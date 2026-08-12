Por qué Mercedes es ahora mejor que en la era del efecto suelo

Por primera vez desde la temporada de Fórmula 1 de 2021, Mercedes vuelve a liderar este año ambos campeonatos mundiales de la categoría reina. Después de que las Flechas de Plata se quedaran sin títulos durante toda la era del efecto suelo, entre 2022 y 2025, la copa del Mundial de 2026 podría volver por fin a Brackley.

"Se ha invertido una enorme cantidad de trabajo para averiguar dónde estaban las carencias de rendimiento, qué mejoras necesitábamos en el ámbito de la simulación, cómo podíamos predecir el rendimiento y aspectos similares", explica el subdirector del equipo, Bradley Lord.

Es cierto que Mercedes también ha sido capaz de ganar de forma puntual en las últimas cuatro temporadas. Sin embargo, durante ese periodo nunca se logró construir un coche que pudiera luchar por la victoria de forma regular. Por eso, las Flechas de Plata nunca fueron un verdadero candidato al título en todos esos años.

Es precisamente esa constancia la que Mercedes ha recuperado con el nuevo reglamento de 2026 y el W17. De las once carreras disputadas hasta el parón de verano, el equipo ganó ocho y, además, en los once Grandes Premios siempre logró que al menos un piloto subiera al podio.

"Hemos intentado tener en cuenta muchos de estos conocimientos [de la era del efecto suelo] a la hora de prepararnos para este reglamento", subraya Lord. Uno de los grandes problemas fue, entre otros, que al inicio del nuevo reglamento el coche se comportaba en pista de forma muy diferente a como lo hacía en las simulaciones.

En 2026, la correlación en Mercedes es la adecuada

Mercedes quería evitar a toda costa este error en 2026. "Por eso creo que uno de nuestros puntos fuertes fue que, desde el principio, mantuvimos una colaboración muy, muy estrecha entre el equipo de chasis y el de motores", afirma el subdirector del equipo.

Se logró "desarrollar, dentro de las posibilidades del equipo de chasis, herramientas con las que pudimos simular muy bien el comportamiento de los vehículos e identificar los retos fundamentales de este reglamento, para luego reaccionar en consecuencia".

"Ha sido mucho trabajo y hay que felicitar encarecidamente a James [Allison] y al equipo técnico que colabora con él, así como al equipo operativo, que luego hace la maravilla de convertir las ideas en componentes lo más rápido posible", subraya Lord.

Además, Mercedes trabaja constantemente, dentro del límite presupuestario, para "mejorar nuestra capacidad de sacar el máximo partido a los recursos financieros disponibles, de modo que esto se traduzca en el mejor tiempo de vuelta posible", afirma Lord.

En el parón de verano de 2026, Mercedes aventaja en 72 puntos a su perseguidor más cercano, Ferrari, en el campeonato de constructores. En el campeonato de pilotos, Kimi Antonelli ya cuenta con una ventaja de 50 puntos sobre el segundo clasificado, Lewis Hamilton.