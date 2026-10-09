Pirelli anuncia los compuestos para las carreras en Estados Unidos, México y Brasil de 2026
La empresa italiana, único proveedor de neumáticos de la F1, ha revelado qué neumáticos llevará a los Grandes Premios que conforman la tripleta americana prevista entre octubre y noviembre. Este año no habrá cambio de compuesto, pero en Brasil serán un grado más blandos que en 2025.
Este fin de semana concluye la serie de tres carreras consecutivas en Asia durante la segunda mitad de la temporada 2026 de Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur, pero la etapa americana arrancará dentro de dos semanas. Pirelli, proveedor exclusivo de neumáticos de la F1, anunció hoy los compuestos que llevará a los tres próximos eventos del calendario con dos competencias en Norteamérica y otra en Sudamérica.
Las tres carreras en cuestión son el Gran Premio de Estados Unidos —que se celebrará del 23 al 25 de octubre en Austin—, el Gran Premio de Ciudad de México (del 30 de octubre al 1 de noviembre) y el Gran Premio de São Paulo, en Brasil (del 6 al 8 de noviembre).
Para la primera cita de este trío de carreras, que tendrá como sede en el Circuito de las Américas en Texas, Pirelli suministrará el C2 como neumático duro, el C3 como medio y el C4 como blando. Para la segunda carrera —celebrada en México, país de origen del piloto de Cadillac Sergio Pérez—, el fabricante italiano llevará el C3 (duro), el C4 (medio) y el C5 (blando).
La selección para estos dos eventos difiere ligeramente de la del año pasado. En 2025, Pirelli optó por un "salto de compuesto" en el neumático duro en ambos casos (llevando el C1 a Austin y el C2 a México).
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Sin embargo, los equipos prefirieron utilizar intensamente los dos compuestos más blandos en lugar de intentar ahorrarse una parada en boxes mediante el uso del neumático duro, de mayor duración. En consecuencia, este año no habrá salto de compuesto.
En cuanto a São Paulo, se utilizarán los mismos compuestos seleccionados para México: C3, C4 y C5. Esta elección es un grado más blanda que la utilizada en 2025. El año pasado, el neumático duro apenas se utilizó, ya que los equipos prefirieron una estrategia de dos paradas y confiaron mayoritariamente en los compuestos más blandos.
El trío de compuestos más blandos seleccionado para São Paulo podría dar lugar a escenarios de carrera que impliquen el uso de los tres tipos de neumáticos.
Share Or Save This Story
Últimas noticias
Checo Pérez explica su choque en Singapur: "El auto tocó fondo y no pude controlarlo"
Max Verstappen será investigado tras la clasificación sprint en Singapur
Sergio Pérez sufre un accidente en la SQ1 del Gran Premio de Singapur
Por qué Antonelli y Russell son "pilotos de pruebas" de Mercedes en el Gran Premio de Singapur
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments