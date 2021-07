Por qué Ricciardo no quiere quedar 'resentido' por sus problemas en McLaren

Mientras uno de ellos se encuentra en un impresionante nivel y superándose cada fin de semana, el otro se ha quedado perplejo por sus problemas para adaptarse al coche.

También se ha visto que en los días en que Ricciardo siente que lo ha hecho bien, como su séptimo puesto en el Gran Premio de Austria, todo queda eclipsado por lo que ha hecho su compañero de garaje.

Como jugador de equipo, Ricciardo está obviamente encantado de ver a Norris progresar y ser el referente del MCL35M.

Pero no le está haciendo la vida más fácil, ya que el mundo entero cuestiona su rendimiento. De hecho, ha decidido que no debe preocuparse demasiado por el ritmo de su joven compañero de equipo.

"Siento que, obviamente, por la razón que sea, ha sido una temporada muy inesperada y difícil hasta ahora, sólo desde el punto de vista del ritmo", dijo a Motorsport.com después de la carrera de Austria.

"Y supongo que la forma más fácil para mí de seguir adelante es aceptarlo. ¿Esperaba más? Por supuesto. Pero creo que si cada fin de semana voy esperando ser más rápido que Lando, o lo que sea, probablemente terminaré resentido con el deporte, porque claramente va a costar un poco más".

"Está claro que hay algo que falta. Me siento bien en el coche, especialmente en las últimas tres semanas, me siento mejor".

"No quiero decir, cuál es la palabra, ondear la bandera blanca, o sucumbir a lo que sea, simplemente no voy a centrarme o perder demasiada energía en eso, y simplemente aceptar que está conduciendo muy bien. El objetivo es, obviamente, acercarse y ayudar al equipo también".

En otras palabras, sólo tiene que centrarse en lo que está haciendo: "Creo que eso es todo, puedes perderte obviamente con otras cosas. Y tal vez sea el tipo de sabio de 32 años que hay en mí ahora. Pero creo que sólo tengo que centrarme en mí mismo, y luego, con suerte, puedo seguir avanzando".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Alrededor de Mónaco y Bakú, Ricciardo reconoció que el siguiente triplete de carreras en en circuitos "normales", con dos grandes premios en el mismo lugar, sería una gran oportunidad para aprender más sobre cómo sacar lo mejor del coche.

Su fin de semana en el GP de Francia fue sólido, décimo en la parrilla y sexto en la carrera, a unos 11s8 de Norris en el final. Luego inició 13° en el GP de Estiria y realizó una primera vuelta típicamente buena para colocarse octavo. Parecía que podía puntuar, pero un fallo en el motor le hizo perder cuatro puestos y cruzó la línea de meta donde se había clasificado, en la 13° posición.

En ese contexto, la carrera de Austria representó un paso adelante, y al menos fue capaz de luchar.

"Sí, fue mejor", dijo. "Creo que era el día que necesitaba. Y seguro que diría que para el equipo, para los puntos, ha sido bonito quedar séptimo y conseguir puntos para ellos".

"Pero personalmente, ahora mismo no estoy en la lucha por el campeonato, así que los puntos son, no quiero decir irrelevantes, pero creo que lo importante para mí era divertirme, estar en algunas batallas y ponerme en una buena posición".

"Y eso es lo que hice, y el resultado final fueron algunos puntos, lo cual es agradable. Simplemente lo he disfrutado. Obviamente, ha sido difícil disfrutar plenamente cuando los resultados no han estado ahí, así que he sacado un poco más de provecho de la carrera".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo sigue acertando en esas primeras vueltas. Pasó a George Russell y Carlos Sainz en la salida original en Austria, y luego a Sergio Pérez (que se fue por la grava) y a Charles Leclerc tras el temprano coche de seguridad.

"No sé si es que me estoy haciendo viejo, pero las primeras vueltas las recuerdo borrosas", sonrió. "Recuerdo adelantar a George en la séptima curva, no recuerdo mucho más, pero sí recuerdo que en la primera vuelta adelanté a dos coches, y en el reinicio del coche de seguridad adelanté a dos coches".

"Así que eso fue bueno, obviamente avanzar, y lo necesitaba por la posición de la clasificación. Ha sido una carrera divertida, he visto a gente salirse, he oído que ha habido algunas penalizaciones".

"Como tenemos las pantallas grandes y muchas rectas largas, puedes ver lo que está pasando. Así que a veces veía una repetición de alguien que era apretado, y luego veía que se emitía su radio. Con suerte, los aficionados estuvieron entretenidos".

Sin embargo, a pesar de la evidente satisfacción de Ricciardo con su tarde de domingo, no se podía escapar el hecho de que, incluso con una penalización de cinco segundos en su parada, Norris cruzó la línea de meta 40 segundos antes.

Ricciardo sigue desconcertado por sus problemas, especialmente en la clasificación. Sus problemas continúan a pesar de todos los deberes que él y sus ingenieros han estado haciendo para tratar de adaptar su estilo de conducción.

"Una parte de la frustración es que ayer (en la clasificación) estaba bastante contento. El coche no estaba perfecto, pero se sentía bastante bien. Se sentía mejor que un coche de 13° lugar".

"Así que creo que todo se sentía bien, sólo que no está allí en el tiempo de vuelta. Pero desde el punto de vista de las sensaciones, está mejorando. Tal vez es sólo literalmente media décima en cada curva. Y entonces estoy allí. No lo sé, pero me sentí bien".

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

En el lado positivo, como había predicho, el triplete le dio la oportunidad de hacer más kilómetros y probar más cosas en el coche.

"Absolutamente. E incluso si superpongo mis datos de la semana pasada a los de esta semana, estoy haciendo muchas más cosas que requiere este coche. Así que siento que, digamos, mi conducción con el McLaren ha mejorado mucho, y creo que esa fue un poco la tristeza (de la clasificación), que por desgracia no se tradujo en el tiempo de vuelta todavía".

"Así que tal vez todavía es un poco consciente y estoy gastando demasiada energía tratando de conducirlo así. Tal vez unas cuantas carreras más y entonces lo haga más inconscientemente, y entonces puedo poner el coche más al límite. ¿Tal vez sea eso? Ya veremos".

La próxima parada es Silverstone, el circuito en el que Ricciardo debutó en la F1 con HRT hace exactamente diez años. No ha sido un lugar especialmente fructífero para él, siendo un tercer puesto con Red Bull en 2014 su único podio allí.

La novedad para todos este año es la carrera sprint que se estrenará en Gran Bretaña, y Ricciardo espera que juegue a favor de uno de sus evidentes puntos fuertes.

"Tal y como han sido mis salidas, en las últimas tres carreras, creo que he avanzado un mínimo de dos puestos en cada primera vuelta. Así que tener una carrera sprint significa que probablemente saldré más arriba en la parrilla el domingo. Así que estoy contento de tener dos salidas de carrera".

"Creo que probablemente hay que tratarlo como una carrera. Si eres complaciente, en última instancia, vas a empezar el domingo más atrás, y entonces vas a tomar todo el riesgo el domingo, y tal vez arriesgar el alerón delantero entonces".

"Así que diría que ahora mismo la mentalidad sería un enfoque normal, intentar atacar cuando sea posible y sacar el máximo partido".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, makes a pit stop Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ricciardo admite que tiene reservas sobre el formato: "Los pitstops lo hacen divertido, me he acostumbrado a hacer obviamente pitstops, y también hace que el equipo se involucre".

"Y si se ejecuta un buen pitstop, y si se hace un undercut a un coche o algo a través de un pitstop, todo el mundo siente que ha contribuido a esa victoria o ese resultado. Me gusta el elemento de equipo, pero ya veremos cómo es".

Mirando hacia el futuro, Ricciardo sólo puede estar contento con su decisión de unirse a McLaren, ya que está claro que el impulso sigue creciendo.

"Creo que en este momento, es Lando simplemente teniendo el ritmo que está teniendo, y obviamente la velocidad", dijo. "La velocidad está ahí en el coche. Así que creo que eso da al equipo una gran motivación para esforzarse para el próximo año, con las nuevas regulaciones. Pero es obvio que algo está funcionando en el coche. Así que creo que eso es alentador".