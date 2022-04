Por qué Mercedes no abandonará aún su concepto del W13

Las dificultades competitivas del monoplaza del fabricante alemán han alcanzado su punto más bajo de la temporada, hasta ahora, en Imola ya que ni Lewis Hamilton ni George Russell lograron entrar entre los diez primeros en la clasificación.

Los dos no han progresado mucho en la carrera al sprint y corren el riesgo de salir del Gran Premio de Emilia Romagna sin ningún punto.

La incapacidad de Mercedes para reducir la distancia en ritmo con Ferrari y Red Bull esta temporada está patente porque siguen sin entender cómo obtener el potencial que cree existe en su monoplaza de la F1. Esta situación ha llevado a sugerencias desde algunos sectores de tomar medidas más drásticas.

Eso podría incluir el abandono de sus esfuerzos por mejorar el W13 para centrarse pronto en su coche de 2023, o bien optar por tirar la toalla y empezar a trabajar en un concepto totalmente nuevo lo antes posible.

El jefe del equipo, Toto Wolff, insiste en que ese momento aún no ha llegado, ya que sigue convencido de que acabará llegando al fondo de las razones que están provocando que su coche no produzca en pista el rendimiento que cree que está encerrado en él.

"Creo que tenemos una dirección en la que sabemos cómo podemos liberar el potencial que hay en el coche y que nos acercaría mucho, mucho más", dijo. "Pero por el momento, no tenemos la llave".

Se entiende que hay una serie de desarrollos que se producirán en torno al Gran Premio de España y que Mercedes espera que mejoren el flujo de aire en el suelo para ayudar a minimizar el porpoising que todavía lo frena.

Wolff dijo: "Creo que todas las bondades y maldades ocurren principalmente en el bajopiso y como está en este momento”.

"Tenemos ideas y conceptos interesantes que estamos probando, y que estamos explorando, que tienen que encontrar su camino en el coche en las próximas carreras".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si estaban surgiendo dudas sobre el concepto de Mercedes, que incluye su solución de pontones cero, Wolff no cree que se trate de abandonar todo lo que ha hecho y empezar de cero para el W14.

"Yo diría que no hay tal cosa como que el concepto esté equivocado", dijo. "Pero ¿hay una parte de lo que hemos hecho que simplemente no funciona con el reglamento, y cuál es?”

"No hace falta tirar la bondad. Se puede mantener lo que está funcionando. Pero si hay áreas fundamentales que no nos permiten liberar el potencial que creemos que hay en el coche, entonces obviamente, sí, tienes que cortar las pérdidas."

Wolff habla de reducir las pérdidas del equipo, lo cual es quizás la admisión más cercana posible de que puede haber hecho las cosas mal, pero se mantiene firme en que ese punto no puede llegar hasta que el equipo sepa exactamente dónde están los problemas.

Preguntado por Motorport.com sobre lo pronto que podría llegar ese momento, Wolff dijo: "Está bastante definido, porque significaría que dices: 'vale: ¿dónde está la línea base ahora? ¿Hay una nueva línea base sobre la que podamos empezar, en la que creamos que podemos obtener el verdadero potencial del coche?”.

"Si hubiéramos pensado eso, lo habríamos hecho hace cinco meses. Creemos que esta es la dirección de desarrollo que debemos tomar”.

"Es un ejercicio bastante complicado de hacer y de decir, porque antes de tomar esa decisión, tenemos que seguir realmente en el proceso científico y seguir averiguando qué ha sucedido, porque sólo entonces se puede decir realmente: "Vale, hay que cortar esto y cambiar para el año que viene”.

"Puedes hacerlo si entiendes en qué te has equivocado, y por el momento simplemente no lo sabemos. Todavía no".