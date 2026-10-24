Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Por qué el jefe de Cadillac F1 generó nuevas especulaciones al esquivar una pregunta sobre sus pilotos para 2027

Continúan las especulaciones sobre el futuro de Valtteri Bottas en Cadillac, mientras el equipo busca incorporar a un piloto estadounidense.

Stuart Codling

Publicado: 24 oct 2026, 13:06

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El fin de semana del GP de Estados Unidos hace que, naturalmente, el foco se desplace hacia los dos equipos de Fórmula 1 de propiedad estadounidense. Eso ha derivado en algunas preguntas incómodas para Cadillac en medio de las continuas especulaciones sobre su alineación de pilotos para 2027 y más allá.

Tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas tienen contratos "multianuales", entendidos como un acuerdo del tipo uno más uno, en el que el segundo año es opcional y está sujeto a que cualquiera de las partes cumpla distintas condiciones. La diferencia de rendimiento entre ambos pilotos ha sido tal que la posición de Bottas lleva meses siendo objeto de rumores en el paddock.

El recientemente nombrado jefe de equipo, Marcin Budkowski, ya ha tenido que apagar algunos incendios al respecto, al igual que su predecesor, Graeme Lowdon. Pero un momento bastante peculiar en la rueda de prensa de la FIA para representantes de los equipos el viernes en Austin sugirió que los planes de Cadillac no están tan definidos como se había presentado anteriormente.

El detonante fue una pregunta amable de uno de los broadcasters sobre los 300 grandes premios que Pérez está próximo a cumplir: "¿Qué tan difícil es evaluar a un piloto que está peleando en el fondo de la parrilla, al mismo tiempo que la impresión es que está teniendo una mejor temporada que su compañero de equipo? Y rápidamente sobre pilotos, ¿les interesaría tener alguna conversación con Esteban [Ocon] respecto quizá a un rol de reserva?"

Al intentar dar una respuesta neutra y suficientemente anodina, Budkowski empezó a trastabillar.

"Mira, para un piloto como Checo, que, como dijiste, tiene una enorme cantidad de experiencia y un número de carreras, puedo decirte que no se comporta ni conduce como un piloto que esté en absoluto cerca del retiro", dijo.

"Está empujando muy fuerte al volante. También nos está presionando mucho detrás de escena, en las reuniones de análisis y fuera de ellas, y regularmente me manda mensajes a mí y a otros miembros del equipo para empujarnos a mejorar. Tiene hambre, está motivado, y eso en realidad es muy bueno de ver. Lo hace a su propio estilo.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Tenemos dos pilotos: uno es más caliente y el otro probablemente más frío, si podemos decirlo así. Y ambos empujan al equipo a su manera particular, pero Checo, sí, nos está presionando mucho. Y con solo mirar su lenguaje corporal en la parrilla, cuando se pone el casco y se sube al coche, se está preparando para una pelea. Hay mucho fuego, hay mucha motivación ahí, así que es realmente impresionante para un piloto con esta experiencia.

"Y al mismo tiempo, estamos recibiendo sus comentarios y su aporte en términos de, como piloto experimentado. Así que sí, es una muy buena combinación.

"Y perdón, ¿la segunda pregunta era sobre Esteban Ocon? Bueno, mira, como jefe de equipo, y estoy seguro de que ocurre lo mismo con mis colegas, recibes llamadas y contactos de todos los pilotos o representantes de pilotos que están en el mercado. Así que hay varios pilotos y representantes que se han puesto en contacto conmigo.

"No voy a decir quién es o quién no es, pero prácticamente todos los que están en el mercado se han comunicado, como era de esperar. Pero sí, creo que este es el último lugar, como pueden imaginar, donde comunicaría algo sobre la alineación de pilotos".

Si William Shakespeare hubiera estado presente, sin duda habría tomado la pluma y el pergamino para garabatear una nota en el sentido de que el caballero protesta demasiado. Afortunadamente para el jefe de equipo de Cadillac, quizá, Adrian Newey estaba en la sala y actuó como un imán natural para la mayoría de las preguntas posteriores.

Motorsport.com entiende que es muy poco probable que Ocon vaya a Cadillac, ya que él y Pérez se llevaron como el agua y el aceite la última vez que coexistieron bajo el mismo techo. Se cree que probablemente se convertirá en el tercer piloto de Aston Martin.

Independientemente de si Cadillac retiene o no a Bottas para 2027, se sabe que los propietarios del equipo desean tener a un piloto estadounidense en un asiento de carrera lo antes posible. El sorpresivo reemplazo de Lowdon este verano es una señal de cómo las expectativas de General Motors y TWG Motorsports parecen ir algo por delante del progreso actual del equipo.

Cadillac hizo correr a Colton Herta en la FP1 en el Circuit of The Americas, pero es un candidato inesperado para cualquier oportunidad como titular, ya que le falta un punto para poder obtener la superlicencia debido a que la FIA cambió el criterio de clasificación. Si tiene kilometraje significativo en otra sesión este año, clasificará, pero su campaña bastante irregular en Fórmula 2 esta temporada no es una carta de presentación demasiado sólida.

"Obviamente, tener un piloto estadounidense en un equipo estadounidense es una gran historia", dijo Budkowski a Sky Sports este fin de semana.

"Tiene que ser el momento adecuado y el piloto adecuado. Pero estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso con Colton.

"También hay algunos talentos estadounidenses realmente interesantes que vienen subiendo por las categorías. Hemos visto a Ugo Ugochukwu ganar la F3. Tenemos a [Sebastian] Wheldon llegando a la F3 el próximo año.

"Así que hay mucho potencial aquí y obviamente lo analizaremos".

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