¿Por qué está disminuyendo la popularidad de Ferrari en la F1?

¿Son suficientes dos años sin victorias para acabar con el mito de Ferrari? Evidentemente, no, porque la marca del Cavallino Rampante ha vivido muchas hambrunas en su larga historia en la Fórmula 1, y no menos graves.

Pero la casa italiana ha perdido el cetro de equipo más popular de la Fórmula 1, siendo superada por primera vez por McLaren y Red Bull. Y es curioso que todo esto ocurra mientras la cotización de la bolsa de valores se comporta de forma excelente, como si los decepcionantes resultados en la pista no afectaran lo más mínimo a la bolsa, que en cambio está ligada a un producto de ensueño que en el mundo del lujo sigue siendo mágicamente atractivo con sus exclusivos superdeportivos y una serie de innovadoras y modernas acciones de marketing.

Y sin embargo, analizando los datos que surgen de la Global F1 Fan Survey 2021, la encuesta que Motorsport Network y la Fórmula 1 han realizado junto a Nielsen Sport, algunas alarmas rojas deben haber saltado en Maranello.

Los encuestados fueron 167,300 lectores de nuestro sitio web en todo el mundo, que respondieron desde 187 países diferentes durante un periodo de cinco semanas entre septiembre y octubre. Por tanto, es una muestra muy representativa, entre los aficionados que siguen el deporte motor y la Fórmula 1 en particular.

Ferrari siempre ha sido el "faro" del máximo campeonato automovilístico y sólo en 2008 sintió la competencia de McLaren, que era, en todas las encuestas, el equipo más popular en los cinco continentes.

El desplome del apoyo a Maranello en comparación con los datos de 2017 es preocupante, ya que la popularidad de Ferrari baja del 32% de los encuestados al 18%, mientras que Red Bull, por poner otro ejemplo, no ha dejado de subir desde 2008.

Mattia Binotto, jefe del equipo Ferrari. Photo by: FIA Pool

Mattia Binotto, director del equipo de la Scuderia, al que se le pidió que comentara estos duros números durante el fin de semana del GP de Estados Unidos, glosó la situación afirmando con firmeza que "...mirando a las gradas de los circuitos no tuve la misma sensación porque el color rojo sigue siendo muy visible, al igual que podemos escuchar los gritos de apoyo de nuestros aficionados en todas partes".

La defensa del cargo es sacrosanta, pero los datos deberían hacernos reflexionar. Hay que decir que Ferrari también se asocia a la caída de Mercedes, que ha bajado del segundo al cuarto puesto con un descenso de popularidad del 16.2% a un más misterioso 11.9%: la escudería que ha dominado desde 2014 es evidentemente percibida como "non grata" por su superioridad técnica, aunque este año está siendo puesta contra las cuerdas por Max Verstappen y Red Bull.

Si McLaren aumentó a un impresionante 29,5% de popularidad frente al 15.8% de 2017, lo que indica un resurgimiento rotundo, Ferrari, que siempre ha gozado de apoyo global, ve ahora reducido su liderazgo, con una supremacía indiscutible en Francia, España, Turquía y, por supuesto, Italia.

Es cierto que la estrategia del Cavallino Rampante ha sido la de mantener un perfil muy bajo en esta difícil fase de relanzamiento tras el fracaso de 2020, pero es justo preguntarse cuánto puede haber pesado en la imagen colectiva el "caso de la unidad de potencia" que estalló a finales de 2019, situación que dio pie a que Ferrari firmara aquel pacto secreto con la FIA para acabar con las sospechas de irregularidades en el motor, que nunca se demostraron.

Charles Leclerc, Ferrari e le Cheerleaders dei Dallas Cowboys Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

No debe haber ayudado en absoluto el hecho de que los dos pilotos hayan pagado el precio en sus resultados tanto el año pasado como este. Actualmente Charles Leclerc es sexto, por delante de dos exintegrantes de la escudería Sebastian Vettel, y Fernando Alonso, el cuarentón que regresó a la F1 tras un largo paréntesis.

Carlos Sainz ni siquiera entra en el top 10, a pesar de que en su primer año con la Scuderia lo está haciendo muy bien. La supremacía en este campo pertenece a Max Verstappen, que puede contar con la creciente de la marea naranja en cada latitud. Al holandés le sigue Lando Norris, la gran sorpresa de esta encuesta, en cuanto a la popularidad global. El inglés gusta a los jóvenes y a las mujeres, mientras que Lewis Hamilton es tercero, encerrado por los dos pilotos de McLaren.

Lewis sigue siendo el ídolo indiscutible de los mayores de 45 años, pero no atrae a las generaciones más jóvenes, que son las principales impulsoras de la encuesta, dado que el 34% de los jóvenes de entre 16 y 24 años contestaron a las preguntas, un número que representó un aumento del 26% respecto a 2017.

¿Es capaz Ferrari de abrir un diálogo con los jóvenes, o está demasiado encerrado en sí mismo? Hay que alimentar el mito, porque las nuevas generaciones serán los futuros compradores de los coches de ensueño de Maranello y un desfase podría costarles caro.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, muy lúcidamente, señaló que la imagen de la Scuderia que surgió del episodio de Drive to Survive, la serie de Netflix que tuvo un gran éxito entre los jóvenes que luego se convirtieron en aficionados a la F1, no se acerca demasiado a lo que representa Ferrari en el mundo de la máxima categoría. Esto es algo que no debe pasarse por alto, porque la F1 no puede permitirse una Scuderia que no sea el "sol" del Circo.

¿Sonarán las alarmas en Maranello o bastarán unas cuantas victorias en 2022 para barrer cualquier nubarrón?