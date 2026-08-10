Por qué McLaren aún no detendrá el desarrollo de su coche de F1 de 2026

Tras haber comenzado la temporada 2026 con el pie cambiado, McLaren está mostrando señales de lo que hizo que esta vesión del histórico equipo tuviera tanto éxito en primer lugar durante los últimos dos años.

Fiel a su exitoso índice de acierto con las mejoras durante la temporada en 2024 y 2025, el último paquete de actualización de McLaren en Hungría, con un suelo revisado y la última iteración de su alerón delantero, supuso otro avance significativo que se suma a las mejoras anteriores en Miami y Montreal. Esto les dio a sus pilotos la oportunidad de luchar por la victoria en el Hungaroring, con Lando Norris logrando su primer triunfo en un gran premio y el del equipo en la campaña.

La forma ganadora de carreras de McLaren aún debe confirmarse en diferentes circuitos y con condiciones meteorológicas variables. Pero probablemente ha llegado demasiado tarde para defender con éxito cualquiera de los dos campeonatos, con el equipo todavía a 159 puntos del líder Mercedes. En el campeonato de pilotos, Norris sigue siendo solo quinto tras perder mucho terreno durante un difícil tramo inicial de la campaña, con Piastri más atrás, en séptimo lugar.

El equipo explicó que su lento inicio de la temporada 2026 se debió a que tuvo que defenderse de un tardío desafío por el título de Max Verstappen y Red Bull el año pasado, combinado con una corrección de rumbo que realizó durante el desarrollo de su concepto de 2026.

"Obviamente tuvimos una gran competencia, aunque un tanto sorprendente, con Max al final de la temporada", dijo Neil Houldey, director técnico de ingeniería de McLaren. "Pero, obviamente, estuvimos desarrollando nuestro coche hasta el final del año mientras trabajábamos en 2026. Cuando miras cómo llegamos al inicio de 2026, estábamos un poco con el pie cambiado en comparación con un par de equipos.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Creo que hemos hecho un trabajo bastante bueno al traer muchas mejoras que han añadido rendimiento al coche. Nos hemos colocado en una mejor posición desde la perspectiva de la unidad de potencia, desde la perspectiva del coche. Pero habría que decir que un par de equipos por ahí ciertamente han hecho un mejor trabajo que nosotros. Y ahora tenemos que encontrar una manera, en esta segunda mitad de la temporada, de superarlos en desarrollo y volvernos un poco más competitivos en más carreras".

A diferencia del año pasado, cuando equipos como Ferrari y otros sin opciones cambiaron decididamente el enfoque a la temporada siguiente de forma temprana, McLaren todavía cree que añadir rendimiento al coche de este año lo dejará en una buena posición para 2027. Eso pese a que el diseño de su coche en sí no se trasladará por completo, ya que el equipo ya está planeando un monoplaza de 2027 con una distancia entre ejes más larga y una disposición de suspensión modificada.

También hay una serie de ajustes en el reglamento el próximo año, incluida la bandeja delantera o tea tray en la parte delantera del suelo, que será 300 mm más corta, lo que no solo afectará a la generación de carga aerodinámica, sino también a las alturas de rodaje.

"Esperamos que en las próximas carreras lleguen algunas piezas importantes, y también esperamos hacerlo bastante avanzada la temporada", confirmó Houldey. "Desde luego no vamos a detener el desarrollo del '26 porque sabemos que todo lo que llevemos de 2026 a 2027, ese aprendizaje se trasladará.

"Incluso si nuestro coche puede hacerse un poco más largo, incluso si conceptualmente la suspensión puede cambiar, todo lo que estamos aprendiendo este año es muy relevante para el próximo. Así que estamos muy interesados en seguir desarrollando el coche durante el mayor tiempo posible".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Añadió: "La mejor manera de entender el rendimiento que estás generando es ponerlo en la pista y realmente probarlo correctamente y asegurarte de que hace lo que esperas que haga. Si detienes 2026 ahora, sin duda te sitúa más en ese mundo teórico, y no necesariamente significa que vayas a generar muchísimo rendimiento para 2027.

"Así que nuestra visión en este momento es que hay tantas carreras por venir a las que podemos añadir rendimiento. Encontremos formas de añadir rendimiento en esos eventos, y sabemos que ese aprendizaje será útil para 2027".

Como cualquier otro equipo, McLaren ha podido inspirarse en lo que hacen sus rivales, siendo la escudería el tercer equipo en probar un alerón trasero giratorio visto por primera vez en el Ferrari de 2026 durante los test de invierno.

Houldey admitió que el equipo estaba un poco "decepcionado" por haber perdido esa oportunidad en el reglamento. Pero la innovación vista en Ferrari subraya aún más cómo el reglamento técnico de 2026 es menos prescriptivo de lo que quizás se supuso inicialmente.

"Aerodinámicamente, aunque [los coches] parecen bastante similares, creo que en realidad no lo son", explicó Houldey. "Hay un poco que la gente ha abierto. Creo que el reglamento nos da suficiente libertad.

"Cuando hablas del primer año, realmente recoges mucho de lo que han hecho otros equipos. Descubres mucho dentro del reglamento cuando lo relees, lo que en realidad significa que es un poco más abierto que de 2022 a 2025, y obviamente en ese primer año aprendes tanto que es muy divertido poder observar diferentes conceptos.

"Los pontones son un buen ejemplo en el que quizá no haya una enorme cantidad de rendimiento, pero ves tantas cosas diferentes a lo largo del pitlane. Nadie ha convergido todavía, así que tienes muchas cosas que puedes probar para encontrar la dirección correcta".