Russell debe entender que los momentos "difíciles" son "buenos para él"

Juan Pablo Montoya cree que la difícil temporada 2026 de George Russell le convertirá, en última instancia, en un piloto más fuerte, al tiempo que destaca el apoyo que le brinda Mercedes.

Lydia Mee
Publicado:
George Russell, Mercedes

El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya cree que la difícil temporada 2026 de George Russell le beneficiará, en última instancia, a largo plazo.

Russell sufrió otro abandono en el Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps, tras un choque en la primera vuelta con el siete veces campeón Lewis Hamilton. Además de la colisión, que lo dejó varado en la grava, Russell ya había sufrido una pérdida inesperada de potencia eléctrica al salir de la parrilla. 

El abandono afectó gravemente a las opciones de Russell de luchar por el título frente a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, y a Hamilton. Tras ocupar el segundo puesto en la clasificación, a 25 puntos del líder del campeonato, Antonelli , antes del fin de semana, Russell se sitúa ahora tercero, a 50 puntos del italiano y a cinco puntos de Hamilton.

Montoya argumentó que enfrentarse a estos retos obligará a Russell a convertirse en un mejor piloto a largo plazo.

"Personalmente, creo que pasar por este bache es algo realmente bueno para él", declaró Montoya en el programa de análisis posterior a la carrera de F1 TV. "Este año no lo es, pero a largo plazo, se ha dado cuenta de que las cosas tienen que mejorar ".

"Cuando empezó la temporada, pensaba que lo que hacía era lo mejor de todos los que están aquí y que iba a ganar el campeonato. Ha pasado por un proceso que se podría decir que ha sido un fastidio para él, pero ha llegado a un punto mejor. 

"En este momento, quiere reconstruirse, y sabe que hay cosas que puede hacer mejor, y sabe que el equipo tiene que hacerlo mejor. Cuando pasas por situaciones como esta, sales de ellas como un piloto mucho mejor y también como una persona mucho más madura".

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

Montoya también elogió a Mercedes por apoyar públicamente a sus pilotos y negarse a culparlos.

"Mercedes es muy buena ayudando, gestionando y cuidando a los pilotos", añadió Montoya. "Nunca se les oye echar la culpa a los pilotos. A otros equipos les encanta hacer eso.

"Por eso creo que George encaja muy bien en Mercedes, porque es un gran jugador de equipo. Lo que le importa es el equipo, construirlo y hacerlo mejor".

Ahora solo queda una prueba más antes del parón de verano. El Gran Premio de Hungría se celebrará del 24 al 26 de julio.

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