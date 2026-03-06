Por qué los F1 2026 exigen más comunicación por radio entre ingenieros y pilotos

Con el gran cambio en el reglamento de 2026, no solo cambiará la tecnología de los coches de Fórmula 1, sino que también se complicará el trabajo de los pilotos. En particular, la gestión de la energía cobrará mayor importancia. Esto también aumentará considerablemente las comunicaciones por radio entre los pilotos y los ingenieros de carrera.

Así lo han señalado varios representantes de los equipos tras las primeras pruebas. Sobre todo, la proporción significativamente mayor de energía eléctrica en los nuevos motores plantea nuevos retos a los equipos y a los pilotos.

50 % de energía eléctrica: nueva complejidad en la cabina

Peter Bayer, director general de Racing Bulls, explica la complejidad de la nueva generación de coches de Fórmula 1: "La importancia de la parte eléctrica que ahora tiene el motor: el 50 % es energía eléctrica", afirma en Sky. Precisamente esto supone una complejidad totalmente nueva para los pilotos y los equipos.

"Para el piloto, lo más importante es la energía: ¿cuándo debe recargar, cómo debe recargar y cuándo utiliza esa energía?".

Especialmente en la fase inicial, pueden surgir problemas. Durante una prueba, se produjo un problema de software que inicialmente causó dificultades. La solución fue, en última instancia, relativamente sencilla: "En principio, como suele ocurrir con estos dispositivos: apagar, encender, reprogramar y vuelve a funcionar".

Más comunicaciones por radio durante las vueltas

La gestión más compleja de la energía también hace que los conductores necesiten más apoyo de sus ingenieros. Especialmente al comienzo de las pruebas, las comunicaciones por radio fueron mucho más intensas.

"Al principio, había mucha comunicación con los pilotos»" explica Bayer. Solo con la experiencia se fue calmando la situación. "El piloto empieza a comprender dónde puede sacar rendimiento".

Esto también cambia los patrones de conducción clásicos. Incluso los puntos de frenado y aceleración pueden variar. "Los puntos de frenado son en parte diferentes", dice Bayer. "Para los pilotos que conocen los circuitos del año pasado, cambian mucho los patrones de comportamiento".

A esto se suma otro reto: después de una vuelta rápida, el piloto tiene que volver a conducir inmediatamente a altas revoluciones para iniciar el proceso de carga de la batería. "Es más complejo", admite Bayer, pero añade: "Tengo la sensación de que funciona y que poco a poco está cogiendo impulso".

El simulador se convierte en la clave de la preparación

Debido a esta nueva complejidad, la preparación en el simulador cobra aún más importancia. "Intentamos pasar aún más tiempo en el simulador, porque realmente se trata de estos procesos", explica Bayer. Los pilotos y los ingenieros deben aprender allí a coordinar a la perfección los flujos de energía y los procesos del coche.

La tecnología de los simuladores también está en constante evolución. "Los modelos mejoran año tras año", afirma Bayer. Ahora, incluso la inteligencia artificial ayuda a mejorar aún más las simulaciones.

Marc Gene, embajador de Ferrari, también confirma que el trabajo con simuladores es cada vez más importante. De las conversaciones con los pilotos ha surgido un tema en particular: la energía.

«La mayor diferencia es que los ingenieros dan mucha información a los pilotos sobre cómo pueden utilizar mejor la energía», explica Gene. A veces, el ingeniero incluso da instrucciones muy concretas: «Por ejemplo, cómo debe arrancar, dónde puede acelerar a fondo o cómo debe tomar una curva determinada».

Esto puede resultar extraño para el piloto en algunos casos. "A veces, el piloto incluso pregunta: "¿Por qué quieres que lo haga así?". Por eso, algunas maniobras no siempre parecen del todo naturales".

El trabajo estratégico es más importante que el desarrollo del vehículo

La preparación en el simulador también ha cambiado. Antes, el desarrollo del vehículo era a menudo el centro de atención, mientras que hoy en día se centra más en la estrategia y los procesos.

"Hoy en día, los simuladores no se utilizan tanto para el desarrollo de los coches como para el desarrollo de estrategias", explica Gene. Esto puede ser decisivo, especialmente en los fines de semana de carrera con horarios muy ajustados.

Por eso, los pilotos pasan ahora mucho más tiempo en el simulador que antes. Mientras que antes lo habitual era un día de preparación por carrera, ahora se ha ampliado considerablemente. "Recuerdo haber visto a Charles y Lewis a menudo en Maranello", dice Gene. "Mucho más que el año pasado en el simulador".