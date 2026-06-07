Por qué Checo Pérez podría perder su punto en Mónaco: la investigación de la FIA
Cadillac y Sergio Pérez están bajo investigación por una posible mala posición en la segunda parrilla de salida.
Sergio Pérez, Cadillac MAC-26
Foto de: Erik Junius
La situación de Sergio Pérez y Cadillac en el Gran Premio de Mónaco está a la espera de una resolución de los comisarios luego de una posible violación en el segundo arranque de la competencia.
La carrera pasó a bandera roja luego de que Charles Leclers y Lance Stroll fueron víctima del asfalto que se levantaba en la curva 19 del circuito, provocando que ambos chocaran en la misma zona en diferentes momentos.
La competencia fue neutralizada y se ordenó una segunda arrancada en parado. El piloto mexicano y Cadillac decidieron montar neumáticos blandos, como el resto, para una sprint de ocho vueltas. Checo Pérez arrancó y gracias a unos adelantamientos y sanciones como la de George Russell y Nico Hulkenberg saltó al décimo puesto.
Sin embargo, control de carrera anunció una investigación sobre el mexicano por no haberse colocado correctamente en su cajón de partida. En caso de decretarse la sanción, Checo Pérez perdería el punto que ha conseguido para Cadillac, el primero en la historia de la escudería americana. Esto ayudaría a Aston Martin y Fernando Alonso a tomar el décimo.
Share Or Save This Story
La dura sanción a Checo Pérez en Mónaco por obtener una ventaja "muy significativa"
"Dimos nuestro mejor golpe": Graeme Lowdon aplaude el coraje de Cadillac en Mónaco
Checo Pérez molesto por no alcanzar la Q2 en Mónaco: "Estuvimos muy cerca, pero nos faltó un poco"
Bottas señala que Cadillac necesita "un milagro si queremos acercarnos al top 10"
Cadillac no está preocupado por el incendio en el coche de Checo Pérez en Mónaco
A pesar del incendio, Checo Pérez tiene esperanzas en Mónaco: "ojalá sea nuestra primera Q2"
Últimas noticias
"Es una lástima": Cadillac lamenta castigo que quitó punto a Checo Pérez en Mónaco
24 Horas de Le Mans 2026: Aston Martin, el más rápido en la jornada de pruebas
Antonelli: "Acepto la presión para asegurarme de que no me destruya como lo hizo en 2025"
Los resultados oficiales del GP de Mónaco tras la sanción a Checo Pérez
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments