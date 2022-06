Por qué Hamilton sufrió de más rebotes que Russell en Bakú

A veces el efecto rebote era tan malo que Lewis Hamilton tuvo que levantar en la serie de curvas que se encuentra al inicio de la recta de boxes.

Lewis Hamilton confirmó que estaba sufriendo más que su compañero de equipo, George Russell, debido a la diferencia de especificaciones entre los dos W13, como reveló el jefe de Mercedes, Toto Wolff, tras la clasificación.

También tuvo que luchar contra un intenso dolor en la espalda causado por el fondo del coche en las rectas.

A pesar de sus problemas, Hamilton pasó de la séptima posición en la parrilla a la cuarta en la bandera de cuadros, aunque ayudado por los dos Ferraris que no terminaron.

"Hubo muchos momentos en los que no sabía si lo iba a conseguir", dijo. "Simplemente si iba a mantener el coche en la pista, porque no sé si lo vieron, casi lo perdí varias veces a alta velocidad”.

"Así que la batalla con el coche fue intensa. Y luego al final, las últimas 10 vueltas hasta la bandera, sólo tenía que intentarlo, me decía a mí 'Puedes hacerlo, lo tienes. Ten paciencia'".

Hamilton confirmó que en algunos momentos tuvo que levantar en la recta porque pensó que podría perder el control.

"Sí, porque rebotaba mucho a veces", dijo. "Hubo muchas ocasiones que estuve a punto de ir contra el muro. Así que eso era una preocupación, en cuanto a la seguridad, a 288 km/h, chocar contra la pared, no creo que haya tenido que pensar demasiado en eso como piloto de carreras".

"Realmente nunca piensas en mantenerlo fuera del muro a esa alta velocidad. Fue una experiencia muy, muy, muy extraña".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton admitió que la especificación elegida para su coche, ya que el equipo persigue direcciones de desarrollo paralelas, no había funcionado.

"Estoy contento de que haya terminado. Ha sido la carrera más dolorosa que he vivido, la más dura que he experimentado. Pero, sinceramente, George no tuvo los mismos rebotes que yo, tuvo muchos menos rebotes”.

"Ayer, perdí tres décimas y media contra él sólo en las rectas. Tenía una pieza experimental en mi coche, y una suspensión trasera diferente. Así que, en última instancia, fue la configuración equivocada".

A pesar de su frustración, Hamilton reconoció que había sido una buena carrera para el equipo: "Sí, realmente, grandes puntos. Hay mucho potencial en este coche. Sólo que no podemos desbloquearlo del todo hasta que dejemos este rebote".

"Pero tenemos un coche de aspecto muy diferente al de los demás. Tengo que echar un vistazo y ver si eso es lo correcto o no".

Hamilton confirmó que tuvo que trabajar con su fisioterapeuta Angela Cullen para minimizar sus problemas de espalda durante el fin de semana.

"He estado haciendo como crioterapia", explicó. "Tengo que pensar en toda la gente que confía en mí para conseguir esos puntos. Así que eso es realmente en lo que estaba centrado. Pero esto es definitivamente lo peor. Para mí, no lo había sentido tan mal como este año”.

"George no tiene ningún problema de espalda hoy. Pero la suya es como una espalda 10 años más joven que la mía".