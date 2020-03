Por qué el Racing Point es más que un 'Mercedes rosa'

El ritmo del auto rosa en las pruebas de Barcelona ciertamente sugirió que estará en la pelea de la parte delantera de mitad de parrilla, y que si realmente muestra algo de ritmo, podría haber un poco de controversia.

En muchos sentidos, el GP de Australia de este fin de semana será el verdadero comienzo del mandato de Racing Point bajo Lawrence Stroll. Cuando el canadiense salvó al entonces equipo Force India en 2018 algunos elementos del monoplaza de 2019 ya estaban determinados, y de una manera eso ahorró dinero ya que cuando comenzó el proceso de diseño el equipo estaba en problemas y no tenía muchos recursos de los que disponer para su futuro a largo plazo.

Para cuando ese futuro estuvo asegurado, era demasiado tarde para volver a revisar el modelo 2019 desde cero, e inevitablemente eso comprometió al equipo la temporada pasada en lo que fue una apretada batalla en la parte media del pelotón.

Este año no hay excusas. Stroll ha invertido dinero en el crecimiento del equipo, permitiendo al director técnico, Andrew Green, y a sus colegas tomar prácticamente cualquier dirección que quisieran para 2020, mientras que también mantienen un ojo en el proyecto del auto para 2021.

La estrategia que eligieron fue audaz. Creyendo que no había mucho más que ganar con el concepto que habían perseguido, lo abandonaron y cambiaron a la ruta seguida por el equipo más exitoso, es decir, Mercedes.

Fue una apuesta, potencialmente una forma de conseguir un salto sobre sus rivales de la parte media en un solo golpe, pero había un riesgo asociado. Si el equipo no lo hacía bien, entendiendo en detalle cómo funcionaba el Mercedes y traduciendo esos conceptos a su propio auto, permitiendo al mismo tiempo un margen para un mayor desarrollo, podría resultar contraproducente.

Lance Stroll, Racing Point RP20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sin embargo, la parte realmente inteligente fue que si salía mal, el dolor sería de corta duración. El monoplaza de 2021 es una hoja de papel en limpio, por lo que si el modelo de 2020 falla sólo llevaría a un año perdido - y de hecho, si era un desastre total el equipo podría abandonarlo antes y centrarse en el nuevo coche.

Es una estrategia inteligente, aunque ha recibido quejas de rivales que sospechan de la estrecha relación del equipo con su proveedor de motores. Desde el punto de vista de la escudería de Silverstone, lo que ha hecho es totalmente lógico y legal.

"Las cosas que intentamos arreglar con este auto creo que las hemos arreglado", dice el jefe de Racing Point, Otmar Szafnauer. "Hemos estado comprando la caja de cambios y el motor de Mercedes durante bastante tiempo, desde que dejamos de comprar a McLaren".

"Y tuvimos una situación difícil con Mercedes, porque teníamos un concepto de rake alto que fue realmente desarrollado por Red Bull. Y desde los días del difusor soplado, que también tenía un rake alto, copiamos el difusor soplado de la misma manera, y eso requería un rake alto".

"Pero la caja de cambios del Mercedes no se prestaba a lo que estábamos tratando de hacer. Y siempre nos enfrentamos a ello. Estábamos limitados en la parte trasera con el desarrollo aerodinámico debido a la caja de cambios que estábamos usando".

"Y este es el primer año en el que pudimos tomarnos el tiempo y hacer lo que necesitábamos hacer en la parte trasera. Y creo que arreglamos algunos de esos problemas".

La primera aparición del monoplaza en Barcelona provocó un sinfín de comentarios cínicos sobre la influencia de Mercedes - "Tracing Point" fue un chiste popular. Algunos señalaron lo crítico que había sido el equipo con el modelo Haas/Ferrari en el pasado.

"No creo que sea irónico", dice Szafnauer. "También copiamos el Red Bull en el pasado, pero lo copiamos dentro de las reglas. Así que vemos lo que están haciendo. Tomamos fotos, tratamos de entenderlo, lo llevamos al túnel y lo hacemos nosotros mismos. Creo que es diferente".

Sergio Perez, Racing Point, Lance Stroll, Racing Point, y Otmar Szafnauer, jefe y CEO, Racing Point Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Estamos sumando gente, pronto estaremos en 500 (empleados). Y la gente que estamos agregando se trata de diseño, desarrollo, fabricación. Así que podemos desarrollar nuestro propio auto. Así que aunque todo el mundo diga, 'Ah, has copiado un Mercedes', es nuestro propio coche. Es nuestro propio diseño. Es nuestro propio desarrollo. Es nuestro propio modelo de túnel de viento. Es nuestro propio concepto".

"Sí, miramos para ver qué es rápido y pensamos: 'eso es rápido, ¿podemos hacer lo mismo?' No es diferente de lo que hicimos con Red Bull, cuando hicimos un concepto de rake alto. Pero el desarrollo es nuestro, y añadiremos otras cien personas. Así que podemos continuar nuestro propio desarrollo, es un poco diferente a lo que hacen en otros lados".

Szafnauer es categórico en cuanto a que la relación Haas/Ferrari es diferente: "Quiero decir, no puedes tener un par de cientos de personas y diseñar tu propio auto y desarrollar tu propio auto. Simplemente no funciona de esa manera. No se trata de comprar (piezas), no tenemos una capacidad de fabricación masiva tampoco, compramos también".

"Pero ya sabes, compramos a la gente que lo mecaniza para nosotros, pero se trata de diseño y desarrollo, es el tamaño de tu modelo de diseño y capacidad de fabricación para el túnel de viento, es el tamaño de tu equipo aerodinámico. El total de nuestro equipo aerodinámico es mayor que el de todo su equipo. Entonces, ¿de dónde lo están obteniendo? Es diferente, créeme, es diferente".

La continuidad del concepto aerodinámico de Racing Point también se ha visto afectada por un doble cambio de túnel de viento en los últimos años. El propio túnel del equipo en Brackley, donde tenían su base los especialistas en aerodinámica, tenía algunas limitaciones, así que se cambió a las instalaciones más avanzadas de Toyota en Colonia, lo que llevaba a muchos viajes hacia y desde Alemania.

La temporada pasada, y como resultado directo de la influencia de Stroll, el programa aerodinámico regresó a Brackley para el modelo 2020, pero esta vez no está basado en las instalaciones de Racing Point, sino en el túnel de viento de Mercedes que se encuentra allí cerca.

"Es mucho mejor para nosotros", dice Szafnauer. "Su túnel de viento está en Brackley, nuestro túnel de viento está en Brackley. Algunos aerodinamistas dicen: 'Bueno, cuando me levanto por la mañana, en lugar de girar a la izquierda, giro a la derecha, y estoy allí a la misma distancia'.

Lance Stroll, Racing Point RP20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Lo que es muy, muy útil es que solíamos tener que viajar a Colonia, hacer todas nuestras pruebas en un país diferente, y luego viajar de vuelta, y eso simplemente no es óptimo. Esto es mucho mejor para nosotros. Creo que el túnel de Mercedes también es muy bueno. Así que no nos falta nada de allí".

"Y ya sabes, el resto del equipo de aerodinámica es nuestro. Así que tenemos nuestras propias instalaciones de diseño de modelos, nuestro propio CFD, que es totalmente diferente: nuestros propios programas, nuestras propias computadoras".

"Cuando llegué a Force India, estábamos usando una computadora CFD que tenía su base en Mumbai, que no funcionaba tan bien pero desde entonces hemos mejorado. Nuestro equipo de aerodinámica tiene ahora más de 100 personas".

El uso del túnel de Mercedes ha añadido combustible al fuego en términos de las críticas de aquellos que piensan que los dos monoplazas son bastante más parecidos de lo que deberían ser. Szafnauer admite que un túnel compartido fue parte del cambio de concepto, pero de una manera totalmente legal.

"Las dos cosas que sucedieron son una: finalmente tuvimos los recursos para poder empezar a buscar un auto de menor altura de marcha, que va con la caja de cambios de Mercedes. Y solíamos siempre, siempre tener problemas con el rake alto, y una caja de cambios que no se presta al rake alto. Y fue un gran compromiso. Más de lo que la gente sabía, porque nunca dijimos nada al respecto".

"Así que número uno, la caja de cambios se presta a un concepto aerodinámico diferente, y dos, usando un túnel que confiábamos en que produciría los resultados porque lo hizo para ellos, quiero decir, sólo desde una perspectiva global, por lo que nos dio aún más confianza para perseguir ese concepto aerodinámico".

"Y era un riesgo si no funcionaba. Sabes, desarrollamos el concepto de rake alto durante nueve años, así que tienes una buena comprensión incluso con las limitaciones de qué hacer cuando algo no funciona. Aquí, tienes menos comprensión porque tienes que hacer experimentos antes de llegar a la respuesta correcta, y era un riesgo. Pero veremos si valió la pena".

Lance Stroll, Racing Point Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Un auto más rápido es una cosa, pero el equipo también necesita un piloto mejorado. Durante gran parte de 2019, Lance Stroll luchó por igualar a su compañero de equipo Sergio Pérez, y para ganar la batalla en la parte media, Racing Point necesita dos pilotos que rindan al máximo de su nivel y que anoten puntos regularmente. Szafnauer cree que Stroll Jr. puede mejorar su juego.

"Estoy muy, muy, muy confiado. El segundo año con nosotros significa que está en el extremo de la curva de aprendizaje. Tiene la velocidad, es sólo entender a la gente que lo rodea. También hemos hecho algunos ajustes para ayudarlo. Así que estoy muy confiado en que anotará tantos puntos como Sergio, y es exactamente lo que necesitamos para terminar en cuarto lugar".

"Los años en los que terminamos en cuarto lugar fue porque estuvimos constantemente en los puntos con ambos autos, y cuando no estuvimos en los puntos con ambos autos es porque algo le pasó a uno de ellos".

"Pero la oportunidad de que ambos consigan puntos siempre estuvo ahí, y eso es exactamente a lo que aspiramos, y creo que sucederá".

Pase lo que pase en 2020, está claro que hay mucho más por venir a largo plazo mientras Stroll Sr. persigue sus ambiciosos objetivos. La flamante fábrica nueva de Silverstone está en camino, y el cambio de nombre a Aston Martin traerá todos los beneficios, incluyendo un mayor atractivo tanto para los potenciales patrocinadores como para personal de calidad de los equipos top.

"Es una de las grandes marcas británicas", dice Szafnauer. "Será genial traer a Aston Martin de vuelta a las carreras de F1. Estoy muy, muy emocionado, muy emocionado. Tenemos que hacer justicia a la marca. Así que tenemos que asegurarnos de rendir. Seguimos reclutando, buscando gente grande, buena gente".

"Buscamos crecer. Como dije, estamos casi en 500 ahora, y no vamos a parar. Pero mi filosofía siempre ha sido que hay que reclutar a la gente adecuada. Porque es un esfuerzo de equipo".

"Tenemos que asegurarnos de tener el mejor equipo que podamos, no sólo por el hecho de reclutar, para aumentar los números. Tenemos que reclutar a la gente adecuada. Pero creo que Aston también ayudará a reclutar y a hacer más grande el equipo".

