Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Por qué ahora es Oliver Bearman contra Rafael Camara por la próxima vacante en Ferrari

Oliver Bearman confirmó que un asiento en Ferrari es su "objetivo final", pero la llegada de Rafael Camara a Haas muestra que la Scuderia mantiene abiertas sus opciones

Stuart Codling

Publicado: 23 oct 2026, 10:01

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La planificación de la sucesión es una de las artes más sutiles del jefe de equipo de Fórmula 1. Todos los equipos grandes mantienen programas de jóvenes pilotos con la intención explícita de desarrollar talento para cuando quede libre un asiento de carrera.

A menudo, los tiempos no juegan a favor del piloto que espera esa vacante.

Como miembro de la Ferrari, Oliver Bearman fue colocado en Haas en 2025 para prepararlo ante un posible futuro en Ferrari. Aún no ha sido confirmado en el equipo para 2027, pero se entiende que se trata de una formalidad. Pero ahora tendrá un rival en la carrera por un asiento en Ferrari: el líder del campeonato de Fórmula 2, Rafael Camara, quien fue anunciado la semana pasada como reemplazo de Esteban Ocon para la próxima temporada.

En declaraciones a medios, entre ellos Motorsport.com, antes del GP de Estados Unidos en Austin, Bearman reconoció la importancia de la llegada de Camara, pero insistió en que está listo para seguir adelante y demostrar que merece una oportunidad con un equipo de primer nivel.

"Tenemos la misma edad", dijo. "Obviamente, Rafa tiene menos experiencia que yo en F1.

"Pero sí, supongo que para Ferrari también es algo bueno ver a quién quieren poner en su coche a medio plazo.

"Y, por supuesto, mi objetivo es colocarme en la mejor posición para que ese sea yo.

"Estoy comprometido con Haas y la duración del acuerdo no es realmente algo que dependa de mí. Estoy feliz de estar en F1, pero, por supuesto, mirando a medio-largo plazo, también siento que estoy listo para pelear por podios y luchar adelante.

"En cuanto a un equipo de mitad de parrilla, Haas es el equipo con el que quiero estar y en el que veo mi futuro. Pero en algún momento también siento que me he ganado la oportunidad de salir y buscar un equipo de los cuatro mejores.

"Y, por supuesto, con mi vínculo con Ferrari, ese sería mi objetivo final".

Rafael Camara ha realizado pruebas de TPC con Ferrari este año.

Photo by: Davide Cavazza

Históricamente es difícil que la ventana de oportunidad para los jóvenes pilotos se alinee correctamente. Recientemente ha habido una tendencia de los equipos a asegurar con contratos a largo plazo a los pilotos más demandados. Uno de ellos es Charles Leclerc en Ferrari, quien anunció una extensión "multianual" de su contrato existente antes del Gran Premio de Mónaco de esta temporada.

Dado que se entiende que el acuerdo actual de Leclerc se extiende hasta finales de 2029, esto sugiere que ahora está ligado a la Scuderia hasta la década de 2030, aunque, por supuesto, habrá cláusulas de salida. Eso deja solo un asiento potencialmente disponible: el de Lewis Hamilton.

El siete veces campeón del mundo correrá para Ferrari en 2027, tras haber demostrado ser lo suficientemente competitivo como para activar cláusulas de rendimiento en su contrato actual. Lo que ocurra después dependerá de cómo rinda la próxima temporada, pero, dado que Hamilton cumplirá 42 años en enero, es razonable esperar que deje libre su asiento antes que Leclerc.

Esa es la oportunidad tanto para Bearman como para Camara. Pero el peligro para el piloto con más experiencia en este escenario es que cuanto más tiempo permanezca en una situación de espera, mayor será la probabilidad de que aparezca alguien más que capte la atención de la cúpula.

Leclerc, también producto de la Academia de Pilotos de Ferrari, no tuvo que enfrentar ese riesgo porque cuando fue ubicado en Sauber en 2018, Ferrari buscaba reemplazar a Kimi Raikkonen lo antes posible, al considerar que necesitaba un piloto más joven y competitivo para darle a Sebastian Vettel el impulso que creía que requería.

"Todo es una cuestión de tiempos, ¿no?", dijo Bearman cuando se le preguntó por la comparación con Leclerc.

"Quiero decir, Charles estuvo allí [Sauber] un año. Tuvo un muy buen año que le dio esa oportunidad. En mi caso, las cosas no salieron así.

"Siempre es una cuestión de cómo se dan los tiempos. Esa es la realidad de la Fórmula 1".

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