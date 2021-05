Cómo los pilotos de F1 tendrán más presión en GP de Mónaco 2021

Para esta temporada, la tradicional duración de 90 minutos para la FP1 y FP2 se redujo a 60 minutos por sesión, obligando a los equipos a exprimir su trabajo al máximo.

Eso no fue realmente un problema en Bahrein, donde los equipos habían probado unos días antes del fin de semana de la carrera, o en Imola, Portimao y Barcelona, ya que la F1 los visitó en la segunda mitad de 2020.

Sin embargo, en Mónaco la reducción de rodaje en el primer día tendrá un impacto, sobre todo por la naturaleza única de la pista y la necesidad de que los pilotos completen tantas vueltas como puedan con el fin de ajustarse a sí mismos.

El hecho de que los equipos no hayan probado el circuito urbano desde 2019 también significa que algunos pueden necesitar más tiempo del habitual para encontrar la puesta a punto ideal.

Al faltar 30 minutos en las sesiones de la mañana y de la tarde, la pista estará más ocupada de lo habitual en el primer día, y cualquier drama –como un problema mecánico o daños por accidente– será, en consecuencia, aún más caro de lo que ya suele ser en Mónaco.

En otras palabras, si un piloto tiene un problema por la mañana, solo tendrá una hora para recuperar el tiempo en pista por la tarde. Unas sesiones más cortas también significan menos tiempo para reparar pequeños daños y volver a sacar los coches.

"Todo estará muy comprimido", dice el jefe de ingeniería de Alfa Romeo, Xevi Pujolar. "Seguro que maximizar el tiempo en pista y obtener la mayor cantidad de información será de gran valor en todas las sesiones".

"Será un reto para todos. Hemos visto [en España] que tal vez en el nivel de carga aerodinámica, algunas personas estaban trabajando un poco diferente. Así que tenemos que ver también lo que los rivales traen a Mónaco, si la gente ha puesto algunas mejoras".

"Pero cuando todo está tan ajustado, y tenemos que ver también con los neumáticos cómo se comporta todo en Mónaco, podría ser un desafío, no solo en el lado de la ingeniería, sino para los pilotos".

Entrada del túnel de Mónaco

En Mónaco se trata de encontrar el hueco y construir un ritmo, y el programa habitual tendrá que acelerarse. Los equipos han tenido que reducir los programas de los viernes en otros lugares, y eso será aún más evidente en Mónaco este jueves, con menos tiempo para repasar un plan de carrera.

"Hemos estado muy acostumbrados a hacer la cantidad de pruebas que hemos hecho, combustible alto, combustible bajo, tandas aerodinámicas, test, todo eso", dice Norris. "Ahora, es mucho más, ¿podemos dar suficientes vueltas? ¿Podemos hacer que los pilotos tengan la suficiente confianza? Especialmente aquí, solo quieres dar el mayor número de vueltas posible".

La confianza ha sido un problema para Daniel Ricciardo, especialmente en lo que respecta a la frenada. Inevitablemente, el menor tiempo en pista puede tentar a los pilotos a coger velocidad un poco antes de lo habitual, y eso podría ser complicado.

"Es curioso, todavía tenemos que recordar que tenemos una hora menos el viernes o el jueves aquí", dice el australiano. "Y sobre todo porque en esta pista lo único que quieres es dar vueltas y vueltas, y construir ese ritmo y encontrar tus límites poco a poco".

"Así que el jueves habrá mucha más presión. Y porque, en última instancia, quieres sacar lo suficiente del jueves como para tener un día de descanso, y luego volver a subirte al coche en frío el sábado por la mañana. Así que tendremos presión un poco para coger el ritmo pronto, y probablemente signifique menos simulacros de carrera y más cosas de clasificación".

"Ese es el equilibrio en el que tienes que estar en la pista aquí. Pero también hay que encontrar el límite en algún momento. Así que creo que la FP1, probablemente se base solo en ser sensato, y luego en la FP2 empezar a jugar un poco más con los lobos".

Pierre Gasly cree que al final los pilotos probablemente no harán un número de vueltas significativamente menor que en el pasado, pero está de acuerdo en que la acción se comprimirá, con menos tiempo en boxes.

"Creo que probablemente no nos afectará tanto", dice el francés. "Probablemente en conjunto vamos a perder quizás 15 minutos, con el tiempo que se pasa en el garaje. Creo que ahora, en cuanto podamos salir a pista, iremos allí y nos limitaremos a dar vueltas".

La reducción de las carreras es especialmente frustrante para los tres novatos de 2021, Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin y Mick Schumacher, y también para Nicholas Latifi, que aún no ha probado este circuito en un coche de F1.

Todos, excepto Tsunoda, conocen al menos el Principado de sus tiempos en la F2. El piloto de AlphaTauri se enfrenta al mayor reto de todos este fin de semana, y la única experiencia que puede aprovechar es la de correr en las calles de Macao y Pau.

"Mi objetivo está muy claro", dice. "Solo tengo que hacer sesiones muy limpias hasta la clasificación. Hay que ir subiendo el ritmo poco a poco, porque no hay que ser agresivo en la primera vuelta. No tiene sentido".

"Solo hay que ir aumentando el ritmo poco a poco, hacer sesiones limpias y ponerlo todo junto en la clasificación. Mi objetivo principal es ese. En Mónaco no hay mucho efecto del coche, sino más bien de la conducción en cuanto al tiempo de la vuelta, así que necesitas una buena confianza a lo largo de la carrera".

No ha dejado nada al azar, completando varios días en el simulador de Red Bull en Milton Keynes.

"He hecho mucho simulador", dice Tsunoda. "Tres días de simulador, nunca he tenido tantas sesiones en el pasado. Necesito la máxima preparación que pueda hacer. No es, diría yo, demasiado parecido a un coche real, pero tengo que aprovechar esta experiencia, como he dicho, para aumentar el ritmo es lo más importante".

El jefe de Tsunoda, Franz Tost, tendrá sin duda los dedos cruzados.

"Siempre lo he dicho, es una gran desventaja para el piloto joven, para los novatos, porque pierden una hora", dice el austriaco. "Y una hora es mucho. Sobre todo aquí los mandábamos inmediatamente, porque la primera media hora los otros no salen a la pista. Pero ahora saldrán todos a la vez. Y eso significa que habrá tráfico".

