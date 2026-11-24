Fórmula 1

Por qué los nuevos motores V8 de la Fórmula 1 podrían ser muy diferentes

El jefe de equipo de McLaren Andrea Stella advierte contra expectativas equivocadas sobre el regreso del V8 a la Fórmula 1 y explica qué lecciones de la temporada 2026 son importantes

Stefan Ehlen Filip Cleeren

Publicado: 24 nov 2026, 16:21

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Alex Pantling / Getty Images

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, advierte ante el inminente regreso de la Fórmula 1 a un concepto de propulsión V8 contra un exceso de nostalgia. Según Stella, sería una "interpretación errónea" pensar automáticamente en una vuelta a conceptos de propulsión anteriores al hablar de V8.

"Creo que, con el V8, deberíamos abordar el asunto con una mentalidad evolutiva. Aunque un V8 simplemente tiene ocho cilindros, en la Fórmula 1 traerá consigo innovación y tecnología. Estoy seguro de que eso también ayudará a la tecnología fuera de la Fórmula 1, porque el know-how será cada vez mejor."

Qué posibilidades técnicas ofrece el V8

Por ello, está especialmente expectante por ver qué hacen los fabricantes de unidades de potencia con la "arquitectura clásica" del propulsor V8 y en qué ámbitos los fabricantes logran las ventajas competitivas decisivas.

"Por lo que sé, el reglamento también mantendrá algunos elementos del sistema híbrido, así como el turbo y cosas por el estilo. Creo que será una configuración de propulsión interesante", dijo Stella.

Cómo la Fórmula 1 podría unir dos conceptos en los adelantamientos

En cualquier caso, la Fórmula 1 se beneficiará de las experiencias de la era turbo-híbrida desde 2014. Solo 2026 ya ha dado importantes lecciones a los ingenieros: "Este año hemos aprendido a adelantar de una manera diferente", dijo Stella.

"Nos habíamos acostumbrado a adelantar con la ayuda del [Drag-Reduction-System] DRS, y ahora adelantamos más con la ayuda del propulsor. Cuando pasemos al nuevo reglamento, podremos combinar ambas cosas." Según Stella, eso sería una "evolución" lógica.

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Pero Stella también ve un escollo concreto: "Con el reglamento de 2026 hemos vuelto a aprender que la unidad de potencia y el chasis deben desarrollarse en el mismo marco temporal. Si una cosa va por delante de la otra, puede haber dificultades para combinar ambas." Desde su punto de vista, lo decisivo es una planificación integral.

Para los cambios reglamentarios de la temporada 2026, primero se desarrolló el reglamento de la unidad de potencia, mientras que las reglas para el chasis llegaron más tarde. En consecuencia, el nuevo reglamento ya recibió muchas críticas al inicio de la temporada. Ya en verano se aprobaron entonces cambios reglamentarios para 2027.

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