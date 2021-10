Por qué las reglas de la F1 2022 no producirán coches parecidos

De hecho, la presión ejercida por la Fórmula 1 y la FIA para garantizar que los equipos no desarrollen en exceso la aerodinámica ha provocado la preocupación de que el nuevo reglamento haya restringido demasiado la libertad de diseño.

El temor es que, con tantos requisitos por cumplir y un mayor uso de piezas estándar, todos los coches de 2022 parezcan iguales y el mejor equipo no pueda demostrar su brillantez.

Eso es algo de lo que los jefes de la F1 son conscientes desde hace años, pero siempre se ha creído que había suficiente espacio dentro de lo establecido para permitir a los equipos encontrar mejores soluciones y distinguirse de sus rivales.

Como dijo el director general deportivo de la F1, Ross Brawn: "Sabemos que con este reglamento tan prospectivo, las mentes fértiles de la F1 encontrarán soluciones diferentes”.

"Serán [las normas] proscriptivas porque tenemos que asegurarnos de lograr los objetivos planteados, pero existe suficiente espacio".

Sin embargo, a medida que los equipos se han puesto a trabajar con las nuevas normas, las preocupaciones de que estén completamente atados al no tener libertad no se han materializado del todo.

Aunque se acepta que las normas garantizarán un grado de similitud entre los distintos coches, sigue habiendo suficientes motivos para variar tanto el aspecto como las prestaciones.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el director técnico de Alfa Romeo, Jan Monchaux, comentó cómo se está trabajando en el concepto de 2022: "Es cierto que es muy restrictivo”.

"No espero que haya conceptos muy, muy diferentes a lo largo del pitlane el año que viene, porque las reglas no te dan suficiente libertad. Sin embargo, veo que el ámbito en el que el coche tendrá que operar será significativamente diferente al de los monoplazas actuales”.

"Creo que los que estarán por delante habrán hecho un trabajo mucho mejor en el desarrollo de una plataforma aerodinámica que permita recuperar gran parte del rendimiento perdido, y también parte de la estabilidad”.

Alfa Romeo Racing 2022 F1 car Photo by: Alfa Romeo

"Por lo que vemos en el túnel, en algunas decisiones que tal vez ni siquiera sean visibles para los de fuera, se puede tener un impacto bastante grande en el diseño aerodinámica del coche, así como también en cómo se comporta cuando está [corriendo] alto y bajo. Esto ciertamente será un gran diferenciador si existen algunas brechas el próximo año”.

"Algunos equipos pueden haber tomado la dirección equivocada y tendrán que revertir, pero no estoy seguro de que físicamente se vea en la geometría del coche una diferencia tan grande (entre los participantes). Me sorprendería bastante, pero el tiempo lo dirá".

Un área en la que Monchaux sí ve motivos para que existan importantes diferenciadores entre los equipos es el empaquetado de la unidad de potencia, y especialmente cómo se integra con la cubierta del motor y las barras laterales.

Como escuadra cliente de Ferrari, el diseño de Alfa Romeo debe adaptarse a cualquier cambio que su socio de Maranello haga para 2022.

Se ha especulado que un área de progreso en la nueva unidad de potencia de Ferrari será su tamaño, encajando mucho más abajo en el coche.

Esto no sólo supondrá un beneficio en términos de centro de gravedad, sino que también liberará a sus equipos para ser más agresivos con la carrocería a su alrededor.

Monchaux no confirmará qué cambios está haciendo Ferrari, pero espera que esta zona del coche sea un punto de interés particular.

"No voy a confirmar o deducir lo que se ha oído sobre el motor del 2022, pero el motor en sí mismo está detrás del chasis", explicó.

"Para nosotros en términos de bloque, es una constante que no está cambiando de forma masiva. Lo que será interesante es lo que la gente haga con la cubierta superior del motor y las barras laterales. Ese va a ser un área en la que tendremos una gran variedad de conceptos".

"Me imagino que lo que la gente encuentre en el túnel del viento tendrá un impacto en el motor, porque a menudo se da prioridad a la aerodinámica. Así que si hay que cambiar alguna parte de la arquitectura del motor para facilitar el volumen, eso tendrá un impacto.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Front detail Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"No conozco el concepto de nuestro proveedor del próximo año. Se supone que no lo sé, y no se me permite decirlo porque no lo comparten".

Es difícil saber exactamente cómo se desarrollarán las cosas, ya que los equipos están trabajando de forma aislada lo mejor que pueden.

Pero Monchaux dice que una certeza es el cambio que esta normativa supondrá para todos.

"No me voy a quejar", afirma. "Es lo que nos gusta y en un trabajo de ocho a cinco nos aburriríamos. Aquí tenemos mucho que hacer, pero también todos sabemos en Sauber que esto es una gran oportunidad para restablecer las cosas".

"El equipo es mejor y se merece algo mejor que ser octavo o noveno (de la copa de constructores). Y teniendo a todo el mundo partiendo de la misma línea de salida, esperamos que podamos establecernos bastante arriba. ¿Dónde? Eso ya lo veremos, pero eso también es un gran estímulo".

"Estamos estresados, trabajamos mucho, pero no es doloroso, porque nos gusta. Y sabemos que si hacemos los deberes, y si pasamos por el dolor ahora, probablemente tendremos un clima diferente y también una motivación natural la próxima temporada."