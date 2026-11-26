Fórmula 1 GP de Qatar

Por qué Max Verstappen descarta correr las 500 Millas de Indianápolis

Verstappen dice que el riesgo es demasiado alto para correr las 500 Millas de Indianápolis

Lydia Mee Ronald Vording

Publicado: 26 nov 2026, 19:17

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen descartó correr las 500 Millas de Indianápolis, citando las secuelas duraderas del accidente de Nelson Piquet en el Speedway.

Piquet, padre de Kelly Piquet, la pareja de Verstappen, sufrió graves lesiones en las piernas y los pies cuando se accidentó en una práctica para las Indy 500 de 1992, y necesitó meses de rehabilitación.

Verstappen fue consultado sobre la posibilidad de participar en la emblemática carrera al hablar con los medios antes del fin de semana del Gran Premio de Qatar, después de haber ganado el Gran Premio de Las Vegas el fin de semana pasado. La carrera por las calles de la Ciudad del Pecado tuvo una forma de competir que fue comparada con una carrera en un óvalo de la IndyCar Series.

Pero el piloto de Red Bull dijo que eso no le había hecho cambiar de opinión.

"No, pero tampoco es que no vaya a ser bueno en eso. Es simplemente la gestión del riesgo, por eso no quiero hacerlo. Me gusta verla, pero también sé que hay un riesgo muy alto si tienes un accidente, y tuve muchos ejemplos", dijo Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images

"Incluso, por supuesto, mi suegro tuvo un accidente fuerte allí, y ver cómo tuvo que vivir el resto de su vida después de ese accidente es un riesgo que no estoy dispuesto a asumir mientras ya hago F1 y corro en GT3.

"En un punto ya estás asumiendo mucho riesgo, así que a veces está bueno tener algunos fines de semana en los que no necesitas estar al límite todo el tiempo".

El neerlandés sí reveló sus planes de correr más pruebas de resistencia en el futuro, aunque dijo que dependería de reunir el paquete adecuado.

"Bueno, siempre empieza por el presupuesto, antes que nada. No me gusta pagarlo todo de mi propio bolsillo. A nadie le gusta eso, no importa cuánto tengas", dijo.

"Me gustaría hacer todas las carreras de resistencia, pero al mismo tiempo también quiero hacerlo de la manera correcta, estar bien preparado, hacerlo con el equipo adecuado. No estoy ahí solo para participar, estoy ahí para ganar".

Verstappen llega a las últimas dos carreras de la temporada segundo en el campeonato de pilotos con 304 puntos. Lewis Hamilton, de Ferrari, está tercero con 267 puntos, y George Russell, de Mercedes, y Lando Norris, de McLaren, son cuarto y quinto, ambos con 264 puntos.

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