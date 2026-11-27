Fórmula 1 GP de Qatar

La particular manera que encontró la FIA para debatir con los pilotos las decisiones de los comisarios

La FIA utilizó la plataforma de juegos en línea Kahoot! para fomentar la participación durante la reunión anual de pilotos.

Stuart Codling Ronald Vording

Publicado: 27 nov 2026, 14:28

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Pocos asuntos del día a día de un fin de semana de Fórmula 1 dividen tanto las opiniones como las decisiones de los comisarios, particularmente su coherencia. Una minoría ruidosa de pilotos suele dominar este debate, mientras otros evitan de forma deliberada involucrarse.

La FIA abordó esto en su cumbre anual con los pilotos, utilizando la plataforma de cuestionarios online Kahoot! para recabar un amplio espectro de opiniones. Se entiende que tuvo la forma de preguntas de opción múltiple sobre distintos incidentes ocurridos durante el año y las sanciones aplicadas en cada caso.

Aunque algunos lectores pueden criticar esta ‘gamificación’ por trivializar un tema importante, el enfoque renovado de la reunión atrajo a algunos pilotos, incluido Lewis Hamilton, que normalmente no asisten porque sienten que de ella sale poco útil. Permitir que los pilotos jugaran en sus teléfonos aumentó la participación de un grupo con una capacidad de atención notoriamente breve, especialmente porque muchos estaban cansados y todavía con jet lag tras Las Vegas.

También tuvo un efecto de ‘nivelación’, en el sentido de que todos podían hacerse oír, mientras que en un formato tradicional de reunión algunos pilotos se quedarían sentados en silencio y refunfuñando mientras los más vocales monopolizaban la palabra.

"No fui el año pasado, pero voy a ir esta noche", dijo Lewis Hamilton antes de la reunión.

"En definitiva, simplemente porque quiero ayudarlos, ayudar a que las carreras sean mejores, y estoy seguro de que podemos mejorar el sistema de decisiones".

Hamilton asistió a la reunión en Qatar tras haberse ausentado el año pasado.

Photo by: Getty Images

Históricamente, este foro anual ha sido importante porque da forma a las ‘directrices de estándares de conducción’, en continua evolución, que la FIA suele actualizar durante el invierno junto con las tarifas de sanciones asociadas. Es la oportunidad de los pilotos para discutir qué ha funcionado y qué no en las directrices actuales.

Aunque la coherencia de las decisiones de los comisarios es un tema recurrente, y uno que la FIA espera abordar nombrando un panel permanente de comisarios profesionales, la reciente serie de tres carreras consecutivas puso varios incidentes bajo el foco. Se ha cuestionado la dureza de algunas sanciones, junto con el proceso de devolver una posición si se ganó saliéndose de la pista.

Hamilton estuvo involucrado en dos de esos casos recientes. Primero en México, donde su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, ganó el liderato al recortar la curva 5 mientras atacaba a Hamilton en la primera vuelta, y luego aceptó la penalización de tiempo en lugar de devolver la posición. Esa sanción, habitualmente de 10s, se redujo a 5s porque los comisarios consideraron que Hamilton también se pasó en la curva y se fue ancho.

Solo en ese caso hay muchas preguntas que desmenuzar. ¿Son adecuadas las directrices que regulan cuándo un piloto tiene derecho a ‘espacio para competir’? ¿En qué circunstancias debería un piloto devolver la posición? ¿Cómo puede mejorarse el sistema para evitar que los pilotos minimicen el perjuicio de una sanción consolidando su posición en pista antes de cumplirla?

El incidente más reciente ocurrió el pasado fin de semana en Las Vegas, cuando Leclerc lanzó un movimiento oportunista por el interior en la curva 7 y pasó parcialmente por encima del piano, tocando a Hamilton y haciéndolo trompear. Por ello recibió una penalización de 10s, además de una furiosa reprimenda del jefe de equipo Frederic Vasseur.

Este asunto puso de relieve lo que sigue siendo una zona gris en las directrices de conducción, pese a varios ajustes desde que el tema apareció por primera vez en la temporada 2024. Aunque las directrices intentan establecer un umbral sobre las posiciones relativas de los autos para determinar cuándo un piloto tiene derecho a ‘espacio para competir’, existe una salvedad sobre si el piloto atacante tiene o no el control de su coche. La posición relativa puede medirse de forma objetiva, pero la cuestión del control queda abierta a interpretación y, por lo tanto, es subjetiva.

Cuando los pilotos están al límite, este aspecto adquiere una importancia muy alta.

Russell fue penalizado por salirse de la pista y obtener una ventaja en la primera vuelta del GP de Estados Unidos.

Photo by: Getty Images

Hablando antes de la reunión, Alex Albon expuso sus ideas sobre la reciente serie de incidentes.

"Tengo jet lag, realmente no quiero que pase esta noche", dijo.

"Es simplemente una comprensión general de con qué estamos compitiendo. Siento que hay algunos incidentes que me llaman la atención: George [Russell] en Austin [por salirse de la pista y obtener una ventaja en la primera vuelta], Oscar [Piastri] en México contra Lindblad.

"Incluso diría sinceramente que el incidente de Charles en México, los cinco segundos, creo que muchos pilotos dirían que debería ser un cambio de posición fundamental ordenado por la FIA. Y después, para mí, todavía hay dudas sobre… Miré el choque entre Charles y Lewis [en Las Vegas]. Quizás soy el único que pensó que no creo que hubiera nada malo en lo que hizo Charles.

"Y creo que las reglas todavía son un poco, es una de esas cosas raras, en las que si soltás más el freno y luego hacés contacto, ¿eso es mejor? Muchas de esas zonas realmente grises para mí, en las que digo: esto no me gusta. En ciertas posiciones, pesa tanto que cuanto más adelante puedas ponerte respecto de un auto antes del contacto o lo que sea, determina que tenés más control".

El formato ‘anonimizado’ desalentó naturalmente el ‘pensamiento de grupo’, por lo que hubo un consenso más amplio en algunos casos que en otros. Curiosamente, el momento de la reunión —el jueves por la noche en Qatar— hizo que dividiera la ronda habitual de compromisos con los medios. Dos pilotos, Max Verstappen y Kimi Antonelli, hablaron después del encuentro, y uno fue más locuaz que el otro.

"Es simplemente una discusión general que tenemos con los comisarios, no necesitamos entrar en detalles aquí sobre eso", dijo Verstappen.

"Ellos se formarán su opinión sobre lo que dijimos acerca de ciertos incidentes y luego veremos qué podemos cambiar quizás para el año que viene, potencialmente.

"Creo que todos coincidimos en que, comparado quizá con hace dos años, esto es mejor. Creo que también todos podemos decir que en algunos escenarios todavía podemos cambiar tal vez ciertas sanciones un poco. Creo que siempre va a ser así, un trabajo en progreso, y quizá algunas cosas necesiten cambiar un poco, pero es algo que seguiremos discutiendo con ellos".

No es precisamente un respaldo melodioso al nuevo formato de la reunión, pero esto debe verse en el contexto de que la coherencia de los comisarios ha sido un tema de debate permanente durante buena parte de la larga experiencia de Verstappen en la F1. Del mismo modo, muchos de los ajustes a las directrices de estándares de conducción se aplicaron como consecuencia de que se considerara que él había ‘jugado’ el sistema con maestría, como en el desenlace del campeonato de 2024.

Los incidentes en pista entre Verstappen y Norris a finales de 2024, como este en el GP de Estados Unidos, provocaron cambios en las directrices que establecen cuándo un piloto tiene derecho a que se le deje espacio en pista.

Photo by: Getty Images

Antonelli tuvo una visión algo menos cínica del resultado de la reunión.

"Fue bueno, especialmente para los comisarios, ver cómo vemos nosotros ciertos escenarios y darles nuestro punto de vista", dijo.

"Y también lo bueno es que la mayoría de los que estábamos en la sala coincidíamos en los episodios que vimos; fue bueno que los comisarios lo vieran. Y también hablar sobre las directrices, que en realidad no necesitan cambiar.

"Se trata simplemente de ver, de entender nuestro punto de vista, y entender que en algunos escenarios solo haría falta que se [declarara] como incidente de carrera y sin sanción. Algunos escenarios están tan al límite que es muy difícil establecer quién tiene la culpa, y en lugar de dar una penalización debería ser simplemente un incidente de carrera".

Se entiende que la reunión también incluyó invitar a los pilotos a dejar sus teléfonos a un lado brevemente y discutir otros temas controvertidos, incluido el dónde y cuándo de devolver una posición que se ganó saliéndose de la pista. La preferencia es que, en estas circunstancias, se instruya a los pilotos a devolver la posición de inmediato, en lugar de aguantar y potencialmente usar aire limpio para reforzar su posición en pista y mitigar, o incluso anular, el impacto de cualquier sanción.

Pero incluso esto no es necesariamente sencillo. En México, por ejemplo, Verstappen adelantó a Hamilton mientras los dos Ferrari tenían su disputa, por lo que Leclerc no podía ceder ante su compañero sin entregarle el liderato a Verstappen. Y, en cualquier caso, dirección de carrera ya había dejado claro antes del evento que los pilotos que ganaran posición recortando la pista en las curvas 1-3 y 4-5 debían apartarse de inmediato, algo que Leclerc no hizo.

Así que podemos anticipar más desenlaces polémicos el año que viene. Y entonces, ¿qué hará la FIA para animar la cumbre de pilotos de Qatar? ¿Organizar una partida de la Botella?

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