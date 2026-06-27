A 2.8 segundos de distancia: por qué Alonso suena tan positivo por radio en el difícil Aston Martin

En la clasificación del Gran Premio de Austria, ambos pilotos de Aston Martin quedaron eliminados en la Q1. Mientras que a Fernando Alonso, en el puesto 21, le faltaron 2,8 segundos respecto al mejor tiempo de Kimi Antonelli, la diferencia entre el piloto de Mercedes y Lance Stroll, en el puesto 22, fue de 3,2 segundos. A Alonso le faltó casi un segundo entero respecto a Valtteri Bottas, que por su parte se clasificó 20.º con Cadillac.

Aun así, el bicampeón del mundo sonó extremadamente positivo por radio tras la sesión: "Ha sido una buena vuelta", subrayó el piloto de 44 años tras su eliminación. "Por supuesto, no es lo que queremos, pero [no estamos] demasiado lejos. Nos estamos acercando."

Alonso explicó esa actitud positiva por radio tras la sesión: "Siempre soy positivo", dijo. "Los mensajes por radio siempre son, en cierto modo, conversaciones privadas, y eso es algo que siempre he dicho."

"Este fin de semana estamos lidiando con muchos desafíos en el equipo. Quizá sea por la altitud, la pista o el elevado consumo de energía."

"Desde los libres 1 hemos hecho enormes progresos en la manejabilidad, la caja de cambios, las reducciones, los cambios ascendentes y la constancia de la energía", explicó el 32 veces ganador de Grandes Premios. "El desarrollo fue algo inconsistente en la primera mitad del año."

"En la clasificación", dijo Alonso, "alcanzábamos una velocidad diferente en la recta y al entrar en las curvas en cada vuelta."

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En Spielberg se centraron precisamente en este problema y lograron los progresos correspondientes. En consecuencia, al piloto de Aston Martin le resultó más fácil exprimir el AMR26. Además, Alonso menciona el gran paquete de mejoras de Cadillac, por lo que el piloto de 44 años sospecha que han dado un gran paso adelante.

"Es muy fácil perder la motivación cuando acabas último cada fin de semana", explicó Alonso. "Pero nadie en el equipo se rinde. [Los miembros del equipo] trabajan duro en cada sesión para mejorar el coche. Como piloto, eso te da la motivación para no rendirte. Al fin y al cabo, ellos tampoco se rinden."

Para terminar, Alonso explicó: "Probablemente hoy me refería exactamente a eso, porque fue positivo ver los progresos que pudimos hacer desde los libres 1 hasta la clasificación."

Su conclusión: "Estoy en la misma posición que en las últimas cuatro carreras, pero hoy me siento claramente mejor que después de cualquier otra clasificación."

Según el veterano, precisamente esa necesidad de dar pequeños pasos es también la razón por la que las mejoras en Miami o Canadá no habrían ayudado al equipo. Hasta la próxima mejora se puede sacar aún más del coche en cuanto a la caja de cambios o la gestión de la energía. En conjunto, Alonso se muestra inmensamente impresionado por el afán de trabajo del equipo.