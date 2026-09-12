Pilotos de F1 critican el circuito de Madrid; Verstappen pide que lo dejen diseñar las pistas

Aunque las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3 celebradas en el recinto de IFEMA, en Madrid, han dado lugar a varios accidentes, el caos en la Fórmula 1 se ha mantenido, hasta ahora, dentro de unos límites.

No obstante, tras la sesión de clasificación en la capital española surgieron críticas por parte de los pilotos.

En una sola vuelta rápida, el circuito se considera entretenido —aunque Norris, que sale desde la pole, afirma que la emoción no se puede comparar en absoluto con la de Mónaco—, pero la carrera promete ser considerablemente más problemática.

"Todavía tengo que encontrar una curva en la que pueda adelantar", dijo Verstappen nada más comenzar la rueda de prensa.

"Han hecho un buen trabajo con el asfalto, aunque en algunos puntos ya está un poco demasiado irregular para ser un circuito nuevo. Pero en las curvas, como he dicho antes, no se puede adelantar.

"En cuanto a las zonas de frenada, tienen que aprender que nunca debería ser necesario girar el volante y combinarlo con la frenada. Eso no permite ningún tipo de adelantamiento. Así que, en cuanto al diseño del circuito, creo que podría mejorarse. También creo que las aportaciones de los pilotos sobre el diseño de los circuitos pueden ser de gran ayuda en el futuro".

Tras la rueda de prensa, llega el momento de la sesión de Verstappen con los medios holandeses en el paddock, que coincide con el inicio de la carrera sprint de F3. El cuatro veces campeón del mundo y los periodistas ven juntos la salida, tras lo cual Verstappen centra su atención en los medios allí reunidos.

"Bueno, ya podemos dejar de mirar, ahora todo el mundo va pegado al de delante", comenta, refiriéndose de nuevo a la falta de oportunidades de adelantamiento. Poco después se produce un accidente, pero eso no viene al caso.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

El piloto de Red Bull subraya que no solo las curvas, sino también las zonas de frenada se han diseñado de forma incorrecta en la última incorporación al calendario de la F1. Si el frenado se realizara en línea recta, habría oportunidad de colocarse a la altura de otro coche. Pero como muchas de las zonas de frenada del Madring obligan a los pilotos a frenar mientras giran, esa opción desaparece.

"Entonces solo hay una trazada y eso también hace que sea muy fácil defenderse", aclaró Verstappen cuando Motorsport.com le preguntó por las zonas de frenada.

Cuando se le preguntó qué es lo que hay que cambiar exactamente para mejorar la competición, el neerlandés se rió: "¡Casi todas las zonas de frenada! Si me das el plano del circuito, yo me encargo de arreglarlo".

Más de la F1 : Fórmula 1 Hamilton admite que no tenía posibilidad de luchar por la pole en Madrid

Hablando más en serio, Verstappen añade que, efectivamente, estaría dispuesto a hacerlo: aportar sus ideas y colaborar con la FIA y los diseñadores de circuitos para ver qué se podría mejorar.

"Siempre pueden preguntarme: “¿Qué te parece este trazado?”. No quiero entrar en detalles ahora, porque hay diferentes diseñadores de circuitos, pero a veces hablo con alguien sobre ciertas opiniones y circuitos. Al fin y al cabo, un piloto sabe muy bien lo que se necesita o cómo debería ser una buena curva".

"También hay algunos buenos ejemplos, como Austin. Allí se puede correr bien. Ciertas curvas son amplias y agradables. Al menos allí se puede intentar un adelantamiento, y aunque no salga bien a la primera, aún se puede luchar a la salida de la curva. Hay suficientes ejemplos de cómo hacerlo correctamente".

Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Según Verstappen, no se pidió a los pilotos su opinión sobre el nuevo Madring con antelación, y añadió que, de todos modos, esto rara vez ocurre.

"En el de Yeda pudimos cambiar algunas cosas, pero en realidad eso debería hacerse con antelación, antes de que se construya el circuito".

Aparte del trazado, hay otro punto conflictivo en Madrid: el pit lane, especialmente largo. En la práctica, está dividido en dos secciones, ya que los boxes se ven interrumpidos por un pabellón de exposiciones de IFEMA. Norris ya había criticado esto durante la rueda de prensa, y Verstappen está de acuerdo con él.

"Sí, ya hemos hablado de eso con la FIA e e y ellos también han entendido nuestro punto de vista. No es práctico, no se ha pensado de forma lógica", afirmó Verstappen.

Parece una oportunidad perdida, sobre todo porque la degradación de los neumáticos es ha sido muy elevada hasta ahora. Normalmente, esto daría lugar a paradas en boxes adicionales, pero debido a la longitud del pit lane y a la importancia de la posición en pista, es probable que los equipos intenten minimizar el número de paradas el domingo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

La recarga de la batería frustra a Verstappen en Madrid

En conjunto, todos estos factores no auguran precisamente una carrera emocionante —aparte de cualquier posible caos y accidentes—. Los pilotos disfrutaron más de la clasificación, aunque Verstappen destaca que las deficiencias de las unidades de potencia de 2026 han vuelto a salir a la luz en Madrid.

"Teniendo en cuenta las circunstancias y cómo son estos coches, esta sesión de clasificación ha estado razonablemente bien. Es solo que quiero tomar esa curva peraltada a toda velocidad, pero si lo hago, pierdo más tiempo en la recta posterior.

Más de la F1 : Fórmula 1 Cambia la parrilla de salida del GP de España por una sanción tras la clasificación

"Eso significa que tienes que levantar el pie del acelerador, esperar un poco para recargar la batería y así tener más velocidad punta más adelante. Todo ese tipo de cosas. Lo mismo ocurre en las curvas 18 y 19. Allí también hay que levantar el pie, porque si sigues a fondo, luego te quedas sin batería".

Todo esto, en conjunto, hace que Verstappen no haya disfrutado precisamente al máximo del Madring hasta ahora, aunque sí ve potencial para los próximos años.

"Si quizá pudieran modificar el circuito en algunos puntos, entonces sin duda. Mira, nunca he sido muy fan de los circuitos urbanos, pero hay otros peores en el calendario".