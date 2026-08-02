Por qué el 2026 nos está mostrando a un nuevo Lando Norris tras ser campeón

Hace doce meses, Lando Norris ganó en Hungría, una de las victorias más destacadas de la temporada que lo impulsaría al campeonato mundial. La carrera comenzó en una subida, con Norris derrapando entre el tráfico, pero esa misma situación se convirtió en una oportunidad, ya que él y su equipo optaron por una estrategia de una sola parada que, gracias a una gestión experta de los neumáticos, le permitió sumar 25 puntos cruciales para el título.

Doce meses después, el británico ya no está en la lucha por el título. Sin embargo, el triunfo de la semana pasada en Hungría tiene un significado diferente, en cierto modo, casi más profundo. Refleja una primera mitad de temporada en la que Norris, a pesar de ser el vigente campeón del mundo, no siempre ha estado en el centro de atención, incluso cuando ciertas actuaciones lo merecían.

Pero los campeones, con mayúscula, no solo son reconocidos en los días de gloria, cuando el mundo aplaude y todo marcha a la perfección. Son especialmente evidentes cuando las cosas no salen según lo previsto, y esa es también la razón por la que, como el propio Lando admitió, esta temporada probablemente dice más de la solidez de Norris que el año que lo llevó a ganar el campeonato mundial.

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Soy más de vivir el presente y mirar hacia el futuro. Siento que he pilotado mejor en esta mitad de la temporada que, más o menos, hasta este punto del año pasado”, comentó Norris en la víspera del Gran Premio de Hungría, añadiendo, casi proféticamente, que habría oportunidades para obtener mejores resultados.

“En cuanto al trabajo que estoy haciendo, estoy muy, muy satisfecho. Por supuesto, me gustaría obtener más recompensas. Pero creo que podemos lograr mejores resultados esta temporada. Necesitamos ser pacientes, lo cual nunca es fácil en la F1. Pero sigo creyendo que podemos tener buenas carreras, y estoy deseando vivirlas y sentir la emoción del resto de la temporada”.

No se trata solo de una cuestión técnica, sino también humana

En la vertiginosa Fórmula 1, los resultados suelen ser el reflejo más inmediato de una trayectoria profesional, pero no siempre cuentan toda la historia. Y este es uno de esos casos, porque la temporada de Norris, incluso antes de la victoria en Hungría, habla de una trayectoria más sólida que la del año pasado, especialmente en términos de confianza, que hoy parece acompañarle con una naturalidad diferente.

Anche il trionfo nella sprint di Miami, complice il format che lascia poco spazio, è scivolato via rapidamente dopo una grande prestazione Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Por supuesto, ganar un título quita un peso de encima, te libera de la presión, y no es ningún secreto que el propio Lando, hace un año, admitió que a veces se sentía menos seguro de sus habilidades de lo que le hubiera gustado. Sin embargo, ese campeonato mundial le dio lo que buscaba: la confirmación de que podía ser un campeón. Una temporada construida y ganada a su manera, evolucionando sin perder nunca su personalidad, un Lando "nuevo" que creció de forma natural, como sucede en la vida.

Ese aumento de confianza parece haberse mantenido en 2026, y es aún más evidente en una temporada en la que McLaren no tenía un coche para repetir los triunfos del año anterior. Esto también se evidencia en sus errores. A pesar de ser un piloto rápido, especialmente a una sola vuelta, a Lando se le señalaba a menudo que su talento iba acompañado de imperfecciones que, no solo en el año del título, acabaron penalizando sus resultados.

Este también fue un factor determinante en la primera parte de la temporada pasada, donde Oscar Piastri se mostró más sólido en este aspecto, cometiendo menos errores y llegando al parón veraniego con el liderato del campeonato. Claro que, cuando se lucha por un título, la presión aumenta y los errores son inevitables, pero esa tendencia ya le había perjudicado en el pasado. Por lo tanto, 2026 es diferente, y no solo en este sentido, y llega casi como una respuesta natural a las dificultades experimentadas hace doce meses.

Puede parecer paradójico, considerando el valor del coche comparado con hace doce meses, cuando la lucha por el campeonato parecía ser un asunto interno entre los dos McLaren, pero este año las imperfecciones han sido escasas, se pueden contar con los dedos de una mano. Y algunas, al final, ni siquiera influyeron en la clasificación, como la clasificación de Mónaco, que terminó con un abandono por problemas de fiabilidad, en un fin de semana en el que ya había sido suspendido en la segunda sesión de entrenamientos libres por un problema técnico con la unidad de control/batería.

Lando Norris, McLaren Foto di: Clive Mason / Getty Images

Un crecimiento que viene de lejos y le da más confianza

Lando nunca ha sido un piloto falto de velocidad pura, ni siquiera en 2025, pero desde cierto punto de la temporada pasada parece haber encontrado una solidez que ahora se refleja en 2026. Los resultados no siempre cuentan toda la historia, como quedó patente hace dos semanas en Bélgica: un séptimo puesto que, al menos antes de Hungría, coincidió con su mejor actuación, gracias a un ritmo impresionante que le habría permitido luchar no solo por el podio, sino quizás incluso por algo más.

En Spa, ese potencial quedó oculto por el resultado, haciéndose evidente solo tras un análisis exhaustivo de la carrera. En Budapest, sin embargo, ese valor también se transformó en un resultado concreto: McLaren, en un circuito con características diferentes en cuanto a la gestión de los neumáticos y gracias a las innovaciones introducidas, logró recuperar la velocidad que se esperaba que emergiera ya en Mónaco.

“Siento que este año he hecho un mejor trabajo que el año pasado. Llevo tiempo haciéndolo. Eso no significa que vayas a ganar carreras, así que hoy, con un coche competitivo, lo demostré claramente”, añadió Norris tras su victoria en Hungría.

“Podría haber salido a pista, ganado con contundencia y conseguido la pole con un buen coche. Estoy haciendo un mejor trabajo, y eso es el resultado de trabajar en muchas áreas diferentes. Algunas fuera de la pista, con mi equipo, y otras aquí en el circuito. Muchas pequeñas diferencias se suman, y hoy se vio el resultado”.

Lando Norris, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Andrea Stella también destacó su trayectoria ascendente y cree que la clave de su rendimiento actual reside precisamente en cómo respondió a las dificultades de la primera mitad de 2025, cuando tuvo que esforzarse al máximo, tanto mental como técnicamente, trabajando también en la suspensión para adaptar su estilo de conducción a un McLaren con el que no sentía una conexión natural. Este año, con los nuevos coches, hay que atacar, y eso le sienta mejor a Lando, pero no es la única razón.

"Me impresionó mucho la forma en que Lando respondió al primer tercio de la temporada pasada. Hubo altibajos, dificultades, puntos claros que revisar y de los que aprender, y él aceptó el reto. Trabajó primero en sí mismo, junto con el equipo de ingenieros que lo rodeaba. Fue una gran experiencia de crecimiento, tanto personal como al volante", afirmó Stella.

Lo que vemos ahora es simplemente la continuación de esta trayectoria. Lando tiene mucha más confianza; creo que es mucho más consciente de las herramientas que tiene al volante y de cómo utilizarlas correctamente. Comparado con hace doce meses, este es un Norris diferente, más seguro, más sólido y con mayor claridad mental.

Hasta ahora, Lando ha sido la luz que ha guiado a este McLaren en crecimiento, y los campeones también se distinguen por esto: por cómo reaccionan ante las dificultades y cómo lideran al equipo en los momentos más difíciles. Y es por eso que 2026, un año en el que hasta ahora se ha mantenido alejado de los focos, se está convirtiendo paradójicamente en un año de mayor crecimiento, quizás incluso mayor de lo que sugiere el título de campeón del mundo que ostenta.