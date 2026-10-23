Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Los pilotos de Ferrari emiten un veredicto decepcionante sobre las mejoras en Austin

Lewis Hamilton y Charles Leclerc han rebajado las expectativas en torno al paquete de mejoras de Ferrari para el Gran Premio de Estados Unidos

Alex Harrington

Publicado: 23 oct 2026, 20:13

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc han rebajado las expectativas en torno a la mejora que el equipo Ferrari trae para este fin de semana de carrera en Austin.

La Scuderia ha llegado al Circuito de Las Américas con lo que parece un paquete de mejoras sustancial que incluye un nuevo fondo, junto con pontones y carrocería modificados con el objetivo de reducir la resistencia aerodinámica. Aunque los aficionados de la Scuderia quizá estén leyendo esto conteniendo la respiración, ambos pilotos están decididos a mantener cualquier expectativa bajo control.

En declaraciones en la rueda de prensa previa a la carrera de Austin, Leclerc cree que los cambios en su coche están siendo exagerados.

“Bueno, en realidad no son mejoras tan importantes como muchos... Quiero decir, he oído hablar bastante de ellas, pero no son tan grandes como quizá se está diciendo por ahí. Es un pequeño paso en la dirección correcta, obviamente, como siempre, ese es el objetivo. Luego todavía tenemos que montarlo en el coche y dar las primeras vueltas para ver si está ahí el paso que esperábamos.

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"Sin embargo, hay otros equipos que creo que he oído que traen grandes mejoras, así que tendremos que ver cómo es en comparación con ellos. Pero no espero nada enormemente significativo, aunque espero que pueda ayudarnos a dar ese pequeño paso adelante y ayudarnos a ganar las carreras.”

Hamilton llegó incluso a llamarla una "mejora muy, muy pequeña", añadiendo que apenas valdría una décima.

“Creo que será muy, muy difícil; [Red Bull son] igual de rápidos que nosotros en todas las curvas en la última carrera, y esa ha sido nuestra fortaleza, así que ahora nos han igualado en las curvas, y son tres, cuatro décimas más rápidos en las rectas, así que tenemos una mejora muy, muy pequeña este fin de semana.

"Es menos de una décima, es como media décima, así que no creo que eso nos impulse hacia adelante para poder necesariamente desafiar esa desventaja, pero ya sabes, quizá la pista se adapte a nuestro coche, y quizá nosotros, quizá ellos tengan un fin de semana puntual, quizá Mercedes vuelva a tener un fin de semana malo, y estaremos ahí para aprovecharlo.”

Leclerc sigue creyendo que los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia, dado lo cerca que han estado los cuatro equipos principales en las carreras recientes.

“Espero unos cuatro equipos de cabeza muy igualados, eso seguro. Quiero decir, creo que eso es lo que hemos visto recientemente: que en cuanto alguien trae una mejora, aunque no sea muy significativa, eso basta para pasar de cuarto de este grupo a primero de este grupo, y creo que Red Bull lo ha demostrado muy bien.

"Y espero que nosotros lo demostremos este fin de semana con unas cuantas mejoras que hemos traído. Pero no es nada significativo sobre el papel que deba cambiar la jerarquía que hemos visto en las carreras anteriores. Pero sí, creo firmemente que estará muy igualado, igual que lo ha estado en las últimas carreras.”

Ferrari ha presumido de un chasis sólido esta temporada, pero su unidad de potencia ha dejado mucho que desear. Los resultados de FP1 rara vez indican el ritmo real, pero con Leclerc liderando la primera sesión de entrenamientos por 0.084 segundos sobre Max Verstappen, los aficionados de Ferrari probablemente seguirán aumentando las expectativas sobre estas mejoras hasta que veamos algo más concluyente. Hamilton, en comparación, terminó sexto usando la configuración antigua.

El equipo es segundo en el campeonato de constructores con 444 puntos, a 134 de Mercedes, y no gana desde la victoria de Leclerc en Silverstone en julio.

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