Pilotos de F1 rinden homenaje a Mateschitz: era una persona humilde

Aparte de los cuatro pilotos de los equipos Red Bull Racing y AlphaTauri de la actual parrilla, el austriaco también contribuyó a impulsar las carreras de Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Alex Albon y Sebastian Vettel.

Todos ellos han reconocido la contribución del austriaco al deporte en su conjunto, así como a su propia progresión en las diversas categorías.

Ricciardo, que corrió en la entonces Scuderia Toro Rosso antes de pasar al buque insignia de Red Bull, destacó a Mateschitz como persona.

"Era muy humilde y no le interesaba ser el centro de atención, no le interesaba alardear de su éxito", dijo el piloto de McLaren. “Creo que se contenía mucho, simplemente por el hombre que era, y como he dicho, por lo humilde que era".

"Simplemente era un personaje muy admirable. Puedes ir a tu manera, y especialmente cuando tienes ese tipo de éxito, es bastante raro ver a alguien con los pies en la tierra y tan humilde, y con los pies en la tierra. Un muy buen ejemplo de ser humano”.

Al igual que otros, Ricciardo destacó el papel que Mateschitz había desempeñado para darle una oportunidad.

"Si realmente lo desgloso, hay dos grupos de personas a las que realmente debo esta oportunidad, mi carrera en la F1, son mis padres y 'Didi' y Red Bull", dijo. "Ellos son, en última instancia, los que me han permitido perseguir este sueño.

"No estoy solo, hay miles, si no decenas de miles de atletas de Red Bull que pueden decir lo mismo y quitarse el sombrero ante el Sr. Mateschitz y esa familia, así que ciertamente es un día triste. Pero siempre agradeceré todo lo que él y su compañía hicieron".

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing and Dietrich Mateschitz, Red Bull owner talk Photo by: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, de AlphaTauri, fue uno de los pilotos que admitió que debe su carrera a Red Bull.

"En términos simples, nunca estaría aquí sin Dietrich", dijo el francés. "En este paddock somos probablemente seis o siete pilotos que podemos estar agradecidos por lo que nos ha proporcionado, formando parte de la familia Red Bull".

"Las oportunidades que ha dado a los jóvenes pilotos, y simplemente a los deportistas en general, como la familia que era, creo que es bastante increíble ver lo que ha conseguido como empresa de bebidas energéticas. Y por supuesto, se le echará de menos.

"Era simplemente su personalidad, y su forma de gestionar las cosas. Era extremadamente apasionado y amaba el deporte y la F1. Tuvo dos equipos de F1 durante más de 15 años, e incluso grandes marcas como Mercedes y Ferrari, no se comprometieron así con la F1. Es increíble lo que ha hecho por todos nosotros, pero también por el deporte en general".

El piloto de Williams, Albon, destacó cómo Mateschitz y Red Bull ayudaron a muchos jóvenes pilotos y no sólo a los que finalmente llegaron.

"Es un shock", dijo. "Obviamente, si piensas en lo que ha hecho por el deporte, no hablo sólo de la F1, hablo de las bases, de cuántos pilotos ha ayudado a llegar a una posición en la que han podido conducir con su talento".

"Fui uno de los pocos afortunados que consiguió ser patrocinado cuando tenía 12 años. Tiene una verdadera pasión por ello.

"Y es una pena si piensas en su compromiso con el deporte, con todos los deportes, pero por supuesto estamos hablando de las carreras. Ha sido un gran contribuyente al mundo que conocemos, y es muy triste.

"Recuerdo que mi primer día en un coche de F1, él se acercó y me preguntó cómo era. Era muy apasionado, muy carismático también. Le echaremos mucho de menos".

El piloto de Ferrari, Carlos Sainz, que dejó el campamento de Red Bull en 2017, fue otro de los que admitió que no habría llegado sin Red Bull.

"Conocía bastante a Dietrich y también me ha ayudado mucho su apoyo en el pasado", dijo el español. "No estaría en la F1 sin él, no habría llegado a la F1 sin él.

"La cantidad de cosas que ha hecho por el automovilismo, no sólo por la F1 y los jóvenes pilotos, sino que si piensas en la cantidad de logos de Red Bull que hay en todas las categorías, desde MotoGP a la F1, a todos los deportes que puedas pensar, y cómo ha apoyado a los jóvenes talentos, cuánta gente ha sido apoyada por él y por su visión, por su idea, es una locura.

"Y creo que era una persona súper importante, súper simpático, con el que siempre me gustaba estar cerca y desde aquí quiero mandar mis condolencias y que descanse en paz".

Yuki Tsunoda, de AlphaTauri, también destacó la amplia contribución de Mateschitz.

"Definitivamente es muy triste y una pena", dijo el piloto japonés. "Definitivamente, él formó una gran parte de mi carrera deportiva, y también al mismo tiempo de Red Bull Racing y de la Scuderia AlphaTauri. Sin él, no podríamos haber progresado tanto como lo hemos hecho hasta ahora".

"Nos reunimos un par de veces en el pasado, y también un par de llamadas con él. Era un tipo muy agradable. Pero al mismo tiempo era un apasionado del automovilismo. Logró muchas cosas en el pasado".

Ningún piloto actual de F1 conoce mejor a Mateschitz que Vettel, que recibió el apoyo de Red Bull en sus días de karting y que posteriormente llevó a Red Bull a cuatro campeonatos mundiales. El alemán admitió que era demasiado pronto para expresar adecuadamente sus pensamientos.

"No sé, me siento un poco vacío", dijo. "Obviamente son noticias impactantes y no tengo mucho que decir ahora mismo".