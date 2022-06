Piquet se disculpa con Hamilton, pero niega una intención racista

Esta semana salieron a la luz unos comentarios de Piquet, tres veces campeón del mundo de F1, realizados en una entrevista el año pasado, donde utilizaba un insulto racial contra Hamilton mientras comentaba el incidente del británico con Max Verstappen en Silverstone el año pasado.

Esto provocó una condena generalizada en la comunidad de la Fórmula 1, incluyendo una respuesta tanto de la F1 propiamente dicha como de la FIA. Algunas fuentes han confirmado a Motorsport.com que no se permitirá a Piquet volver al paddock de la F1 por sus comentarios.

Hamilton, siete veces campeón del mundo de F1, dijo que era "hora de cambiar" para dejar atrás "mentalidades arcaicas", lo que provocó el apoyo de muchos de sus compañeros y de otros equipos de F1.

Piquet ha emitido ahora un comunicado en el que dice que quiere "aclarar las historias que circulan en los medios de comunicación sobre un comentario que hice en una entrevista el año pasado".

Aunque Piquet admitió que lo que dijo "fue mal pensado, y no hago ninguna defensa por ello", afirmó que el término que utilizó "es uno que ha sido amplia e históricamente utilizado coloquialmente en el portugués brasileño como sinónimo de 'muchacho' o 'persona' y nunca tuvo la intención de ofender".

"Nunca utilizaría la palabra de la que se me ha acusado en algunas traducciones", dijo Piquet.

"Condeno enérgicamente cualquier sugerencia de que la palabra fue utilizada por mí con el objetivo de menospreciar a un piloto por su color de piel".

"Pido disculpas de todo corazón a cualquiera que se haya visto afectado, incluido Lewis, que es un piloto increíble", dijo Piquet.

"Pero la traducción en algunos medios de comunicación que ahora circula por las redes sociales no es correcta".

"La discriminación no tiene cabida en la F1 ni en la sociedad y me alegra aclarar mis pensamientos en ese sentido".

A pesar de la afirmación de Piquet, Motorsport.com Brasil aseguró que la palabra que utilizó es un peyorativo con significado racial.

Piquet ganó títulos de F1 en 1981, 1983 y 1987, pero tenía fama de utilizar un lenguaje ofensivo hacia otros pilotos.

El campeón del mundo de 1996, Damon Hill, declaró el miércoles a Motorsport.com que Piquet era "un gusto adquirido, y yo no adquirí el gusto", y dijo que sus últimos comentarios estaban "fuera de lugar".

El comunicado completo de Nelson Piquet Sr.

"Me gustaría aclarar las historias que circulan en los medios de comunicación sobre un comentario que hice en una entrevista el año pasado".

"Lo que dije fue mal pensado, y no me defiendo por ello, pero aclararé que el término utilizado es uno que ha sido amplia e históricamente utilizado coloquialmente en el portugués brasileño como sinónimo de 'muchacho' o 'persona' y nunca tuvo la intención de ofender".

"Nunca utilizaría la palabra de la que se me acusa en algunas traducciones. Condeno enérgicamente cualquier sugerencia de que la palabra fue utilizada por mí con el objetivo de menospreciar a un piloto por su color de piel".

"Pido disculpas de todo corazón a cualquiera que se haya visto afectado, incluido Lewis, que es un piloto increíble, pero la traducción que aparece en algunos medios de comunicación y que ahora circula por las redes sociales no es correcta. La discriminación no tiene cabida ni en la F1 ni en la sociedad y me complace aclarar mis pensamientos al respecto".