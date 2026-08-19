Cómo pasaron los pilotos de F1 el descanso de verano de 2026

El parón veraniego obligatorio de la Fórmula 1 le ha dado al paddock una oportunidad muy necesaria para recargar energías antes del Gran Premio de los Países Bajos. Con los pilotos regresando ahora al trabajo de cara a la carrera en Zandvoort, han compartido un vistazo de cómo pasaron su tiempo libre.

Esto es lo que han estado haciendo los pilotos de F1 durante el receso de verano.

Kimi Antonelli

El actual líder del campeonato, Antonelli, fue uno de los muchos pilotos que eligieron Cerdeña como destino de vacaciones. El piloto italiano compartió fotos de sí mismo relajándose con amigos, desmelenándose en fiestas y probando suerte con la fotografía.

Enormes felicitaciones para Russell, quien le pidió matrimonio a su pareja de toda la vida, Carmen Montero Mundt, en una cena privada en la playa a la luz de las velas. Russell compartió una colección de fotos, incluida una en la que se ve a Mundt luciendo orgullosa su anillo de compromiso.

Hamilton ha dado la bienvenida a un nuevo miembro a su familia con su nuevo cachorro de golden retriever llamado Halo. El siete veces campeón también pasó tiempo con su pareja, Kim Kardashian, en la playa y jugando al paintball. También compartió fotos de sí mismo con su familia y animales de granja, así como surfeando.

Leclerc, de Ferrari, y su esposa Alexandra pasaron tiempo en su yate en Cerdeña. A la pareja se unieron la familia de Charles y su querido perro, Leo. Aunque aún no han anunciado oficialmente ninguna noticia, la pareja ha alimentado los rumores de que podrían estar esperando su primer hijo.

Norris aún no ha compartido fotos de su descanso en su feed de Instagram, pero el piloto de McLaren fue visto de fiesta en Ibiza durante el parón veraniego.

El compañero de equipo de Norris, Piastri, compartió fotos de sus vacaciones con su pareja Lily Zneimer. El piloto australiano también pasó tiempo haciendo ciclismo todoterreno y jugando al juego del World Rally Championship.

Verstappen también abrazó la vida familiar. El neerlandés y su pareja, Kelly Piquet, compartieron fotos entrañables con su hija de 15 meses, Lily. La pareja comenzó las vacaciones celebrando el séptimo cumpleaños de la hija de Piquet, Penelope, y también se unió a Toto y Susie Wolff en Cerdeña.

Hadjar compartió fotos de sus vacaciones con sus amigos y su pareja, Lauren Fitzsimmons. Parece que el piloto de Red Bull pasó la mayor parte del tiempo en un yate, jugando al Uno y entrenando. Sin embargo, antes de volver a competir sufrió una lesión y este miércoles se anunció que no va a correr en Zandvoort. ¡Fuerza, Isack!

El piloto de Alpine Gasly compartió fotos de su viaje con su familia, su pareja, Francisca 'Kika' Cerqueira Gomes, y su perro, Simba.

Colapinto compartió fotos de su descanso en las que se lo ve andando en bicicleta, disfrutando del eclipse solar, conduciendo un Alpine A110 y probando suerte en el arte de decorar con dulce de leche.

Ocon y su pareja Flavy Barla comenzaron el parón veraniego asistiendo al estreno de Spider-Man: Brand New Day.

Hulkenberg compartió fotos de sus vacaciones familiares, en las que se le veía con su esposa e hijos, haciendo una barbacoa, viendo el eclipse solar y saliendo al océano.

Albon pasó tiempo fuera en lo que parecen ser los Dolomitas con su prometida Lily Muni He. El piloto de Williams también confirmó más tarde una ampliación de contrato con la escudería de Grove para 2027.

Tras una carrera difícil en Hungaroring, Sainz se tomó un tiempo para resetearse relajándose con su familia y entrenando en las Islas Baleares. Se le vio en su De Antonio D60, jugando al golf y corriendo por el océano en motos acuáticas.

Stroll fue visto conduciendo por Mónaco en un ultrarraro speedster Aston Martin DBR22. Cuando no estaba al volante de la máquina de £3 millones, pasaba tiempo con sus amigos y su pareja, Yael Shelbia.

Bottas visitó el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos con su pareja Tiffany Cromwell. El piloto finlandés también se clasificó quinto en su grupo de edad para los 131 km de las UCI Gravel World Series.

Checo Pérez compartió fotos de sus vacaciones familiares y de su entrenamiento antes del regreso de la F1 a Zandvoort.