Por qué no hay soluciones rápidas para todas las frustraciones de Verstappen en Red Bull

En muchos sentidos, el fin de semana de Silverstone resumió la temporada de Formula 1 que Max Verstappen y Red Bull han vivido hasta ahora.

Durante su sesión con los medios neerlandeses el sábado, el cuatro veces campeón del mundo bromeó con que quizá había atropellado a "un gato negro", dado que, a su juicio, "están pasando demasiadas cosas extrañas" en 2026.

En ese momento, Verstappen difícilmente podía saber que otro capítulo estaba a punto de desarrollarse apenas 24 horas después. Aunque sorprendentemente parecía encaminado a terminar en el podio —algo que él mismo describió como "completamente inmerecido"—, otro problema con el alerón trasero acabó sacándolo de la pista en la curva Stowe.

Por qué las frustraciones de Verstappen llegaron al punto de ebullición en Silverstone

Resultó ser la proverbial gota que colmó el vaso. Perderse el podio en sí no molestó tanto a Verstappen. En cambio, fue la forma en que se desarrolló el fin de semana entre bastidores lo que alimentó su frustración.

Un segundo accidente consecutivo causado por el alerón trasero de Red Bull —aunque debido a dos fallos diferentes— es una cosa, lo que llevó a Verstappen a describir la situación como "inaceptable" y "súper peligrosa". Como era de esperar, la FIA también ha empezado desde entonces a investigar el asunto.

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Pero eso no fue todo. Su frustración ya había comenzado antes de la carrera, cuando Red Bull decidió no cambiar la unidad de potencia ni realizar cambios significativos en la puesta a punto, lo que habría resultado en una salida desde el pitlane. Verstappen expresó esa frustración no solo tras su abandono, sino ya antes de la carrera, cuando Sky Italia le preguntó por qué no se había seguido su enfoque preferido.

"Tendrán que preguntárselo al equipo", fue su respuesta tajante.

"Quería salir desde el pitlane. Quizá ellos estaban seguros de poder arreglarlo, yo no", añadió el neerlandés después de la carrera.

El jefe de equipo Laurent Mekies explicó más tarde que Red Bull simplemente había tomado una decisión de criterio. El equipo sabía que la unidad de potencia y la puesta a punto no eran ideales, pero creía que salir desde el pitlane habría dejado a Verstappen prácticamente sin opciones de luchar por las primeras posiciones. Y, para ser justos, eso suena como una valoración perfectamente razonable.

Mekies probablemente tenga razón al decir que las posibilidades de lograr un buen resultado desde el pitlane habrían sido significativamente menores, pero ese no es el punto principal de Verstappen. Ya en Canadá, había dicho a los medios neerlandeses en el paddock que el equipo no lo había escuchado, en aquella ocasión respecto a la dirección de puesta a punto que quería seguir antes de la clasificación.

"Quería salir desde el pitlane. Quizá ellos estaban seguros de poder arreglarlo, yo no" Max Verstappen

"Ya lo he señalado muchísimas veces, pero a veces simplemente tienes que dejar que sientan por sí mismos que no funciona", dijo Verstappen en Montreal.

A esa frustración se suma que, según De Telegraaf, ya no se comparte toda la información sensible con su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase, tras el traslado previsto de este último a McLaren.

Apunta a pequeñas grietas en la comunicación, algo que durante mucho tiempo había sido una de las mayores fortalezas de Red Bull a la hora de dar la vuelta a fines de semana de carrera difíciles. Mekies, sin embargo, respondió con frialdad sugiriendo que ese tipo de "juegos de ya te lo dije" son en realidad necesarios para ayudar al equipo a avanzar.

Una repetición de 2025 parece casi imposible

Red Bull logró revertir la situación a finales del año pasado, aunque Verstappen se quedó a las puertas de conquistar su quinto título. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Mientras que esos problemas requieren ante todo conversaciones honestas —aunque Verstappen admitió tras Silverstone que tenía pocas ganas de tenerlas—, otros problemas son considerablemente más difíciles de resolver. Eso es particularmente cierto en lo que respecta al rendimiento puro de Red Bull, que simplemente no ha sido lo bastante bueno en 2026.

El segundo puesto en Austria ofreció algo de ánimo, pero el fin de semana de Silverstone mostró que Red Bull sigue estando lejos de donde necesita estar, especialmente en circuitos con escasez de energía. Verstappen ya ha advertido de que Spa y Monza probablemente presentarán desafíos similares.

El año pasado, el parón veraniego marcó el comienzo de una remontada notable. Verstappen pasó a terminar en el podio todos los grandes premios después del parón veraniego. Esta vez, sin embargo, una remontada similar parece casi imposible por dos razones.

En primer lugar, Red Bull no puede abordar las carencias en el lado eléctrico de su unidad de potencia mientras siga en lo más alto de la clasificación de motores de combustión interna de la FIA. Eso significa que el fabricante no puede optar a un token ADUO, aunque dicho token es —por la forma en que el sistema está fundamentalmente diseñado (y defectuoso)— necesario para modificar el lado eléctrico de la unidad de potencia.

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En ese sentido, Red Bull está efectivamente en jaque mate en el lado de la unidad de potencia e incluso depende de fabricantes rivales si alguna vez quiere perder esa primera posición en uno de los futuros puntos de evaluación de la FIA.

En el lado del chasis, Red Bull ha logrado avances significativos con las mejoras introducidas en Miami y Spielberg, pero todos dentro del equipo reconocen que todavía no es suficiente. Austria ofreció esperanza, pero Toto Wolff señaló con razón que a Verstappen siempre se le ha dado bien el Red Bull Ring. Trazados diferentes, como Silverstone, han vuelto a exponer las debilidades restantes.

Los problemas de Verstappen y Red Bull van más allá de sus recientes incidentes. Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

La mala noticia es que Red Bull solo puede seguir desarrollando hasta cierto punto. Aunque Verstappen bromeó en Austria con que el equipo quizá pueda gastar un poco menos en catering, adoptó un tono más serio en Silverstone.

"Tienes que lidiar con el límite presupuestario. Por eso, no puedes seguir trayendo muchas mejoras al coche." En algún momento, Verstappen lo sabe, Red Bull simplemente alcanzará el límite.

Todo eso significa que 2026 parece efectivamente insalvable. Verstappen quizá todavía pueda conseguir algún resultado destacado ocasional aquí y allá, pero durante el resto de la temporada, es probable que sean seis meses más de luchar a través de los fines de semana de carrera, especialmente teniendo en cuenta que no está disfrutando particularmente de la normativa actual.

¿McLaren, Red Bull o un descanso de la F1?

Mirando más allá, Verstappen ahora tiene que responder a una pregunta fundamental: ¿en qué proyecto confía más, si no opta por un año sabático o una salida anticipada de la F1? Con ese telón de fondo, es lógico que la dirección de Verstappen vuelva a explorar el mercado.

"Tienes que lidiar con el límite presupuestario. Por eso, no puedes seguir trayendo muchas mejoras al coche" Max Verstappen

Hay una razón por la que el representante Raymond Vermeulen dijo recientemente a De Telegraaf que Verstappen "no nació para correr en la zona media". Por desgracia para el neerlandés, esa ha sido la realidad más a menudo de lo que le habría gustado esta temporada.

Es igualmente lógico que McLaren haya surgido como la opción más destacada, dada la situación actual en Ferrari y Mercedes. Nadie en McLaren ha negado haber mantenido conversaciones con el entorno de Verstappen; en cambio, las han descrito como perfectamente naturales, que en realidad lo son.

Red Bull quería evitar toda esta saga instando a Verstappen a comprometer públicamente su futuro con el equipo e incluso intentando comprar la cláusula de salida de su contrato por varios millones de euros.

¿Podría Max Verstappen seguir a Gianpiero Lambiase a McLaren? Photo by: circuitpics.de

Comprensiblemente, Verstappen vio pocas razones para aceptar cualquiera de las dos peticiones porque ninguna le convenía. Dado el salario que ya gana, el dinero difícilmente es el factor decisivo, mientras que renunciar a esa cláusula significaría naturalmente entregar una gran cantidad de libertad y, con ella, capacidad de negociación.

No todos dentro de Red Bull han estado satisfechos con esas decisiones, y algunos incluso lo ven como una cuestión de lealtad. El contraargumento, sin embargo, es que todo deportista de élite tiene que tomar la decisión que sea mejor para su propia carrera, y Verstappen ya ha mostrado mucha lealtad a Red Bull a lo largo de los años.

Por supuesto, Red Bull le ha dado total libertad para perseguir sus ambiciones en carreras de resistencia, pero las primeras señales indican que McLaren tampoco se opondría por completo a ello.

En segundo lugar, Red Bull proporcionó a Verstappen el entorno en el que ganó cuatro campeonatos del mundo. Esto no debe olvidarse, pero muchas de las figuras clave detrás de ese éxito ya han dejado —o están a punto de dejar— el equipo, como es el caso de Lambiase.

Con Rob Marshall, Will Courtenay y, a partir de 2028, Lambiase, varios de los pilares clave de Red Bull han acabado en McLaren.

Dicho esto, también hay importantes interrogantes en torno al equipo con sede en Woking. En la actualidad, McLaren dice que, por primera vez, se ve perjudicado por su condición de equipo cliente de Mercedes, mientras que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, no ha ocultado su deseo de reducir esa dependencia a más largo plazo.

Eso podría finalmente animar a McLaren a emprender su propio proyecto de unidad de potencia, mientras que Red Bull ya tiene un programa de este tipo en marcha y —al menos en el lado del motor de combustión interna— ha demostrado ser sorprendentemente competitivo.

El presidente de la FIA, Ben Sulayem, quiere terminar con el concepto de equipos cliente en la F1. Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Eso, sin embargo, sigue siendo una consideración a largo plazo y solo sería relevante en el próximo ciclo como muy pronto. Verstappen, por el contrario, tiene que tomar una decisión que concierne principalmente a los años intermedios.

Para ese periodo, Mekies sigue convencido de que, pese a todas las salidas, Red Bull todavía posee suficiente "profundidad de recursos" dentro de la organización —como Christian Horner lo expresaba con frecuencia—, mientras que el tan esperado nuevo túnel de viento del equipo finalmente debería entrar en funcionamiento el año que viene.

El corto plazo simplemente no puede salvarse, independientemente del escenario, y Verstappen lo sabe. A más largo plazo, sin embargo, todo se reduce a qué proyecto resulta más convincente y en cuál tiene mayor confianza.

Esa es una pregunta que solo el propio Verstappen puede responder, independientemente de toda la especulación en torno a su futuro. En última instancia, todo se reduce a la confianza: confianza en el proyecto y confianza en el futuro de la F1.

¿Permanecerá Verstappen en Red Bull para volver a la gloria en la F1? Photo by: Mark Thompson / Getty Images