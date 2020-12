Por qué Mazepin no probará con Mercedes en el test de jóvenes pilotos

Mazepin ha estado llevando a cabo un extenso programa de test privados con Mercedes durante los últimos dos años para estar listo para la Fórmula 1.

El piloto ruso se aseguró la Superlicencia al terminar quinto en el campeonato de F2 de este año, y dará el salto con Haas la próxima temporada.

Pero Haas está revisando un incidente de los últimos días que involucra a Mazepin, después de que se subiera un vídeo de él manoseando el pecho de una mujer en su cuenta de Instagram a principios de esta semana.

Haas calificó el incidente de "aborrecible", y el director del equipo, Gunther Steiner, reconoció a Motorsport.com el jueves que se estaba tomando el asunto "muy en serio".

Mazepin emitió una disculpa pública y dijo que tenía que "mantener un nivel más alto como piloto de Fórmula 1".

Parecía que Mazepin formaría parte de la alineación de Mercedes para el martes del test en Abu Dhabi, que inicialmente estaba destinado a los jóvenes pilotos antes de ampliarse a cualquiera que no haya corrido a tiempo completo en 2020.

Mercedes anunció este viernes que sus pilotos de Fórmula E, Stoffel Vandoorne y Nyck de Vries, participarán en la prueba.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, explicó la decisión de reclutar a los pilotos de Fórmula E para el test, agregando que la oportunidad de Vandoorne tenía sentido, después de que no pudiera reemplazar a Lewis Hamilton en Sakhir la semana pasada.

"Tuvimos un extenso programa de test con [Mazepin] a lo largo del año con un coche de hace dos temporadas", dijo Wolff en Sky Sports F1. "Pero para el test de jóvenes pilotos, decidimos la alineación de los últimos días, y dar la oportunidad a Stoffel y Nyck es positivo".

"Son nuestros pilotos oficiales en la Fórmula E, han hecho un trabajo súper sólido. Y también, después de que Stoffel no estuviera en el coche la semana pasada, tenía sentido darles la oportunidad".

Cuando se le preguntó si la decisión de no contar con Mazepin tenía algo que ver con sus acciones fuera de la pista, Wolf respondió: "No, no tiene nada que ver con sus acciones. Lo más importante era tener algo de aprendizaje del test".

Mazepin ha estado antes una vez con Mercedes en un test oficial de F1, durante el test post-GP de España, en 2019.

La sesión del próximo martes en el circuito de Yas Marina marcará el primer test en F1 para De Vries, que ganó el título de F2 el año pasado, y la primera tanda para Vandoorne desde su última carrera con McLaren en 2018.