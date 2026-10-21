Fórmula 1 GP de Singapur

Por qué a Isack Hadjar ya no le gustan las carreras sprints de F1

Hadjar solía ser partidario de las carreras sprint, pero su dura experiencia en el GP de Singapur lo dejó resentido con el concepto

Benjamin Vinel

Publicado: 21 oct 2026, 11:49

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Isack Hadjar cambió de opinión sobre los fines de semana con sprint en la Fórmula 1, después de que su Gran Premio de Singapur se convirtiera en un calvario.

El fin de semana del piloto de Red Bull en el circuito urbano de Marina Bay comenzó mal, ya que se quejó de que su Red Bull tocaba demasiado el fondo, especialmente en las zonas de frenada, en la Práctica Libre 1, donde fue siete décimas más lento que su compañero de equipo Max Verstappen.

La clasificación sprint no fue mucho mejor, aunque Hadjar llegó a la SQ3, ya que sintió que "nunca pudo tener una buena vuelta y que estaba "simplemente peleando con el coche.

Pero el francés de segundo año en F1 no tuvo demasiadas oportunidades de mejorar la puesta a punto de su coche. Reportó problemas de motor en su intento de SQ3, sufrió una falla en la unidad de potencia en la carrera sprint, padeció una ‘cuarta marcha rota’ en la clasificación principal y volvió a mencionar más problemas en el tren motriz después de sufrir para terminar 10° en la carrera completa.

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Por supuesto, las dificultades de Hadjar se debieron en gran medida a la falta de fiabilidad más que al formato sprint, pero aun así sintió que la única sesión de práctica —en lugar de las tres de un fin de semana normal— le impidió remediar los problemas de puesta a punto de su RB22.

"Ese es el problema con estos fines de semana en los que no puedes trabajar en el coche, lamentó el piloto de 22 años después de la clasificación en Singapur. "Es como que es imposible. Simplemente necesitas tener un poco de suerte. No hay trabajo.

"Supongo que no es entretenido para la gente vernos hacer muchas pruebas, pero para nosotros es importante, y ahora... El coche se comportaba terriblemente. Estaba ilusionado por hoy para ver qué traía el cambio, estaba ilusionado por ver qué podía hacer con el motor que funcionaba bien, y no puedo hacerlo. Es difícil aprender algo en fines de semana así.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Consultado sobre si el formato añadía picante al fin de semana por la velocidad de preparación y el riesgo, Hadjar respondió: "Quizás recompensa a la gente que en realidad no trabaja tan bien. Quizás.

"Simplemente no me gusta. Antes sí, el año pasado. Pero en realidad, cuando creces un poco, tienes un compañero de equipo fuerte al lado, te pones a trabajar y… ya no me gusta la sprint.

Desafortunadamente para Hadjar, la cantidad de fines de semana con sprint aumentará de seis esta temporada a 10 en 2027.

"No sé quién toma estas decisiones, lamentó. "El año que viene tenemos una carrera sprint en Mónaco. ¿Cómo se supone que va a suceder eso? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen que va a haber adelantamientos?.

"No, respondió un periodista. "Entonces, ¿por qué lo hacemos?, continuó Hadjar. "Es muy decepcionante, y cada vez hay más.

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