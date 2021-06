Pirelli dice que las roturas en Bakú no fueron su responsabilidad

Stroll y Verstappen sufrieron sendos accidentes en la recta de meta después de experimentar lo que parecieron ser fallos similares mientras rodaban con el neumático C3 de Pirelli, que era el compuesto duro en Bakú.

Isola dijo que un corte encontrado en la rueda trasera izquierda del coche de Lewis Hamilton después de la bandera roja indicó que un problema similar podría haber afectado a los demás pilotos, pero en el caso del campeón del mundo no había comprometido la construcción.

Isola señaló que los reventones repentinos suelen apuntar a pinchazos por escombros, ya que un fallo estructural daría un aviso previo. Sin embargo, subrayó que Pirelli no ha descartado nada todavía, y que ya está en marcha una investigación.

"Obviamente tenemos que hacer una investigación, eso está claro", dijo Isola a Motorsport.com. "Lo que he recopilado hasta ahora son solo indicios preliminares. Fue un reventón repentino tanto para Lance como para Max, sin ningún aviso".

"Fue en el neumático trasero izquierdo, que no es el más estresado aquí, ese es el trasero derecho. Y el otro punto si hablamos de desgaste, el neumático más desgastado es el delantero derecho. Así que no es una cuestión de desgaste".

"Otro elemento que es importante es que hemos encontrado en el neumático trasero izquierdo de Lewis Hamilton, otro corte, bastante grande. Esto fue en la bandera roja, así que en el mismo relevo donde Max se estrelló".

"Vinieron los coches, desmontaron los neumáticos para montar un juego nuevo, revisamos los usados y encontramos un corte en el trasero izquierdo. Por suerte, este corte no afectaba a la construcción y por eso no perdió presión. Así que tenemos pruebas de otro neumático con un corte".

"Los otros que se han utilizado durante 30, 32, 33 vueltas no muestran ninguna evidencia de un problema potencial. Esto es lo que sé en este momento".

"El otro paso es que, obviamente, vamos a enviar los neumáticos por aire a Milán mañana para analizarlos lo antes posible. Y encontrar la verdadera causa que pueden ser los restos (de otros coches), o puede ser cualquier otra cosa".

Isola dijo que entendía por qué Verstappen, Stroll y otros pilotos habían expresado su evidente preocupación por los fallos.

"Es casi imposible diseñar un neumático que sea capaz de resistir a cualquier tipo de resto, si es que son restos los causantes. Si no lo son, tenemos que considerar nuestras acciones futuras. Pero entiendo perfectamente que los pilotos que se estrellan a esa velocidad estén preocupados, eso está claro. Yo también estoy preocupado", aseguró.

"Creo que fueron restos, porque no tuvieron ningún aviso de que hubiera algo extraño en el coche, en la suspensión, en el neumático, en el freno, nada daba señales de fallo. Y fue un fallo repentino".

"Así que teniendo en cuenta que el neumático trasero izquierdo no es el más estresado, el corte que encontramos en el de Lewis y demás, son indicios que nos llevan en esa dirección. Pero no queremos excluir nada porque como dijo Max, estas cosas no deberían ocurrir".