Piquet Jr.: "La F1 está gobernada por los egos y el dinero"

La corta carrera de Nelson Piquet en la Fórmula 1 es más reconocida por el asunto del Crashgate de Singapur en 2008. El brasileño, entonces en su año de novato, causó un accidente en la carrera a instancias de Renault, lo que ayudó a su compañero de equipo Fernando Alonso a ganar gracias a que su incidente permitió que la salida del safety car favoreciera al español.

Después de que el contrato de Piquet con Renault terminó prematuramente al año siguiente, se hizo pública la verdad de aquel momento en Marina Bay. El director del equipo, Flavio Briatore, y el ingeniero en jefe, Pat Symonds, negaron las acusaciones y culparon a Piquet. Poco después, los dos autores intelectuales perdieron sus trabajos y fueron bloqueados por la FIA.

En declaraciones a 'Inside Electric', Piquet recuerda: "Tenía una persona en mi contra, o dos, las dos personas involucradas en este desastre. Aparte de eso, el resto de la gente estaba de mi lado y defendiéndome. Por eso ellos fueron prohibidos y a mí realmente no me pasó nada”.

Piquet: "solo quería alejarme de allí"

Después del escándalo, Piquet quería terminar con la Fórmula 1. "Como obviamente todavía era muy joven, era muy exigente emocionalmente y solo quería alejarme de allí", reveló el piloto de 34 años, quien cree que la máxima categoría se rige principalmente por el ego y el dinero.

Desde el punto de vista de Piquet, esto afecta no solo a los jefes de equipo, sino también a los pilotos: "¿Cuántos de ellos llegaron a la Fórmula 1, pero luego las cosas no les fueron tan bien y simplemente se rindieron? De acuerdo con el lema: si no lo puedes hacer en la Fórmula 1, entonces no pruebo nada más. Eso me sorprende”.

“Después de todo, no se trata solo de poder decir que eres un buen piloto de Fórmula 1, sino de poder afirmarte como un piloto de carreras en varias series, de eso se tratan los pilotos reales, como Fernando Alonso que es uno de ellos", dijo el sudamericano al referirse al dos veces campeón mundial que participó recientemente el Dakar, mientras que también ganó en las 24 Horas de Le Mans y en las 500 Millas de Indianápolis.

Gran admiración por Alonso

Piquet tiene recuerdos muy especiales con su compañero de equipo en Renault, Fernando Alonso, después de todo convivieron durante dos años. "Acababa de ganar dos campeonatos y estaba desesperado por ganar más títulos y carreras, por lo que corría con un cuchillo entre dientes", recuerda el brasileño.

"Por un lado, fue bueno porque me empujó. Pero, por otro lado, fue muy duro mentalmente. Nunca he tenido un compañero de equipo que fuera más rápido que yo", admite Piquet. “Pero si tienes que enfrentarte a alguien, es a Alonso. Sigue siendo uno de los mejores para mí".

Piquet Jr dijo que de la actual generación de pilotos tiene un respeto por Max Verstappen. "Si hubiera pasado directamente de la Fórmula 3 a la Fórmula 1 en ese momento, habría sufrido. Me quito el sombrero ante Verstappen. Se las arregló bien con el cambio. Aunque los simuladores ciertamente ayudan mucho en estos días”.

Piquet solo condujo en la serie GP2 antes de atreverse a escalar, pero con un año de amortiguación como piloto de prueba. "Con una tercera temporada en GP2, hubiera estado mejor preparado, porque significaba más arranques, más adelantamientos y duelos. Probablemente me arrepiento de eso en mi carrera".