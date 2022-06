¿Escuchará la FIA a los pilotos por los dolores que ocasionan los F1 2022?

Esa fue la opinión de varios pilotos que participaron en un debate sobre este asunto en la reunión de pilotos del viernes en Azerbaiyán.

Anteriormente, Carlos Sainz y George Russell habían sido las principales voces que advertían de posibles problemas de cuello y espalda a largo plazo, herencia de los evidentes problemas de porpoising y rebote que sus coches han experimentado esta temporada. La mayoría de sus colegas, esencialmente aquellos cuyos coches no estaban sufriendo mucho, se habían mantenido bastante callados, al menos en público.

Tras el primer día de rodaje en bacheado trazado de Bakú, muchos otros pudieron comprobar lo que los pilotos de Mercedes y Ferrari han sufrido durante todo el año. De repente, la conversación incluyó a más pilotos y muchas más opiniones.

Fue un poco diferente en Barcelona el mes pasado, cuando Sainz hizo una elocuente descripción de sus preocupaciones, y pocos de sus colegas mostraron mucho apoyo.

"Ya lo estoy sintiendo", dijo el jueves antes de su carrera en casa. "No necesito consejos de expertos para saber que 10 años así van a ser duros, y que vas a necesitar trabajar mucho en movilidad, flexibilidad. Voy a necesitar invertir en salud, en la salud general del cuerpo".

También admitió que era un tema difícil de tratar para los pilotos de F1: "Probablemente es una cuestión de la que creo que como pilotos no nos gusta hablar mucho porque no nos gusta parecer, digamos, débiles".

"Soy fuerte, estoy muy en forma, me considero uno de los pilotos más en forma, y nunca he tenido problemas en una carrera de F1. Pero es más a largo plazo y para el beneficio de todos nosotros que tal vez deberíamos ponerlo a hablar, y ver qué opciones tenemos".

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

Cuando se le preguntó si la FIA tendría que intervenir, respondió: "Llegará un punto en el que si decidimos ir en ciertas direcciones, la FIA tendrá que involucrarse con seguridad. Ya veremos en el futuro".

"Todavía es muy pronto. Fue más bien un pensamiento que he tenido en las primeras cinco carreras, cuando he estado sufriendo con el porpoising y esta situación, que nunca he sacado a relucir en una reunión".

"Probablemente estaba pensando en voz alta, y es algo muy, muy nuevo en mi cabeza, y todavía tengo que hablar quizás con otros pilotos que conozco que han sufrido, como George (Russell) u otros, que están luchando con el mismo fenómeno. Tenemos que sentarnos juntos y ver qué podemos ofrecer o proponer".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: FIA Pool

En las conferencias de prensa oficiales de la FIA del día siguiente en Barcelona se preguntó a otros pilotos si, al igual que Sainz, estaban preocupados por los problemas de espalda y cuello. Algunos bromearon al respecto, y la opinión por defecto de la mayoría fue que es un problema para algunos equipos, y no para nosotros.

La opinión de Max Verstappen fue típica: "Creo que es muy sencillo. Si sólo se eleva la altura de la suspensión trasera, no se tendrá, pero se pierde rendimiento. Así que si sólo eleva su altura de conducción trasera, estará bien".

"Es sólo un toma y daca. Quiero decir, no es agradable, pero sé que hay más tiempo de vuelta corriendo más bajo, así que lo corres bajo, incluso si no es cómodo".

Lewis Hamilton también se encogió de hombros ante cualquier sugerencia de problemas de espalda y dijo que no tenía problemas. Como sugirió Sainz, fue el compañero de equipo de Hamilton en Mercedes y director de la GPDA (la asociación de pilotos), Russell, quien se mostró más comprensivo.

"Cuando vas por la recta a más de 320km/h y estás chocando contra el suelo, seguro que no elegirías tenerlo así", dijo Russell. "Y los coches son, obviamente, extremadamente rígidos, y no están pensados para ser una conducción cómoda".

George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

No fue un tema de conversación durante el resto del fin de semana de Barcelona una vez que la acción se puso en marcha, tal vez como consecuencia de una superficie lisa que ayudó incluso a Mercedes a tachar sus problemas de porpoising. Tampoco fue un gran problema en Mónaco, donde las bajas velocidades fueron un factor.

En Bakú, los cuellos y las espaldas se convirtieron en una de las grandes historias del fin de semana tras el primer día en pista, ya que cada vez más pilotos hacían referencia a los golpes que estaban recibiendo. Russell ya habló al principio del fin de semana, y esta vez se le unió Hamilton.

De hecho, en la reunión de pilotos del viernes los presentes hicieron lo que Sainz había sugerido en España y tuvieron una larga charla con la FIA sobre el asunto.

"Ayer sufrí mucho con esto", dijo el sábado el piloto de Ferrari cuando Motorsport.com le preguntó por la discusión. "Y por alguna razón tenía un coche o un suelo que se iba a pique y tocaba fondo mucho más que el otro coche con la misma puesta a punto. Y fue, por alguna razón, muy, muy doloroso".

"Y era un poco de caos en el coche. Pero vi a otros también sufriendo por la pista. Y creo que llegó un punto en el que en la reunión de pilotos, todos nos miramos y dijimos, tenemos que hacer algo. Porque está bien, una carrera, pero ¿podemos hacer 10 años más así?"

"Lo dudo. Así que le pedimos amablemente a la FIA que investigue, que no se escuche demasiado a los equipos, y que nos escuche a nosotros, que estamos diciendo que está llegando a un punto en el que estamos sufriendo, todos nosotros, para manejar esto".

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

La sugerencia de Sainz de no escuchar a los equipos fue intrigante. En otras palabras, él y otros sabían muy bien que esto se convertiría rápidamente en una discusión política, con aquellos equipos que no sufren de porpoising acusando a sus rivales de buscar un cambio de regla para beneficiarse del rendimiento. También desvió el foco de atención de la altura de conducción a la calidad general de la misma.

"Necesitamos algo más inteligente en la suspensión o en la forma de conducir los coches", continuó. "La FIA controla un poco mejor la posibilidad de que los equipos corran con esa rigidez, esa dureza, ese tipo de conducción que se ve en las rectas".

"Estoy bastante seguro de que si preguntas a dos o tres ingenieros del paddock, ellos sabrán la respuesta, y lo que se puede hacer para limitar esto y regularlo. Sólo necesitamos que la FIA actúe pronto, lo antes posible, porque si no, va a empezar a acumularse".

"¿Se puede decir que es necesario para la F1 tener 20 pilotos al final de cada carrera con problemas de espalda? Mi opinión personal es que con la tecnología que hay hoy en día, ¿por qué necesitamos arrastrar esta situación tan dolorosa en nuestras carreras, cuando se puede poner una solución realmente fácil?"

"Así que es más una cuestión de si realmente merece la pena. ¿Es necesario cuando hay una solución muy fácil de poner en práctica? Yo creo que no. Creo que no es necesario y que todos, incluidos los equipos, deberíamos pensar en la salud del piloto".

Bakú fue una especie de llamada de atención para algunos pilotos que no habían reconocido realmente el problema como aplicable a ellos mismos, o al menos no lo harían en público, y ahora están entrando en razón.

"Creo que cada uno tiene su propia opinión, pero también sus propios intereses", dijo Sainz. "Y luego hay cosas que se dicen a los medios de comunicación y cosas que se dicen detrás de los medios de comunicación, porque quieres tener una imagen, o no quieres querer tener una imagen".

"Por eso cuando mis compañeros comentan en los medios de comunicación intento no sacar demasiadas conclusiones y hablo con ellos en privado".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Mohammed bin Sulayem, President, FIA, on the grid in Baku Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Tras mostrarse despreocupado en Barcelona, Hamilton fue la voz más alta que surgió en el fin de semana de Bakú, y después de la carrera quedó claro que el siete veces campeón del mundo tenía verdaderos problemas, y que había hecho un gran esfuerzo sólo para llegar a la bandera a cuadros.

"He estado haciendo crioterapia", dijo después de la carrera. "Y cuando entras ahí durante cuatro minutos, hace un frío de mil demonios, y sólo tienes que ir por dentro, y decir que puedes, es el mismo tipo de cosa, ya sabes, simplemente tranquilizarte y sonreír con ello".

"Tengo que pensar en toda la gente que confía en mí para conseguir esos puntos. Así que eso es realmente en lo que yo estaba centrado. Pero esto es definitivamente lo peor"

"Todos los pilotos juntos lo están discutiendo en la reunión de pilotos. Y en última instancia, creo que ninguno de nosotros quiere seguir teniendo este rebote durante los próximos cuatro años de este reglamento. Así que estoy seguro de que los equipos trabajarán en ello".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

El hecho de que Hamilton y Russell se hayan pronunciado sobre el tema ha llevado inevitablemente a sugerir en las redes sociales que esto formaba parte de una estratagema para cambiar una normativa que no conviene a Mercedes.

Sin embargo, no sólo otros pilotos se han pronunciado ahora -como sugirió Sainz anteriormente, han señalado que no se trata necesariamente del porpoising- sino también de la dureza general de la conducción de los coches de 2022.

"Creo que ninguno de nosotros quiere sonar como divos o nos quejamos de que los coches son demasiado duros de conducir", dijo Esteban Ocon, de Alpine. "Pero tenemos que darnos cuenta de que no es saludable de cara al futuro".

"No el porpoising necesariamente, creo que es la rigidez de los coches en general, que son grandes golpes en las largas rectas, y no podemos preparar nuestro cuerpo para eso. Así que sí, habrá alguna parte de nuestro cuerpo dolorida mañana".

"Creo que es algo que la FIA va a estudiar probablemente en el futuro, y es algo que apoyaremos".

Pierre Gasly, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

El compatriota de Ocon, Pierre Gasly, que bromeó cuando le preguntaron en Barcelona que Sainz "tenía que ejercitarse más", fue otro de los que se pronunció al respecto tras la carrera de Bakú.

"No es saludable, eso es seguro", dijo el piloto de AlphaTauri. "He tenido una sesión de fisioterapia antes y después de cada sesión en pista, porque mis discos (vertebrales) se resienten. No tienes literalmente ninguna suspensión. Sólo te golpea la columna vertebral".

"El equipo me pregunta: 'OK, ¿podemos comprometer la puesta a punto?', y yo comprometo mi salud por el rendimiento. Y siempre lo haré, porque soy un piloto y siempre voy a por el coche más rápido que pueda. Pero no creo que la FIA deba ponernos en un rincón en el que tengas que negociar entre la salud y el rendimiento".

"Esa es la parte complicada, y claramente no es sostenible. Así que eso es lo que discutimos en la reunión informativa de los pilotos y les alertamos sobre este problema, e intentamos pedirles que encuentren soluciones para evitar que acabemos con un bastón a los 30 años".

McLaren ha evitado los problemas de porpoising con más eficacia que la mayoría, pero incluso los pilotos del MCL36 recibieron un golpe en Bakú. A Daniel Ricciardo le abrió los ojos literalmente.

"Tengo miedo de sentir lo que sintieron los demás, porque honestamente, hoy fue malo", dijo el australiano después de la carrera "Realmente he sufrido".

"Y simplemente es doloroso, pero supongo que como antinatural, es literalmente como si alguien te rebotara así como un jugador de baloncesto profesional cuando recibe el balón muy bajo y regatea. Ser regateado profesionalmente por Stephen Curry, o algo así".

"Así que definitivamente no es bueno. Y no es normal. Y creo que sí tenemos que hacer algo, especialmente si George y Lewis, por ejemplo, sé que han tenido tanta mal porpoising, si lo están sintiendo peor, lo que probablemente es, no puedo imaginar lo que están sintiendo, porque fue doloroso".

"La compresión, te duele y sientes que te aprietan. Pero también al salir del coche, no exagero, me sentí como sacudido. Así que sólo como un poco sacudido. No se siente como si no fuera algo normal".

"Creo que también la frecuencia. Es este tipo de sacudida del cerebro y la columna vertebral, no creo que sea bueno, a largo plazo. Sé que George ha sido muy vocal al respecto. Obviamente, han sufrido mucho. Y me solidarizo al 100% con él".

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Ricciardo estuvo de acuerdo en que no siempre es fácil para los pilotos admitir sus problemas de salud: "No se trata de estar cansado. Te sientes fatigado porque te han golpeado. Podemos hacernos los machos, si queremos. Todos hemos terminado la carrera. Así que sí, podemos hacerlo, podemos aguantar".

"Pero podría ser una de esas cosas que dentro de dos años descubrimos que, 'Oh, esto ha sido malo para el cerebro o lo que sea, o la columna vertebral'. Así que es una de esas cosas en las que no queremos ser ingenuos o ignorantes y simplemente aguantar cuando podría haber algún tipo de daño a largo plazo".

Algunos equipos son muy conscientes de que los pilotos no pueden soportar un castigo tan constante.

"En esta ocasión, sin embargo, hemos llevado el paquete y a nuestros pilotos demasiado lejos", dijo esta semana el jefe de estrategia de Mercedes, James Vowles. "Los pusimos en una situación de incomodidad significativa y simplemente no podemos volver a hacerlo".

"Nuestros pilotos no son los únicos que están sufriendo, verán en los medios de comunicación una serie de comentarios de varios pilotos que están igualmente incómodos y doloridos. Y ahora tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que esto no continúe".

Inevitablemente, los equipos que están contentos con sus coches tal y como están no están dispuestos a ver ningún cambio.

"Siempre pueden poner una tabla más gruesa en el coche si quieren", dijo el jefe de Red Bull, Christian Horner. "Lo más fácil es, obviamente, subir el coche. Así que un equipo tiene la opción de hacer eso".

"Tienes la opción de elegir cómo corres con tu coche, ¿no? Nunca debes correr con un coche que sea inseguro. Pero creo que eso es más para los técnicos. Porque ciertos coches tienen problemas".

"Y hay algunos coches que tienen muy pocos problemas. Así que me parecería injusto penalizar a los que han hecho un trabajo decente, frente a los que tal vez han fallado un poco".

"Creo que si hay un verdadero problema de seguridad en toda la parrilla, entonces es algo que debe ser analizado. Pero si sólo afecta a personas o equipos aislados, entonces es algo que ese equipo debería solucionar".

Salen chispas del Red Bull RB18 de Sergio Pérez Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lo que suceda a continuación está por ver. La FIA es ahora plenamente consciente de las preocupaciones de los pilotos, pero las regulaciones técnicas no pueden cambiarse fácilmente dentro de la temporada sin el pleno apoyo de los equipos, a menos que esto pueda ser aceptado como una cuestión de seguridad.

Podría haber algunos ajustes para 2023, pero el reto es que la dureza de la conducción es una característica inherente a estos coches de efecto suelo, con sus neumáticos de perfil bajo y su suspensión rígida. Sin embargo, está claro que hay que hacer algo.

De vuelta a Barcelona, Russell hizo una interesante analogía...

"Supongo que casi se puede comparar con los futbolistas", dijo el piloto de Mercedes. "No sé en qué época fue, en los '60, en los '70, en los '80, cuando tenían los balones de fútbol enormemente pesados y se investigó y se analizó que había consecuencias para la salud de estos chicos que cabeceaban el balón, y se cambiaron las cosas".

"La F1 es el centro de la innovación, no hay razón para que no podamos encontrar una solución científica para esto".