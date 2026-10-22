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Por qué MotoGP no puede simplemente copiar el éxito de Drive to Survive de la F1

El director de Liberty Media opina sobre cómo hacer crecer MotoGP, con un camino diferente al de la F1

Benjamin Vinel

Publicado: 22 oct 2026, 13:09

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Liz Claman and Chase Carey

Foto de: Bryan Bedder / Getty Images

El director de Liberty Media, Chase Carey, cree que MotoGP “no puede simplemente copiar” la docuserie de Fórmula 1 de Netflix Drive to Survive para lograr un reconocimiento generalizado.

Liberty adquirió la F1 en enero de 2017, y uno de los grandes acontecimientos bajo la compañía estadounidense fue el estreno de la temporada inaugural del programa de Netflix dos años después, que contribuyó sustancialmente al aumento de popularidad del campeonato mundial.

Liberty compró luego el 84% de Dorna Sports (ahora conocida como MotoGP Sports Entertainment Group) en julio de 2025. El grupo busca hacer que los grandes premios de motociclismo sean más diversos – 11 de los 12 mejores pilotos del campeonato de MotoGP de 2026 son españoles o italianos – al tiempo que aumenta su presencia en Estados Unidos.

“Sin duda hay elementos de lo que los equipos necesitan hacer en MotoGP que tendrán similitudes con la Fórmula 1”, dijo Carey en una conferencia en Autosport Business Exchange en Nueva York. “Obviamente, es una franquicia global.

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“En algunos aspectos, MotoGP es incluso más alocada. Cuando miras a estos tipos, parece que están tumbados sobre el asfalto pilotando las motos. Pero es un deporte que también tiene sus características únicas. Y creo que no se puede simplemente aplicar un enfoque de molde.

“Es pronto. Están trabajando en ello, desarrollando las estrategias, las oportunidades de cómo tomar ese deporte y hacerlo crecer de la manera en que hemos intentado hacerlo con la Fórmula 1”.

A Drive to Survive se le atribuye haber presentado la F1 a una audiencia completamente nueva, impulsada por los confinamientos de la pandemia de COVID-19, que se produjeron por primera vez un par de semanas después del estreno de la segunda temporada.

“Drive to Survive es probablemente el ejemplo más evidente”, reconoció Carey. “Reconocimos que necesitábamos que las personalidades que componen el deporte tuvieran una plataforma más grande y permitir que los aficionados se implicaran.

“El mundo digital hoy es un mundo 24/7. La experiencia premium sigue siendo esa carrera en directo, pero al final del día la gente conecta con la carrera, sigue la carrera y clips de la carrera, clips de lo que hace la gente, cosas que suceden entre bastidores.

“Siguen eso 24/7. Así que necesitamos seguir encontrando formas de alimentar ese apetito y ese deseo de conectar con su deporte, proporcionar los vehículos que permitan a los aficionados conectar con el deporte de esa manera.

Liz Claman and Chase Carey

Photo by: Bryan Bedder / Getty Images

“Ahora mismo, Estados Unidos es el mayor mercado de YouTube para nuestro deporte. Así que eso te habla de la conexión que estamos teniendo a través de [esos] vehículos.

“Drive to Survive se ha convertido en una pieza central de los esfuerzos digitales. Se están haciendo muchos esfuerzos en el ámbito digital, pero sin duda esa es la pieza central. Ha sido una franquicia increíblemente importante y valiosa para nosotros”.

Muchas competiciones, en el automovilismo y más allá, han intentado emular este éxito, pero Carey no cree que eso sea lo correcto para MotoGP.

“Deberías buscar oportunidades”, insistió el estadounidense. “Siendo realistas, todo el mundo vio Drive to Survive y luego todo el mundo intentó hacerlo. El golf intentó hacer su Full Swing, el tenis intentó hacer Break Point – todo el mundo.

“Por lo general, no puedes simplemente copiar algo. Creo que aprendimos eso en Fox con American Idol. American Idol capturó de alguna manera la imaginación del mundo, y hubo programas que vinieron después y lo hicieron bien, pero solo hubo un American Idol que realmente logró eso.

“Creo que, en general, no puedes salir y hacer lo mismo. Tienes que encontrar formas de usar oportunidades, usar personalidades, usar plataformas digitales, desarrollar grandes socios.

“Un socio en la Fórmula 1 como Apple, creo que aquí es donde Apple ha aportado una perspectiva completamente nueva a cómo retransmites y conectas con los aficionados. Así que creo que ese tipo de oportunidad, luego tienes que ver qué puedes hacer con ella, cómo la desarrollas.

“Tienen que seguir su propio camino y encontrar sus propias oportunidades. La película de Fórmula 1 fue una gran oportunidad para eso, pero no puedes simplemente salir y hacer una película de MotoGP. Puede que esa no sea la oportunidad adecuada.

“Pero puede haber algo más – habrá algo más. Probablemente no se trate simplemente de hacer las mismas cosas que hiciste, sino de encontrar esas oportunidades, encontrar esas personalidades”.

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