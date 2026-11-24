Fórmula 1 Las Vegas GP

Por qué Alpine pudo mantenerse con los líderes en Las Vegas pero no en Monza

Gasly y Colapinto pudieron seguir el ritmo de los coches de punta durante la carrera en Las Vegas, a diferencia de lo que pasó en septiembre pasado en Monza. Esta es la explicación.

Federico Faturos Cihangir Perperik

Publicado: 24 nov 2026, 13:08

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Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Alpine vivió un sábado que quedará en la memoria del equipo de Enstone el pasado 5 de septiembre, cuando Pierre Gasly logró la pole position en el Gran Premio de Italia por 60 milésimas sobre George Russell, de Mercedes.

Fue una sorpresa total en el paddock. El domingo en la carrera, sin embargo, el resultado fue muy diferente: Gasly cayó hasta la séptima posición en la bandera a cuadros, quedándose prácticamente sin poder aprovechar su extraordinaria posición de partida.

Con el antecedente de Monza, el Gran Premio de Las Vegas del pasado fin de semana presentaba una oportunidad para un equipo Alpine necesitado de puntos después de cosechar apenas una unidad en las seis carreras anteriores. Después de un jueves afectado por la lluvia, el potencial estuvo allí cuando el viernes hubo pista seca: Franco Colapinto fue quinto en la FP3, a dos décimas y media del segundo lugar ocupado por Kimi Antonelli, de Mercedes, sacando provecho del paquete aerodinámico similar al de Monza que llevó Alpine a la Ciudad del Pecado.

Durante la sesión de clasificación, Gasly se despachó con el segundo puesto en la Q2 y Colapinto lo acompañó siendo séptimo. Parecía que el escenario estaba dado para una gran Q3, pero el equipo, en su propia explicación, no logró posicionar a sus coches de forma tal que tuvieran el rebufo necesario y los neumáticos en la ventana de rendimiento necesaria para el final de la sesión, lo que dejó a Gasly y a Colapinto al fondo del top 10.

Pierre Gasly y Franco Colapinto se combinaron en Las Vegas para darle a Alpine su mejor cosecha de puntos en la temporada 2026.

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

En la carrera, el panorama fue el opuesto al visto en Monza hace casi tres meses: Gasly se fue rápidamente hacia adelante y se posicionó como un claro contendiente al podio, e incluso pensó que podía luchar por la victoria hasta que un problema de sobrecalentamiento de la unidad de potencia lo obligó a bajar el ritmo. Colapinto tuvo un primer stint complicado con los neumáticos blandos, pero mejoró considerablemente al montar los medios, lo que le permitió seguir el tren de los punteros. Al momento de la bandera a cuadros, Gasly fue quinto, a 2s927 del ganador, Max Verstappen, y Colapinto llegó sexto, a 7s955 del neerlandés.

La potencia del rebufo en la larga recta de casi dos kilómetros del circuito de Las Vegas a través del Strip fue fundamental para permitir al pelotón mantenerse pegado, lo cual fue bien aprovechado por Alpine. Sin embargo, para explicar la diferencia con lo visto en Monza en carrera, la clave estuvo en las características de cada una de las pistas: la de Italia, además de sus largas rectas, también tiene varias curvas veloces que piden una carga aerodinámica que el A526 no tiene contra los coches de punta. Esa diferencia puede salvarse en la clasificación, pero en carrera la historia es diferente.

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"Creo que la diferencia está en las curvas de alta velocidad", señaló Gasly ante los medios, entre ellos Motorsport.com, para explicar por qué la carrera en Italia fue tan diferente para Alpine a la de Las Vegas.

"Definitivamente, en Monza hay muchas más curvas rápidas: Lesmo, Ascari y Parabólica, que es donde los equipos de punta marcan la mayor diferencia con la carga aerodinámica. Y el rebufo fue todavía más potente aquí, en este circuito, que en Monza".

"Sabíamos que el líder no iba a poder escaparse, pero fue una locura. Éramos un tren enorme de autos, intercambiando posiciones constantemente. Y con la gestión de la batería, algunos desplegaban más energía en la aproximación a la curva 5, mientras que otros ahorraban energía en la 12. Pero fue bastante divertido ver cómo cada uno jugaba sus cartas. Por mi parte, disfruté mucho luchando en la parte delantera del pelotón. Luchando con McLaren, con Ferrari, con Kimi en la última vuelta. Fue bueno estar ahí adelante".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

En cuanto al tipo de carrera que se vio en Las Vegas, con los coches de punta corriendo separados por pocos segundos e intercambiando posiciones a cada vuelta, Gasly dejó en claro que no es algo que quiera para cada gran premio.

"Fue divertido. No quiero ver 24 carreras así. Estoy seguro de que, desde el punto de vista de los aficionados, fue increíble. Simplemente, no creo que se premie todo lo que uno hace al volante en las curvas, porque se trata principalmente de un juego de rebufos. Sin duda, fue muy, muy entretenido", comentó.

"Quiero decir, si estás liderando, puedes conducir tan rápido como quieras, pero no vas a poder escaparte. En un momento de la carrera pensé: 'Esto se parece un poco al Tour de Francia'. Tienes que mantenerte dentro del pelotón y reservar fuerzas. Básicamente, eso fue lo que hicimos. Estábamos reservando fuerzas para el sprint final mientras gestionábamos el motor durante las últimas vueltas", finalizó.

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