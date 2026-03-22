Por qué Haas está peleando ante grandes equipos como McLaren y Red Bull en 2026

Tras las dos primeras jornadas de carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1, el equipo Haas se sitúa en cuarta posición en la clasificación de constructores, a solo un punto de McLaren y, de hecho, por delante del líder del sector, Red Bull. En una entrevista exclusiva con nuestra web hermana Autosport, el director del equipo, Ayao Komatsu, explica el comienzo de ensueño de la escudería estadounidense.

Mientras que en el paddock del Gran Premio de China se veían muchas caras tristes, tras la carrera reinaba un ambiente inmejorable detrás del box de Haas. El dúo de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, ya había respondido a las preguntas de los medios durante la carrera para explicar por qué ninguno de los dos coches había salido a la pista, mientras que para Max Verstappen también se acabó pronto la jornada tras un fin de semana totalmente desastroso para Red Bull.

¿La mayor sorpresa positiva? Haas, quizás junto al ganador de la carrera, Andrea Kimi Antonelli. La escudería estadounidense siguió al séptimo puesto de Oliver Bearman en Melbourne con una sorpresa aún mayor en China: el quinto puesto en el Circuito Internacional de Shanghái.

¡Increíble comienzo de temporada!

Según el director del equipo, Ayao Komatsu, el sólido comienzo de la temporada 2026 demuestra sobre todo una cosa: que contar con un paquete fiable al inicio de un nuevo ciclo de normativa vale su peso en oro.

Esteban Ocon en el Haas VF-26 durante el shakedown de Fórmula 1 de 2026 en Barcelona Foto: TGR Haas F1 Team

"Es increíble. Siempre he dicho que tenemos que centrarnos en lo básico y maximizarlo todo. En la fase inicial de la temporada, la fiabilidad sería un tema importante, así que simplemente tenemos que estar ahí", afirmó Komatsu en una entrevista exclusiva tras la carrera.

Pero, aunque la fiabilidad desempeña sin duda un papel clave, Haas merece más reconocimiento por este despegue fulgurante que achacarlo únicamente a la durabilidad. El ritmo de carrera también fue impresionante, junto con una sólida gestión de los neumáticos en un circuito en el que el graining del neumático delantero izquierdo suele ser el factor limitante.

El paquete ofrece una buena base

"En realidad, ahora mismo no podemos ganar a los cuatro o tres mejores equipos. Bueno, hoy hemos vencido a Red Bull por nuestros propios méritos, así que hemos sido el cuarto equipo más rápido, lo cual es increíble. La mala suerte de McLaren fue que no pudieron seguir el ritmo de la carrera. Nosotros estuvimos ahí para aprovecharlo y lo sacamos todo al máximo. Simplemente estoy feliz".

Que Komatsu hable de haber vencido a Red Bull por méritos propios quedó especialmente claro cuando Verstappen se quedó atascado durante gran parte de la carrera a unos 2,5 segundos de Bearman. Red Bull simplemente no tenía más ritmo que el que podía ofrecer el gran talento británico en el VF-26.

Por un lado, esto dice mucho de los problemas del RB22 en Shanghái —donde, según el propio Verstappen, ni siquiera los cambios radicales en la configuración aportaron ninguna mejora—, pero también subraya el sólido paquete que Haas ha reunido actualmente.

La fiabilidad es muy importante

"Si miro la primera sesión de entrenamientos libres, Red Bull no parecía precisamente sobresaliente. Pero basándome en el sprint, no estaba seguro de si realmente teníamos el ritmo para luchar contra Red Bull. Pero un sprint es un sprint, ¿no? Es bastante corto. Pero fuera lo que fuera, [el domingo] tuvimos un buen ritmo y nuestros pilotos lo gestionaron extremadamente bien".

Para Komatsu, el inicio de temporada demuestra dos cosas: en primer lugar, que Haas tiene un coche sólido con el que se puede trabajar. Y, en segundo lugar, que el equipo es capaz, desde el punto de vista operativo, de sacar el máximo partido, lo cual, desde la perspectiva del equipo, es casi aún más positivo.

"Tenemos un buen coche y los procesos funcionan realmente bien. Sinceramente, cuando empezamos el viernes en Melbourne, aún no era lo suficientemente bueno. Pero la reacción ante ello me hace sentir muy orgulloso de todos los miembros del equipo", continúa Komatsu.

Solo un pequeño tropiezo el domingo

"Mejoramos cada día. Tras la clasificación aquí estábamos bastante satisfechos, pero sabíamos que podríamos haberlo hecho mejor. Aun así, sabíamos que teníamos una buena posición de salida y nos dijimos: vamos a sacar el máximo partido. Solo tenemos que estar ahí, y eso es exactamente lo que hicimos, igual que en Melbourne".

Mientras otros equipos siguen luchando con problemas de fiabilidad al inicio del nuevo ciclo, Haas saca partido de ello con un paquete sólido y una ejecución impecable. "Cada paso salió muy, muy bien, salvo la parada en boxes de Esteban".

Quizá ese fue el único fallo del domingo. Ocon asumió inmediatamente la culpa tras la colisión con Franco Colapinto y recibió una penalización de diez segundos. Pero, según Komatsu, Haas no debería haberle puesto en esa situación en primer lugar.

Se podían haber sumado el doble de puntos

"No deberíamos haberlo colocado allí en primer lugar, porque tuvimos un problema en la parada. Nos retrasamos muchísimo. No recuerdo cuántos segundos fueron, pero eso hizo que volviera a quedar por detrás de Colapinto. Entonces Esteban intentó forzarlo, y no salió bien".

Sin ese contratiempo para Ocon, según Komatsu, habría sido posible conseguir el doble de puntos, algo que al final recayó en Alpine gracias al décimo puesto de Colapinto.

"De no ser por eso, Esteban habría entrado seguro en el top 10. En ese momento, la previsión era de al menos P9 o P8. Los puntos dobles habrían sido la guinda del pastel, pero lo bueno es que Esteban estaba contento con el coche. El domingo en Melbourne no lo estaba y su ritmo de carrera no era bueno, pero hoy sí lo tenía".

Balance tras dos carreras

"Por supuesto, el coche de seguridad no le salió bien a Esteban. A Oliver le salió bien, a Esteban no. Pero esa es precisamente la razón por la que dividimos la estrategia, ¿no? Para repartir el riesgo".

Hasta ahora, Haas tiene todos estos aspectos bien controlados. El resultado: el que sigue siendo el equipo más pequeño de la parrilla ocupa el cuarto puesto en el Campeonato de Constructores, por delante del peso pesado Red Bull.

Komatsu es consciente de que será casi imposible mantener esta posición en cuanto los grandes equipos hayan resuelto sus problemas de fiabilidad. No obstante, el buen comienzo da un gran impulso a Haas.

¿Cómo va el desarrollo?

"Nos da una enorme confianza. Creo que mejoramos cada día y comprendemos cada vez mejor cómo podemos sacar el máximo partido a este reglamento. Aprendemos cada día. Es un enorme impulso de motivación para el futuro".

«Seguimos siendo, con diferencia, el equipo más pequeño. Y afrontar estas normas totalmente nuevas es una tarea titánica. El hecho de que estemos luchando donde estamos luchando me hace sentir muy orgulloso de todos los miembros del equipo. Me alegro de que podamos conseguir estos resultados, casi como un agradecimiento a todos. Es fantástico que el trabajo duro se vea recompensado».

El siguiente paso para Haas será mantenerse competitivo también en la carrera por el desarrollo. El ritmo de desarrollo será extremadamente alto en la primera temporada bajo el nuevo reglamento, tradicionalmente el ámbito en el que los equipos punteros marcan la diferencia. En este sentido, las cancelaciones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí son bastante desafortunadas para Haas, ya que habrían supuesto dos oportunidades más a principios de año.

¿Podrá Haas mantener el ritmo?

«Si pudiera elegir —bueno, si no fuera por la guerra—, preferiría seguir adelante, porque nuestros coches son competitivos. Llevamos una buena racha, pero es lo que hay».

La pregunta clave sigue siendo hasta qué punto Haas podrá mantenerse al día en la carrera armamentística de esta temporada. Sin embargo, los fines de semana de carrera en Australia y China ya han convertido al equipo más pequeño de la F1 en la mayor sorpresa de la nueva era.