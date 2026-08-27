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Fórmula 1

Pirelli anuncia los compuestos para los Grandes Premios de F1 de Bakú, Sepang y Singapur

El proveedor exclusivo ha comunicado hoy oficialmente a los equipos la elección de los neumáticos para las tres carreras de finales de septiembre y principios de octubre. Para los dos circuitos urbanos se han previsto los neumáticos más blandos, mientras que para el GP de Baréin, que se disputará en Kuala Lumpur, la asignación es más conservadora.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A la espera de que se confirmen las fechas de la fase final del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, Pirelli ha comunicado hoy oficialmente a los equipos los compuestos para las tres carreras que formarán parte del calendario de la triple ronda, que comenzará a finales de septiembre y abarcará Bakú, Sepang y Singapur. 

La secuencia de esta triple cita comenzará a finales de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán y concluirá a principios de octubre con el Gran Premio de Singapur. Para ambos circuitos urbanos, el de Bakú y el de la ciudad-estado, se ha elegido la gama de compuestos más blandos: C3 como duro, C4 como medio y C5 como blando. 

Scelta delle mescole di pneumatici per Baku

Elección de los compuestos de neumáticos para Bakú

Foto de: Pirelli

Para el Gran Premio de Baréin, que se celebrará en Sepang del 2 al 4 de octubre, se utilizará, en cambio, la gama intermedia compuesta por C2, C3 y C4. El circuito malasio somete a los neumáticos a un desgaste medio en comparación con la escala que abarca todos los trazados del calendario del campeonato. 

Scelta delle mescole di pneumatici per Sepang

Elección de los compuestos de neumáticos para Sepang

Foto de: Pirelli

El asfalto de Kuala Lumpur es especialmente abrasivo y no se ha renovado desde la última carrera de Fórmula 1 disputada allí en 2017. La decisión de no utilizar los compuestos más duros tiene como objetivo reducir la diferencia de tiempo por vuelta entre una carrera de una parada y una de dos paradas, fomentando así una gama más amplia de posibles estrategias de carrera. 

Scelta delle mescole di pneumatici per Singapore

Elección de los compuestos de neumáticos para Singapur

Foto de: Pirelli

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