La idea de los pilotos de F1 para las carreras con lluvia

Después de las lluvias que provocaron el retraso de los Grandes Premios de Singapur y Japón, los pilotos de F1 están convencidos de que se puede encontrar una solución mejor para ayudar a reanudar la acción en la pista tan pronto como sea lo suficientemente seguro.

Creen que utilizar únicamente el coche de seguridad de la F1 para juzgar los niveles de agua en la pista dista mucho de ser lo ideal, ya que su rendimiento y la cantidad de agua que arroja no son comparables a la de los monoplazas de F1.

Esto puede provocar retrasos innecesarios en la reanudación de las carreras, pero también dar una impresión equivocada a los aficionados y a los comentaristas de televisión de que las condiciones parecen mejores de lo que realmente son.

Tras las discusiones entre los miembros de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA) a raíz de los sucesos de Singapur y Japón, ha surgido la idea de introducir un nuevo procedimiento de "vueltas de información".

Este procedimiento permitiría a los coches de F1 dar unas vueltas, solos o detrás de un coche de seguridad, en periodos de tiempo determinados durante los retrasos por lluvia.

El control de carrera podría recibir información directa de los pilotos durante y después de estas vueltas para juzgar mejor si es seguro o no que la carrera continúe.

El presidente de la GPDA, Alex Wurz, cree que estas "vueltas de información" serían una herramienta muy valiosa para dar a la FIA una mejor información sobre las condiciones de la pista, y para aclarar al público si es demasiado peligroso o no reanudar la acción.

"El director de carrera debería tener la opción de lo que yo llamo vueltas de información", dijo Wurz a Motorsport.com en una entrevista exclusiva.

"Así podría decir, si los equipos estuvieran de acuerdo con este procedimiento, que dentro de 10 minutos mandaremos los coches a dar una vuelta, como si fuera una vuelta de ida a la parrilla".

"En esta vuelta, todos los pilotos verían cómo son las condiciones. Podríamos tener 20 opiniones de los 20 pilotos que se juegan la vida. Y entonces es una decisión mucho más informada para la FIA por parte de los pilotos".

Wurz considera que estas vueltas extra también serían enormemente beneficiosas para los comisarios de pista, ya que les ayudaría a saber si la visibilidad es lo suficientemente buena como para operar con seguridad.

"También es mejor para los comisarios porque sabrán si pueden ver el siguiente puesto de comisario", dijo.

"Si no puedes ver el siguiente puesto de control, no deberías conducir porque no verías un accidente en esta nube blanca de niebla".

"Así que con estas vueltas de información, los comisarios también pueden informarnos de las condiciones. El director de carrera tendrá una imagen mejor informada y todos los millones de espectadores de todo el mundo podrán ver por sí mismos cómo es."

La impresión que da el Safety Car

Comparación del spray entre los coches de F1 y el coche de seguridad en Suzuka Photo by: Motorsport Images

Wurz cree que los aficionados a menudo se llevan una impresión equivocada de las malas condiciones al ver al coche de seguridad -que arroja una cantidad de agua mínima en comparación con los monoplazas de la F1- dando vueltas solo durante los retrasos por lluvia.

Esto se puso de manifiesto en el GP de Japón (imagen de arriba), cuando el spray del coche de seguridad era muy pequeño comparado con el que se produjo cuando la carrera se puso en marcha.

"Cuando ves que el coche de seguridad circula solo, con poca spray, y el tipo se divierte y pasa por encima de los bordillos y controla el derrape, es total y absolutamente diferente a cuando de repente pueden salir los 20 coches. Así que esta es la diferencia".

Explicó que la idea de estas vueltas extra surgió al escuchar a Lewis Hamilton hablar de las condiciones durante los retrasos en Japón.

"Surgió cuando Lewis dijo que puede decirte en un minuto (cómo son las condiciones) simplemente conduciendo ahí fuera: no puede decírtelo si está viendo la televisión", dijo.

"Pensé: 'Dios mío, tiene toda la razón'. Pero esto requiere un cambio en las normas y el procedimiento. Y es necesario que el director de carrera disponga de esto muy rápidamente".

Discusiones con la FIA

La idea de las "vueltas de información" sólo se ha discutido internamente en la GPDA hasta ahora, pero es probable que se plantee a la FIA durante las discusiones en Austin, reflexionando sobre lo ocurrido en las últimas carreras.

Wurz dijo que la experiencia de Japón ha acelerado el impulso dentro del cuerpo de pilotos para ayudar a mejorar las cosas para las carreras en mojado.

"Todos estamos definitivamente a bordo de encontrar una manera, porque estamos aquí por nuestra seguridad, nuestro deporte y nuestros fans", dijo.

"Sólo queremos asegurarnos de que nuestros aficionados lo entiendan y no piensen de repente que somos unos blandos".

"No se trata de que nos tilden de ser los locos. Tenemos que buscar la seguridad. Pero si se dan cuenta de que no vemos a los otros coches, entonces se respeta mucho más la decisión de un retraso".

"Sé por las charlas que tuvimos durante la carrera, durante la bandera roja y después, que Japón fue un recordatorio de que cuando el tiempo es gris, y el fondo es gris, y no tienes anuncios brillantes en el lateral, que de repente no sabes dónde estás".

"Nadie pudo ver a Carlos (Sainz) detenido en la línea de carrera y eso es un claro recordatorio de un peligro, como lo tuvimos en Spa con Anthoine (Hubert) cuando tienes una situación de impacto lateral. Esto (el impacto) no es para lo que los coches están diseñados y nunca podrían estar hechos, para ser honesto".

Aunque un cambio hacia las "vueltas de información" requeriría nuevas reglas, y discusiones detalladas sobre cómo implementarlas en términos de uso de combustible en carrera y vueltas contadas, Wurz cree que estos temas pueden ser solucionados.

"Habría que ordenar las distancias de las carreras y las cargas de combustible, etc., pero creo que podemos encontrar una solución porque sería útil".

Wurz también cree que la F1 podría buscar el uso de soluciones de alta tecnología para ayudar a informar mejor las decisiones sobre la visibilidad.

"Se podrían utilizar sensores de visibilidad, que entonces no es una decisión humana, se convierte en una decisión cuantificable basada en la tecnología", dijo.

"Podría haber herramientas adicionales sólo para asegurar que somos coherentes de una situación a otra".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!