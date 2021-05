Por qué el desempeño de Gasly y AlphaTauri no es casualidad

"Obviamente, todo el equipo está decepcionado...", fue el sentimiento del director técnico de AlphaTauri, Jody Egginton, expresado tras el séptimo puesto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Emilia Romagna, pero que resume lo mucho que ha progresado la antigua escuadra Minardi en las últimas temporadas.

El estado del desempeño de Gasly es quizás el mejor punto de partida para considerar la reciente prominencia de este equipo, después de todo el francés es el único piloto que ha igualado el triunfo de Sebastian Vettel con Toro Rosso en 2008 consiguiendo su primera victoria en la Fórmula 1 el año pasado en Monza, un resultado sorprendente en esa campaña. Esta victoria se produjo poco más de un año después de su degradación al equipo junior de Red Bull, que en realidad no es como se supone que se llama en estos días.

El equipo "hermano" de Red Bull - una descripción que Christian Horner utilizó tras la victoria de Gasly en Monza - está ahora firmemente en la lucha por ser el puntero de la mitad de la parrilla. En promedio a lo largo de 2020, AlphaTauri tenía el séptimo coche más rápido de la F1, pero estaba apenas detrás del quinto paquete más rápido: el de McLaren. Después de las primeras carreras de 2021, AlphaTauri se clasificó como el cuarto más rápido. Aunque Gasly señala a su jefe de equipo como la clave detrás de este avance cuando GP Racing, publicación que es parte de Motorsport Network, le pregunta sobre la razón del ascenso de la escudería él también no puede evitar ofrecer su propia teoría.

“Al final, dinero en la Fórmula 1 significa rendimiento”, dijo el piloto francés. “No siempre es así, pero está claro que significa que tienes más y mayores oportunidades de encontrar rendimiento. En los últimos años, los recursos y los conocimientos han aumentado, pero también ha cambiado la forma de reclutar (con Red Bull también ayudando). Además, si se compara el rendimiento de Honda relacionado con los demás en los últimos dos o tres años no era el mismo que ahora. También ha ayudado un poco la estabilidad dentro del equipo”.

"Parece que muchas áreas han mejorado y nos han acercado a los equipos punteros y lo hemos demostrado con el rendimiento (en pista)”.

Pierre Gasly Photo by: Red Bull/GP Racing

AlphaTauri se está beneficiando claramente de la inversión adecuada y la asignación de recursos de Red Bull, y las dos piezas de Dietrich Mateschitz en la F1 también están funcionando adecuadamente en el sistema. Ambos destacan regularmente la 'sinergia' que existe entre los dos equipois. Es un discurso corporativo horrible, pero representa lo que están haciendo. Desde 2019, AlphaTauri (entonces Toro Rosso) ha estado tomando todas las piezas enumeradas posibles suministradas por Red Bull, incluidas cajas de cambios, elementos hidráulicos y de suspensión.

"Entre 2008 y 2021 tuvimos autos competitivos", dice el jefe del equipo AlphaTauri, Franz Tost. "Durante estos años, todo se ha desarrollado desde la oficina de diseño, producción. El equipo relacionado con el rendimiento del vehículo mejoró mucho al igual que el de la ingeniería en la pista de carreras, pero también los ingenieros tienen mucha más experiencia ahora, especialmente el departamento de aerodinámica. Creo que dimos un gran paso adelante. El equipo completo se desarrolló en los últimos años y este es el resultado”.

Pero, en este momento, los libros de récords disfrazan el ritmo de progreso de AlphaTauri. El equipo terminó solo séptimo en 2020, por debajo del sexto en 2019, lo que en sí solo igualó la mejor campaña anterior de Toro Rosso cuando Vettel ganó con ellos en 2008. Este pequeño paso atrás en términos de clasificación en el campeonato de constructores se puede explicar por los puntos perdidos por confiabilidad y el bajo desempeño en condiciones de pista mojada, pero Gasly siente mejoras cuando está detrás del volante.

"En términos de la plataforma del coche, creo que ahora funciona más en todas las áreas, donde antes podíamos hacer que tal vez un área fuera grandiosa, como por ejemplo en alta o media velocidad, pero luego otra área sufriría mucho más”, Pierre Gasly

"En el pasado, tal vez se centraba un poco más en la carrera", explicó el francés al comparar el manejo con las máquinas que el equipo produjo cuando él debutó en la F1 hace casi cuatro años. "Por ejemplo, la dirección (de la puesta a punto) era poner un poco más de subviraje en el coche y aceptar que el coche girará sólo por la característica del coche. Eso significaba que había que lidiar con un poco de subviraje en la mitad de la curva y luchar para retener el coche en las velocidades bajas. La tracción también era bastante difícil, especialmente en las (curvas) de baja velocidad”.

"Ahí es donde el equipo ha conseguido una plataforma que funciona mejor desde condiciones de alta velocidad hasta baja, algo que es más consistente, con un poco más de potencial. Obviamente, hay muchas cosas que entran en juego. El equipo ha mejorado en todas las áreas, pero en términos de la plataforma del coche, creo que ahora funciona más en todas las áreas, donde antes podíamos hacer que tal vez un área fuera grandiosa, como por ejemplo en alta o media velocidad, pero luego otra área sufriría mucho más”.

Pierre Gasly Photo by: GP Racing

El sólido desempeño de Gasly en 2020 fue una continuación de su impresionante recuperación personal en la segunda mitad de 2019 después de ser liberado de la sombra de Max Verstappen en Red Bull. La forma en que AlphaTauri diseñó su paquete para brindar a sus pilotos un rango operativo más amplio jugó un papel importante en esto. Un aspecto particularmente intrigante del AT02 actual es que no utiliza el paquete completo de la parte trasera que Red Bull usó en 2020, a pesar de que se le permitió a AlphaTauri usarlo sin gastar uno de sus preciosos tokens de desarrollo de 2021, gracias a una laguna en las reglas con respecto a las actualizaciones enumeradas respecto a las piezas de 2019 y las producidas el año pasado. Vale la pena recordar lo difícil que era la parte trasera del RB16 el año pasado.

Pero para Gasly, hay una parte particular del paquete actual de AlphaTauri, que también se utilizó en 2020 y que le está dando impulso. "Tener el eje delantero pegado en el apex, en la mitad de la curva", explicó el francés. "Me gusta llevar bastante velocidad mínima. En todo tipo de curvas, siempre trato de dejar que el coche ruede y obtenga mucha velocidad en la rotación, para permitirme tener todavía una buena salida en rectas".

"Con estos coches (los actuales de la F1), a menudo tienes subviraje en la mitad de la curva, o que te empuja bastante fuerte en la entrada, mientras que el frente se rinde en el ápex. Logramos encontrar un buen balance, lo que nos permite empujar al entrar bastante duro y conseguir que el eje delantero se pegue en el ápex”.

Hay otra parte de la explicación detrás de la mejora del desempeño de Gasly y AlphaTauri que no debe subestimarse: el rendimiento del motor. Honda está a punto de dejar la F1 una vez más, pero lo hará en términos positivos después de dar grandes pasos adelante desde que se separó de McLaren. Esta es la cuarta temporada de Honda trabajando con Toro Rosso / AlphaTauri, y a medida que el fabricante japonés se prepara para su salida ha alcanzado el diseño y producción de un motor más ligero, más delgado y más bajo que ha dado a AlphaTauri y Red Bull un gran impulso en el rendimiento.

"Es algo simplemente enorme", explicó Gasly cuando se le preguntó qué tan importante ha sido el trabajo de Honda para el reciente ascenso de AlphaTauri. "Cuando se comprometen con algo, los japoneses y especialmente Honda - he trabajado con ellos durante bastantes años - realmente se comprometen y luego trabajan hasta llegar al punto que siempre han querido. Pienso que ahora estamos empezando a ver eso, por eso (es una) pena aún mayor verlos irse a fin de año porque creo que habría cosas realmente buenas que podríamos hacer juntos en el futuro”.

Pierre Gasly and Franz Tost Photo by: GP Racing

AlphaTauri seguirá beneficiándose de los esfuerzos de Honda incluso después de que la empresa deje la F1, ya que Red Bull se hará cargo de la producción gracias a su nueva división de trenes motrices en 2022. Pero hay más razones para que el equipo se sienta seguro en los próximos años. El límite de costes ayudará, hasta cierto punto, a nivelar las cosas con las escuadras más grandes, pero también están las (modestas) nuevas reglas de equilibrio de rendimiento de la F1 en relación con el desarrollo aerodinámico. Pero, en cualquier caso, AlphaTauri seguirá ganando, ya que la capacidad extra que han creado las nuevas normas de desarrollo significa que puede utilizar el modelo de túnel de viento a escala del 60% de Red Bull en Bedford. Hasta este año, AlphaTauri era el último equipo que utilizaba un modelo al 50% en sus instalaciones de Bicester, por lo que el cambio tendrá un impacto en sus trabajos de diseño para 2022.

Pero como dice el cliché, los resultados son lo que realmente importa en la F1, por eso las palabras de Egginton suenan tan bien para la perspectiva actual de AlphaTauri. Ha vuelto a saborear el éxito y tiene hambre de más, lo que hace las delicias del piloto que devolvió al equipo al escalón más alto del podio.

"Desde 2017, cuando llegué al equipo, esta es la mejor dinámica que he visto", concluye Gasly. "Simplemente siento que hay un gran ambiente, hay una gran energía. Está claro que hay una gran mentalidad: la gente quiere más. No debemos contentarnos con lo que tenemos, sino que debemos trabajar para obtener mejores resultados. También me hace muy feliz ver que la gente tiene esa motivación para ofrecer más y tratar de conseguir más. Estoy muy contento de formar parte de este proyecto. Es un gran momento en AlphaTauri".

Pierre Gasly Photo by: Red Bull/GP Racing

Los secretos del motor de Honda 2021

El jefe de desarrollo de unidades de potencia de Honda, Yasuaki Asaki, brindó una visión inusualmente detallada del desarrollo de su motor 2021 después de la victoria de Max Verstappen en Imola, y lo describió como el cambio más grande en la arquitectura desde que se mudó a un diseño de turbina/compresor dividido durante los años de McLaren.

“Cambiamos el diseño del árbol de levas para que sea mucho más compacto, y también hemos bajado su posición para que esté más cerca del suelo", explicó Asaki en una publicación del blog Honda Racing F1. "También cambiamos el ángulo de la válvula. El punto principal de lo que hemos cambiado fue mejorar la eficiencia de la combustión. Para hacerlo, tuvimos que modificar el ángulo de la válvula, y para ello tuvimos que cambiar el árbol de levas”.

"También hicimos que la cubierta de la cabeza sea más baja y más compacta, lo que significa que la forma en que el aire fluye sobre ella se ha vuelto mucho mejor. También bajamos el centro de gravedad del motor de combustión interna. Otra cosa que cambiamos es el bore pitch (la distancia entre las perforaciones) al reducirla entre un orificio y el siguiente. Todo eso ha hecho que el motor sea más corto y más pequeño”.

"En el motor antiguo teníamos que traspasar sobre la transmisión, también teníamos una compensación de inclinación lateral por la cual la orilla izquierda estaba ligeramente compensada con respecto a la derecha. Entonces, lo que hicimos es revertir esta compensación en el nuevo motor para que la orilla derecha esté hacia adelante y la orilla izquierda esté de regreso”.

"Otro punto en el que hemos tenido que pensar es el hecho de que la eficiencia de la combustión ha mejorado, al igual que la salida del árbol de levas ha mejorado. Debido a las reglas de la física, la cantidad de energía que se puede almacenar ha cambiado, y eso significó que la cantidad de energía del escape ha disminuido”.

"Entonces, en comparación con la recuperación [MGU-H] que obtuvimos el año pasado, lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad de salida del cigüeñal y, al mismo tiempo, asegurarnos de que haya un buen nivel en la salida de la temperatura del escape también”.

Pierre Gasly Photo by: Red Bull/GP Racing