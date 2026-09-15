Pirelli logra 623 km en Imola con Hamilton y Leclerc para evaluar los compuestos de 2027

Ferrari ha sido la gran protagonista de la primera jornada de pruebas de Pirelli, programada para hoy en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola.

El equipo del Cavallino Rampante ha sacado a pista un SF-26 dedicado a las pruebas con los compuestos de 2027 que Pirelli está evaluando: la decisión final se tomará a finales de año, también gracias a los datos y comentarios recopilados en todas las pruebas realizadas a lo largo de este año.

La temperatura máxima del asfalto en el autódromo, situado cerca de las orillas del Santerno, alcanzó los 50 °C, mientras que la temperatura del aire se situó en 32 °C.

Lewis Hamilton salió a pista a las 9:40 de la mañana, bajo un cielo despejado y un sol que empezaba a ofrecer los primeros rayos otoñales.

El siete veces campeón del mundo ha trabajado con los tres compuestos más blandos de la gama, es decir, el C3, el C4 y el C5, realizando series de 5 vueltas con un par de opciones para cada compuesto, para luego identificar la mejor solución mediante series largas.

Hamilton marcó su mejor tiempo en 1'19"485 tras recorrer 314 kilómetros, con un total de 64 pasadas por la línea de meta.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Davide Cavazza

Por la tarde, Lewis cedió el volante del SF-26 a su compañero de equipo Charles Leclerc, quien así pudo seguir el mismo programa que su compañero. Leclerc marcó el mejor tiempo de la jornada con 1'18"832, dando apenas una vuelta menos que Lewis (63 frente a 64) y recorriendo un total de 309 kilómetros.

Para el equipo de Maranello, esta prueba ha sido importante no solo para evaluar los neumáticos, sino también porque ha podido rodar en el circuito que, salvo sorpresas de última hora, debería acoger la última prueba del Mundial de 2026. De hecho, Imola debería sustituir al Gran Premio de Abu Dabi.

Ferrari también protagonizó una sesión de TPC (Testing of Previous Cars) con dos pilotos. Rafael Camara rodó por la mañana al volante del SF-25, el monoplaza del año pasado, saliendo a pista a las 9:10 de la mañana.

Rafa Camara, Ferrari Foto de: Davide Cavazza

Por la tarde, en cambio, le tocó el turno a Arthur Leclerc de dar unas vueltas con el SF-25 que había dejado libre el piloto de 21 años, natural de Recife.

El trabajo de Ferrari continuará mañana con el SF-26, que pilotará Antonio Giovinazzi. El piloto de Apulia y la «Rossa» tendrán compañía, ya que en Imola también rodará Racing Bulls, siempre con el objetivo de ayudar a Pirelli en la evaluación y la elección de los compuestos para 2027. Al volante del VCARB03 estarán los dos pilotos titulares, es decir, Liam Lawson y Arvid Lindblad.