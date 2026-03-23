Por qué Coulthard cree que el parón de abril es un respiro para Aston y Cadillac

David Coulthard ha afirmado que el parón de abril, provocado por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí, dará a algunos de los equipos de Fórmula 1 con dificultades la "oportunidad de tomarse un respiro".

Ahora que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril, habrá un parón de cinco semanas entre los Grandes Premios de Japón y Miami.

"Si nos fijamos en los que han tenido dificultades en la Fórmula 1, en particular Aston Martin, por ejemplo, Williams con un coche que tiene un poco de sobrepeso y Cadillac como recién llegado, esto les dará realmente la oportunidad de tomarse un respiro y comprender cómo han funcionado las operaciones de sus Grandes Premios en las primeras carreras", explicó Coulthard durante elpodcast Up To Speed.

"Después tendremos Japón, y creo que eso supondrá un gran impulso para esos equipos".

El ex piloto de Red Bull calificó a la serie de apoyo exclusivamente femenina F1 Academy y a los aficionados como los "perdedores" de las carreras canceladas.

"Los perdedores son claramente, como tú dices, la F1 Academy, los aficionados y los seguidores en su conjunto", añadió. "Entendemos los motivos, pero para aquellos que saldrán ganando, esperemos que esto signifique que tendremos un campo mucho más fuerte en su conjunto cuando volvamos a reunirnos en Miami".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images vía Getty Images

La copresentadora Naomi Schiff añadió: "Es hora de que los pilotos regresen a la base. Los equipos también. Como hemos dicho, han sido muchas pruebas consecutivas, primero los test y luego Australia, China y Japón.

"Creo que esta será una oportunidad para que los equipos regresen y asimilen todo lo aprendido. Por supuesto, los equipos no son solo los que están sobre el terreno, sino que, obviamente, hay un gran número, la mayoría de los miembros del equipo, que siempre están en la base, trabajando constantemente con la telemetría, etc.

"Pero creo que será bueno para ellos tener esta oportunidad de disponer de cinco semanas para asimilarlo todo, y esos pocos equipos como McLaren, e incluso Red Bull, que están en desventaja, pueden aprovechar esto como una oportunidad real para reducir un poco esa diferencia".