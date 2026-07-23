En Williams empiezan a perder la paciencia: "No es solo el peso lo que nos frena"

De las estrellas al estrellato: así se dice, ¿no? Porque, si no precisamente estelares, las expectativas de Williams para esta temporada eran cuanto menos muy altas, tanto por parte de los especialistas como, sobre todo, internamente en el equipo.

Lo cierto es que el año de la escudería inglesa hasta ahora ha sido de todo menos memorable. Un monoplaza nacido mal, con una miríada de defectos y problemas: varios kilos de sobrepeso, un chasis probablemente por revisar (en invierno el FW48 había tenido dificultades para pasar los crash test) y, sobre todo, con una evidente falta de carga aerodinámica.

Las razones de las dificultades habían sido explicadas por James Vowles, jefe del equipo, durante el fin de semana en Silverstone . El ex Mercedes en aquella ocasión había declarado, sin embargo, que aún no había comprendido a fondo todas las modificaciones que había que efectuar en el coche y no se había mostrado especialmente optimista respecto a una mejora de las prestaciones a corto plazo.

Quienes confirman esta versión son los propios pilotos: en particular Alex Albon, quien reveló que la situación en Grove podría ser aún más compleja de lo que podía parecer al inicio de la temporada.

Si en un primer análisis el único problema del monoplaza podía parecer el excesivo sobrepeso – sin duda un factor fundamental en la falta de rendimiento del FW48 – en las últimas semanas la concentración se ha desplazado hacia otros aspectos, que evidentemente hacen que el coche siga siendo tan lento.

Esto se debe a que, mediante las recientes actualizaciones llevadas a la pista por Williams, el peso del coche se ha reducido en no pocos kilos pero, pese a ello, las prestaciones en pista se han mantenido prácticamente iguales, señal de dificultades mucho más profundas, que van más allá de una dieta estricta.

La cuestión es, por tanto, realmente importante: si el equipo no encontrara una solución al porqué de esta situación, eventuales nuevas mejoras -previstas para Bakú – podrían ser casi inútiles.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Alexander Albon, Williams Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Sobre esto se expresó el piloto tailandés, confirmando las preocupaciones veladas por su jefe de equipo: "Todavía estamos haciendo pruebas. Estamos intentando entender por qué el coche es tan lento. Estamos descubriendo aspectos nuevos. Ya no es solo el peso el problema. A medida que quitamos peso al monoplaza, las diferencias siguen siendo las mismas, mientras los demás equipos mejoran".

"Si no damos con la solución antes de Bakú, creo que seguiremos al fondo de la parrilla a pesar de las actualizaciones, así que debemos seguir entendiendo cómo podemos mejorar las prestaciones de este coche".

Las peticiones de Albon de una intervención inmediata por parte del equipo para resolver las dificultades siguen los numerosos llamamientos realizados por su compañero de garaje Carlos Sainz y por su entorno, agotados por el hecho de que las promesas hechas en vísperas de la temporada hayan sido incumplidas por completo.

La frustración de los pilotos también se ve acentuada por el hecho de que los límites del coche se mitigan en las primerísimas vueltas de carrera, haciéndoles creer que pueden competir con los equipos de la zona media, para luego perder rendimiento en las fases sucesivas, haciendo insostenible el ritmo de los rivales y desilusionando a los propios pilotos: "Sí, es otra de esas carreras en las que sales bien, en las primeras cinco, seis vueltas te parece tener el mismo ritmo que el grupo de la mitad de la parrilla. Y luego de repente ellos aceleran y tú mantienes el mismo ritmo y pierdes terreno. Sí, pierdes terreno durante toda la carrera".

Además de las ya abundantes dificultades en casa Williams, durante el fin de semana en las Ardenas, el lado de Albon del garaje estuvo ocupado en varias operaciones destinadas a resolver algunos problemas relativos a componentes del coche, que tuvieron que sustituirse entre los últimos entrenamientos libres y el inicio de la clasificación: "De la FP3 a la clasificación dimos un paso atrás, fue sobre todo en mi coche: vimos que había algunos problemas y sustituimos algunas piezas entre la FP3 y la clasificación".

"Así que perdimos esos componentes. Tendremos que hacer algunos cambios. Y luego estamos reparando aún más esas piezas, para que podamos reutilizarlas".

Llueve sobre mojado en Grove – no es que en esas zonas normalmente falte la lluvia - con la esperanza, para los pilotos, de que el equipo logre resolver el dolor de cabeza que ocupa las mentes de los ingenieros desde hace meses y meses antes de la llegada de las nuevas actualizaciones, para no comprometer aún más la temporada en curso.