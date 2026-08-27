Por qué el caso de Alpine en Mónaco es tan complejo, y por qué el desenlace podría tardar semanas

Casi tres meses después del Gran Premio de Mónaco, el resultado de la carrera más prestigiosa de la Fórmula 1 aún no es definitivo.

La penalización de tiempo de Pierre Gasly por exceso de velocidad en el pitlane fue anulada en la semana posterior a la carrera, devolviéndole el tercer puesto a costa de Isack Hadjar, pero eso estuvo lejos de ser el final del asunto.

McLaren y Red Bull han impugnado desde entonces la decisión ante la Corte Internacional de Apelación (ICA, según su sigla en inglés) de la FIA, con la audiencia celebrada el pasado miércoles.

Sin embargo, todas las partes han indicado que no debe esperarse un veredicto en el futuro inmediato. Una decisión - o al menos una explicación de esa decisión - podría tardar otras dos o tres semanas, lo cual es el procedimiento estándar para un caso de la ICA.

Lo más inusual fue que la audiencia duró todo el día. La ICA escuchó los argumentos de todas las partes, pero llevará tiempo llegar a un juicio meditado. Esto se debe a la complejidad de los argumentos legales implicados, pero también a las implicaciones más amplias para la F1, que McLaren en particular ha vinculado explícitamente a algunos 'principios de equidad' generales.

Hadjar y Oscar Piastri perdieron posiciones y, por lo tanto, puntos del campeonato como resultado de la anulación de la penalización de tiempo de Gasly, pero según ambos equipos, hay mucho más en juego. Ambos han presentado los acontecimientos en Mónaco como un precedente peligroso.

A Gasly le entregaron el trofeo de Hadjar, pero casi tres meses después todavía no sabe si puede quedárselo. Photo by: Erik Junius

El director del equipo, Andrea Stella, habló en Zandvoort de una "doble intención" detrás de la apelación de su equipo, con el asunto extendiéndose más allá de los puntos perdidos en ambos campeonatos.

"Creemos que el proceso que ocurrió después de la carrera en Mónaco es un proceso que debe ser revisado desde un [punto de vista] de equidad para todos los competidores. El hecho de que se eliminara la penalización introduce algunos elementos significativos de preocupación," dijo el director del equipo McLaren.

"Obviamente hay más relacionado con este caso. Puede entrar en los aspectos técnicos de cómo se calculó la velocidad del limitador del pitlane. Pero para mí, a un nivel alto, es más la equidad y el principio lo que debe aclararse y posiblemente restablecerse. Creo que lo que ocurrió genera algunas preocupaciones significativas.”

Esas palabras finales se refieren al precedente de que los pilotos y equipos podrían verse alentados en el futuro a no cumplir penalizaciones de tiempo en pista, sino a impugnarlas después de la bandera a cuadros.

Al no hacerlo, Piastri y George Russell estuvieron entre quienes terminaron pagando el precio en Mónaco.

El piloto de Mercedes intentó sin éxito cumplir su penalización de tiempo, incurriendo en una penalización adicional de drive-through en el proceso. En última instancia, eso lo dejó sin puntos en el principado, y sin oportunidad de hacer nada al respecto después, aunque Mercedes exploró las opciones.

Además, los equipos consideran que, mientras las mediciones hayan sido incorrectas para todos, aceptar que el sistema tiene ciertos defectos forma parte de la responsabilidad que conlleva competir en un campeonato, para no abrir la caja de Pandora.

Según McLaren y Red Bull, la apelación también tiene que ver con las implicancias más amplias y con la equidad del deporte. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Según McLaren y Red Bull, eso sienta un precedente, aunque los jueces de la ICA se enfrentan efectivamente a elegir entre dos males. Hay que decir que una solución ideal para la carrera de Mónaco ya no está realmente disponible.

Después del Gran Premio de Mónaco, se estableció que la medición del pitlane era inexacta, con una discrepancia de 77 cm en la distancia entre dos bucles de cronometraje. Esto significaba que las mediciones de velocidad eran incorrectas y que no se podía demostrar que pilotos como Gasly hubieran superado realmente el límite.

Saber que la medición era errónea hace difícil, con el beneficio de la retrospectiva, restablecer una vez más la penalización de tiempo de Gasly.

Al mismo tiempo, sin embargo, otros pilotos que pueden haber sido sancionados injustamente no pueden recuperar ese tiempo perdido, lo que significa que llegar a un resultado justo para todas las partes es prácticamente imposible, sin importar cuál sea la decisión de la ICA.