¿Qué tan en forma estarán los pilotos al volver a competir?

Los jefes de la Fórmula 1 están trabajando actualmente en planes para crear una "biosfera" en el Red Bull Ring para que el Gran Premio de Austria pueda continuar como estaba previsto el 5 de julio.

La carrera se realizará a puerta cerrada, con extensos protocolos y pruebas para que todos los asistentes se aseguren de que el entorno sea seguro para trabajar. En caso de concretarse, esto marcaría un regreso a las carreras para la Fórmula 1 después de más de ocho meses fuera de acción desde el final de la temporada 2019 en Abu Dhabi, con la única actividad en pista en los seis días de pruebas de pretemporada en febrero.

Pero el piloto de Haas, Kevin Magnussen, dijo que no anticipaba ningún problema para recuperar la velocidad una vez que se reanudaran las carreras, ya que anteriormente había experimentado períodos de inactividad más largos.

"No me temería, pero sería emocionante de alguna manera", dijo Magnussen en una entrevista en Sky Sports F1.

"Hemos estado fuera de esto por tanto tiempo ahora, pero sé que no lo olvidas, no te oxidas tanto. Te pones un poco oxidado, pero no a grandes medidas”.

Magnussen pasó más de un año sin competir luego de haber terminado su contrato con McLaren en 2014, y antes de su debut con Renault a principios de 2016. En ese tiempo apenas probó un par de otros vehículos.

"Tuve toda una temporada fuera de un auto de carreras en 2015, y eso fue realmente completamente fuera de un monoplaza de carreras", explicó Magnussen.

"Tuve dos días de prueba, uno en un DTM, uno en un auto LMP1, pero nada en un auto de Fórmula 1. Así que, en 2016, durante pruebas de invierno, cuando regresé a un auto de Fórmula 1, no me llevó muchas vueltas, sentí que había estado fuera del monoplaza solo un invierno, lo que es normal”.

“Te adaptas rápidamente y eso ha sido lo mismo para todos. Es emocionante y sería bueno volver".

Magnussen dijo que si bien sería "complicado" para la F1 poner en práctica todos los protocolos para garantizar que la carrera se desarrollen de manera segura, tenía la esperanza de que los planes saldrían para permitir que comience la temporada.

“Serpa mucho trabajo hacerlo, pero estoy preparado para hacer lo que sea necesario para volver a competir realmente", dijo Magnussen.

"Necesitamos hacer todo lo posible para garantizar que lo hagamos de manera segura para todos. No es lo ideal, pero es mejor que no correr por un largo tiempo. Si todos nos juntamos, creo que podemos hacerlo".

"Veremos cuáles serán las medidas y qué necesitaremos hacer, pero por lo que escuchamos ya es bastante, y será muy diferente".

“Ya estoy deseando que llegue el momento, estoy deseando volver a la pista”.

