Los pilotos analizan cambios en las banderas amarillas ante la controversia de Russell en Austria

Los pilotos no están de acuerdo sobre las soluciones, pero comparten una convicción: el reglamento que regula la exhibición de las banderas amarillas en clasificación presenta puntos críticos. El caso Russell, que estalló al término de la clasificación del Red Bull Ring, fue uno de los temas más debatidos el jueves en Silverstone. Lo interesante es que todos los pilotos consultados reconocen los límites del sistema actual, pero proponen correcciones muy distintas entre sí. Entre los muchos que expresaron su opinión, Carlos Sainz fue el más analítico, mientras que George Russell fue el más diplomático.

“No sé si la intención (de dirección de carrera) era precisamente permitirnos terminar la vuelta, visto que estábamos en los últimos segundos de una sesión de clasificación" – comentó Sainz – "o si hubo un error en la comunicación entre dirección de carrera y los comisarios y se utilizó una sola bandera amarilla en lugar de una doble. Para mí tendría que haber sido inmediatamente una doble bandera amarilla. Es más, probablemente también una roja, porque desde nuestro punto de vista la doble amarilla equivale prácticamente al final de la vuelta”.

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Sainz recordó, sin embargo, que el tema ya se había abordado en las reuniones entre la GPDA y dirección de carrera con Rui Marques, llegando a la conclusión de que, cuando fuera posible, se intentaría permitir a los pilotos completar la vuelta. “La tendencia es permitir a los pilotos completar la vuelta cuando el incidente no es especialmente grave. Pero, cuando se habla de seguridad, es otra cosa. También se podría argumentar: tienes diez minutos para marcar el tiempo, ¿por qué esperar siempre hasta el último instante? Podríamos salir todos con ocho minutos todavía disponibles, completar la vuelta y asegurarnos de que una bandera amarilla o roja no arruine el intento. Sería un argumento válido para sostener que no hacen falta penalizaciones”.

George Russell, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Russell, por su parte, reconstruyó el camino que llevó a la interpretación actual del reglamento. “Creo que todo nace de lo ocurrido en el pasado en Baku, donde muchos pilotos se iban largos al tomar la escapatoria. En aquella época, los pilotos consideraban que en esos casos una doble bandera amarilla era excesiva, porque arruinaba por completo la vuelta de quien venía detrás, mientras que una sola era suficiente, salvo distinta valoración de la FIA. Desde entonces, esta se ha convertido en la línea guía: cuando hay un incidente en clasificación, inicialmente se muestra una sola bandera amarilla”.

“También hay que recordar que la primera señalización la realiza un comisario y no directamente la FIA" – concluyó George – "solo posteriormente dirección de carrera evalúa la situación y, si es necesario, pasa a la doble bandera amarilla. Yo ahora estoy hablando desde hace treinta segundos; ellos tienen que tomar una decisión en cinco, seis, diez segundos. A veces simplemente no es posible hacerlo de la manera perfecta. ¿Aquel episodio habría merecido una doble bandera amarilla? Sin duda, sí. Pero en el pasado ha habido muchas situaciones en las que los pilotos sostenían exactamente lo contrario, es decir, que bastaba con una sola amarilla. No es un trabajo sencillo”.

Al margen de un debate que involucró prácticamente a todo el paddock, fue sin embargo Sainz quien volvió a poner sobre la mesa una vieja propuesta, que no se refiere directamente a la polémica desatada la semana pasada, sino que apunta a eliminar cualquier posible ventaja derivada de una interrupción de la sesión. “He visto demasiados casos, sobre todo en Baku y Monaco, en los que se provocan banderas amarillas en Q1, Q2 y Q3" – comentó Carlos – "para los comisarios es prácticamente imposible entender si un error ha sido voluntario o no, a menos que tengan la experiencia de un expiloto de Formula 1 que conozca perfectamente estas dinámicas. Yo lo he visto suceder varias veces, sobre todo en Baku y en Monaco. Creo que ustedes también lo han visto. Quizá no sepan exactamente qué ocurre, pero lo han visto”.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Tengo una idea muy personal que aún no hemos discutido dentro de la GPDA" – añadió Sainz – "probablemente la propondré y luego veremos si puede ser compartida o no. Al menos para mí, esa situación tendría que haber implicado una doble bandera amarilla o incluso una bandera roja. George gestionó la situación de manera perfecta, aprovechando exactamente lo que el reglamento le permitía hacer. Mereció esa pole position porque interpretó las reglas a la perfección. Pero nunca debería haber sido posible completar la vuelta en una situación de ese tipo”.

Entrando en el fondo de su propuesta, Sainz explicó cuál sería, a su juicio, la solución más eficaz. “Si Max hubiera estado en pole después del primer intento y hubiera provocado ese incidente, impidiendo a todos mejorar con una bandera roja, habría sido injusto para George, Kimi y los demás. Habría sido el piloto que ya estaba en pole quien habría impedido a los demás mejorar. Es lo que sucede a menudo en Monaco. Yo también, el año pasado en Baku, había salido primero de boxes y me dije: 'Si ahora me voy contra el muro, me quedo en pole'. Son pensamientos que todos tienen. Todos conocemos el reglamento.

“Por este motivo pienso que cualquier piloto que provoque una bandera amarilla o una bandera roja en clasificación debería recibir al menos tres posiciones de penalización en parrilla. De este modo habría un elemento disuasorio. No estoy diciendo que Max lo hiciera a propósito. En ese momento era tercero y creo que tuvo un problema técnico en el alerón trasero o algo parecido. No tenía ningún interés en causar una bandera amarilla. Pero tenemos que encontrar una solución. Si empujas más allá del límite y provocas una bandera que impide a los demás mejorar, al final acabas obteniendo una ventaja, aunque no fuera tu intención”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Más matizada, en cambio, es la postura de Leclerc. “Es cierto que hay algunas pistas donde se puede jugar con las banderas amarillas y creo que en esos circuitos específicos el tema debe analizarse con mayor atención. Que esto deba convertirse en una regla general, sin embargo, no me convence. Tomemos el ejemplo de Max en la última carrera: creo que ya pagó un precio muy alto al acabar contra las barreras y perder una vuelta que probablemente le habría valido el segundo puesto en parrilla. Por eso no pienso que una regla válida en todas partes tenga mucho sentido.

“En algunos circuitos es un tema del que hemos hablado entre pilotos, pero extenderlo a toda la temporada no creo que sea la solución. Sí, lo hemos discutido, pero solo de manera informal. Nada oficial. Creo que varios pilotos están a favor en determinadas circunstancias, pero no en todas”.